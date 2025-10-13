Бесполезная настройка HyperOS убивает батарею на Xiaomi. Отключи ее, чтобы смартфон работал дольше

Операционка HyperOS, вышедшая на смену MIUI, серьезно оптимизировала смартфоны Xiaomi. Они стали значительно удобнее и быстрее, но вот разрядка батареи никуда не делась. Вместе с новыми функциями увеличился и расход энергии, причем даже в режиме ожидания. Владельцам новых смартфонов с обновленными аккумуляторами на 6000 мАч повезло, но как быть всем остальным? Объясняем, какую настройку изменить, чтобы увеличить время работы смартфонов Xiaomi.

Есть одна функция, из-за которой быстро разряжаются смартфоны Xiaomi уже не первый год. Она называется «Автозапуск приложений». Ранее она отвечала за загрузку и отображение уведомлений, но с переходом на HyperOS необходимость в ней пропала. При включении автозапуска приложения автоматически открываются в фоновом режиме и сажают батарею на смартфоне, даже если вы им не пользуетесь. Можно смело отключить ее у неиспользуемых приложений, чтобы увеличить автономность.

Зайдите в настройки на телефоне.

Выберите раздел «Приложения».

Затем нажмите «Разрешения».

Найдите пункт «Автозапуск в фоновом режиме».

Далее деактивируйте переключатель у редко используемых приложений, оставьте только самые важные.

Лучше всего отключать автозапуск Xiaomi у игр, маркетплейсов и различных системных процессов, для которых уведомления вообще не требуются. А вот у WhatsApp, Telegram и других мессенджеров их лучше оставить. Пользователи с форумов отмечают, что если отключить фоновый автозапуск приложений на телефоне, автономность увеличивается до 10 раз!

Как еще увеличить время работы смартфона? Есть несколько простых способов, которые подойдут всем моделям.

Отключить Always On Display или поставить для него расписание.

Отключить ненужные уведомления у приложений.

Использовать темную тему для экономии заряда на смартфонах с OLED-экранами.

Используйте приостановку работы приложений, пока они не используются.

А как вы оптимизируете настройки на телефоне, чтобы он проработал дольше?