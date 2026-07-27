На прошлой неделе одновременно с презентацией складных смартфонов 8-го поколения вышло обновление One UI 9 для смартфонов Samsung. Оно приносит владельцам корейских устройств много полезных фишек, но некоторые из них немного обескураживают. Так, Samsung опубликовала документ, из которого следует, что в One UI 9 будет работать автоматический сброс настроек, если неправильно ввести пароль. Ошибётесь — лишитесь всех данных, которые не были в облаке. Это заметно жёстче, чем в «чистом» Android, и коснётся владельцев Galaxy напрямую.

Сброс настроек Samsung в One UI 9 — как он работает

Раньше Android относился к ошибкам на экране блокировки довольно спокойно. Google ужесточила правила в Android 17, а Samsung пошла ещё дальше. Согласно опубликованному документу поддержки, One UI 9 вводит более строгие меры безопасности экрана блокировки для подряд идущих неверных попыток ввода ключа, PIN-кода или пароля.

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Если Android 17 сократил число попыток с 1800 за пять лет до 20, то One UI 9 ограничивает их всего 13-ю, а после 12 неверных попыток пользователю придётся ждать 24 часа, прежде чем пробовать снова. К счастью, не каждый неверный ввод пойдёт в зачёт. Samsung уточняет, что будет использовать «умный подсчёт» и не учитывать подряд идущие одинаковые неверные комбинации. Проще говоря, если вы пять раз подряд вбили один и тот же ошибочный PIN, это не отнимет пять попыток из тринадцати.

Так система отсекает случайные повторы, но реагирует на перебор разных комбинаций, который выглядит как попытка взлома. Также владельцы Galaxy на One UI 9 будут видеть точное число оставшихся попыток и поясняющий текст при повторных ошибках, поэтому вы хотя бы не будете гадать, сколько шансов осталось.

Можно ли разблокировать Samsung без пароля через отпечаток

Тут важный момент, о котором многие забывают. Даже если вы разблокируете телефон только отпечатком или лицом, правила безопасности Android всё равно требуют вводить PIN, пароль или ключ раз в 72 часа. То есть полностью забыть свой код не получится — рано или поздно система его спросит.

Именно поэтому Samsung прямо рекомендует всегда помнить данные для разблокировки, особенно с новыми правилами. Если вы привыкли полагаться только на палец или лицо и не помните код наизусть, самое время его освежить в памяти.

Что будет после сброса настроек Samsung

Сброс к заводским настройкам — это не конец истории. Из-за защиты Factory Reset Protection после сброса придётся заново авторизоваться в аккаунтах Samsung и Google. Если вы не помните пароли от этих аккаунтов, восстановить доступ к телефону будет ещё сложнее, чем вспомнить PIN.

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Отсюда простой вывод: держите под контролем не только код блокировки, но и данные для входа в Google и Samsung Account. Заодно рекомендуется проверить наличие резервной копии — тогда даже полный сброс не станет катастрофой. Если давно не заглядывали в параметры системы, посмотрите 5 настроек смартфона Samsung, которые я советую менять сразу после покупки.

Когда ждать выхода One UI 9

Новые правила напрямую затронут владельцев Galaxy, которые получат обновление до One UI 9. Первыми на этой прошивке из коробки выйдут Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8, но их старт продаж намечен на начало августа. Остальные модели начнут получать обновление осень 2026 года.

Для остальных моделей это вопрос времени: как только начнётся раскатка One UI 9, ограничение в 13 попыток приедет вместе с обновлением. Паниковать не стоит — если вы помните свой код, ничего в повседневном использовании не изменится. Само по себе ужесточение — это про безопасность, а не про желание Samsung усложнить вам жизнь. Меньше попыток означает, что чужому человеку куда труднее подобрать ваш код перебором. Обратная сторона медали — цена ошибки для забывчивого владельца выросла: 13 промахов вместо тысяч, а на кону все локальные данные.