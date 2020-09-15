Ошибка обновления приложения в Google Play. Что делать

Несмотря на то что Google не ограничивает пользователей Android в загрузке софта из сторонних источников, официальным магазином поисковый гигант считает только Google Play. Поэтому, когда речь заходит о защите от вредоносного ПО, Google всегда рекомендует пользоваться только фирменным каталогом. Благодаря строгим требованиям к качеству софта, который попадает на площадку, удаётся свести к минимуму вероятность заражениями вирусами. Другое дело, что вирусы – это не единственная проблема, с которой можно столкнуться на Android.

В Google Play появится передача приложений с Андроид на Андроид

Пользователи Android начали массово жаловаться на то, что они не могут обновить установленные приложения с помощью Google Play. Независимо от того, включён у них механизм автообновления или нет, при попытке загрузки апдейта каталог неизменно присылал уведомление об отсутствии возможности установить его. Мотивировка, которую содержало уведомление, состояла якобы в несоответствии настроек на устройстве требованиям обновляемого приложения.

Не скачивается приложение из Google Play

Показательно, что у некоторых пользователей приложения, несмотря на предупреждение о невозможности установки обновления, всё-таки обновляются, а у других – нет. Сложно сказать, в чём именно причина произошедшего сбоя, но, судя по обилию разношёрстных комментариев в Твиттере и на специализированных форумах, проблема действительно является масштабной и кроется в работе серверов Google. Просто в какой-то момент что-то пошло не так, и пользователи, которые решили обновить свой софт, столкнулись с невозможностью это сделать.

Как перенести приложения на смартфоны Huawei без Google Play

При попытке обновить кучу приложений я каждый раз вижу вот эту ошибку. Видимо, смартфон считает, что те программы, которые я обновляю, не установлены у меня на устройстве. Понятия не имею, что происходит, потому что, когда я проверил рабочий стол, они были в наличии. В итоге все обновления установились вполне исправно, и я не обнаружил никаких проблем в их работе после запуска. Конечно, может быть, что я не заметил бага в каком-то приложении, но пока это всё, что я могу сказать, — написал один из пользователей Android в Твиттере.

Как обновлять приложения без Google Play

Если вы столкнулись с проблемой, препятствующей обновлению приложений, скачанных из Google Play, лучше всего в этой ситуации воспользоваться сторонним каталогом. Я, как правило, прибегаю к помощи APKPure или APKMirror. Объясню на примере первого:

Перейдите на сайт APKPure по этой ссылке;

Найдите в поиске нужное приложение;

Выберите самую актуальную сборку и загрузите её;

Откройте раздел Chrome с загрузками и установите приложение.

Что такое системные обновления Google Play и где их взять

После установки APK-файла приложения, он просто заменит уже существующее, а не продублирует его. Несмотря на то, что вы скачиваете его из стороннего источника, это не помешает ему в дальнейшем обновляться с использованием Google Play, если ранее вы скачивали приложение оттуда. Это значит, что, когда Google исправит баг, вы сможете вернуться к использованию механизма автообновления, предусмотренного фирменной платформой поискового гиганта. Ну, а если вы ищете, чем бы заменить Google Play, можете почитать эту статью. Там всё есть.