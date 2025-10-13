Бесполезная настройка HyperOS убивает батарею на Xiaomi. Отключи ее, чтобы смартфон работал дольше

Иван Герасимов

Операционка HyperOS, вышедшая на смену MIUI, серьезно оптимизировала смартфоны Xiaomi. Они стали значительно удобнее и быстрее, но вот разрядка батареи никуда не делась. Вместе с новыми функциями увеличился и расход энергии, причем даже в режиме ожидания. Владельцам новых смартфонов с обновленными аккумуляторами на 6000 мАч повезло, но как быть всем остальным? Объясняем, какую настройку изменить, чтобы увеличить время работы смартфонов Xiaomi.

Бесполезная настройка HyperOS убивает батарею на Xiaomi. Отключи ее, чтобы смартфон работал дольше. Отключаем одну настройку Xiaomi, чтобы смартфон перестал разряжаться. Фото: xiaomitime. Фото.

Отключаем одну настройку Xiaomi, чтобы смартфон перестал разряжаться. Фото: xiaomitime

Есть одна функция, из-за которой быстро разряжаются смартфоны Xiaomi уже не первый год. Она называется «Автозапуск приложений». Ранее она отвечала за загрузку и отображение уведомлений, но с переходом на HyperOS необходимость в ней пропала. При включении автозапуска приложения автоматически открываются в фоновом режиме и сажают батарею на смартфоне, даже если вы им не пользуетесь. Можно смело отключить ее у неиспользуемых приложений, чтобы увеличить автономность.

Бесполезная настройка HyperOS убивает батарею на Xiaomi. Отключи ее, чтобы смартфон работал дольше. Простая настройка приложений на Xiaomi кратно увеличивает время работы. Фото: ru-mi.com. Фото.

Простая настройка приложений на Xiaomi кратно увеличивает время работы. Фото: ru-mi.com

  • Зайдите в настройки на телефоне.
  • Выберите раздел «Приложения».
  • Затем нажмите «Разрешения».
  • Найдите пункт «Автозапуск в фоновом режиме».
  • Далее деактивируйте переключатель у редко используемых приложений, оставьте только самые важные.

Лучше всего отключать автозапуск Xiaomi у игр, маркетплейсов и различных системных процессов, для которых уведомления вообще не требуются. А вот у WhatsApp, Telegram и других мессенджеров их лучше оставить. Пользователи с форумов отмечают, что если отключить фоновый автозапуск приложений на телефоне, автономность увеличивается до 10 раз!

Смартфоны Xiaomi начали получать свежие сборки HyperOS. Какие устройства уже обновились?

Как еще увеличить время работы смартфона? Есть несколько простых способов, которые подойдут всем моделям.

  • Отключить Always On Display или поставить для него расписание.
  • Отключить ненужные уведомления у приложений.
  • Использовать темную тему для экономии заряда на смартфонах с OLED-экранами.
  • Используйте приостановку работы приложений, пока они не используются.

А как вы оптимизируете настройки на телефоне, чтобы он проработал дольше? Поделитесь своими секретами в нашем Телеграм-чате.

Лонгриды для вас
Xiaomi запретит установку HyperOS 3 на некоторые совместимые смартфоны. Как этого избежать

Xiaomi готовит масштабное обновление своей фирменной ОС. Прошивка под названием HyperOS 3 выйдет со дня на день. Однако обладатели некоторых устройств ее не получат: если на смартфоне установлена модифицированная ОС, устройство перестанет обновляться, да еще и лишится гарантии. Рассказываем, как проверить прошивку Xiaomi на оригинальность.

Читать далее
6 смартфонов Xiaomi, которые будут обновляться до 2031 года

Лидер рынка смартфонов по части обновлений — Samsung. Ее последние флагманы поддерживаются производителем аж 7 лет, в течение которых владельцы таких устройств регулярно получают апдейты. Но на пятки корейцам наступает Xiaomi. Недавно сверхпопулярный бренд из Китая тоже расширил срок поддержки своих смартфонов. Так, несколько популярных моделей будут получать апдейты Android 4 года, а патчи безопасности — вообще 6 лет. Рассказываем, какие смартфоны Xiaomi получат больше обновлений.

Читать далее
Чем отличаются новые One UI 7, Android 16 и iOS 26. Какая операционка лучше для смартфона в 2025

С официальным выходом Android 16, анонсом iOS 26 и постепенным распространением One UI 7 на большинстве устройств Samsung этой весной, теперь мы знаем, какими будут основные операционные системы для смартфонов в 2025 году. Технически Samsung должна скоро выпустить One UI 8, но серьезных визуальных и функциональных изменений по сравнению с One UI 7 не будет. Таким образом, мы сделали сравнение One UI 7, Android 16 и iOS 26 с точки зрения внешнего вида и самых главных функций.

Читать далее
