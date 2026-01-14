Основателя OnePlus объявили в уголовный розыск. Рассказываем, что он наворотил

Иван Герасимов

На Тайвани скандал: прокуратура выдала ордер на арест основателя OnePlus и нынешнего главу OPPO Питера Лау. Менеджера обвиняют в обналичивании денег и неуплате налогов, причем в достаточно большом размере — около 73 миллионов долларов. Пит Лау не только сам заимел проблемы с законом, но еще и, возможно, подставил своего партнера — нынешнего главу Nothing Карла Пэя. Но это не точно.

Основателя OnePlus объявили в уголовный розыск. Рассказываем, что он наворотил. Глава OnePlus занимался обналом — его раскрыли спустя 12 лет. Фото: telecom.economictimes.indiatimes.com. Фото.

Глава OnePlus занимался обналом — его раскрыли спустя 12 лет. Фото: telecom.economictimes.indiatimes.com

Утверждается, что в 2014 году Пит Лау создал на Тайване секретную команду разработчиков ПО для OnePlus и OPPO. Китайские инженеры были наняты неофициально, не имели разрешений, а зарплату им платили при помощи сложной цепочки. Женщину, занимавшуюся выводом средств, уже арестовали на Тайване. Она заявила, что была руководителем лишь «на бумаге» — по факту она занималась лишь налогами, но зарплату почему-то не получала. Другой задержанный — некий Линь — утверждает, что его назначили руководителем отдела исследований, а сам Пит Лау управлял делами OnePlus.

Основателя OnePlus объявили в уголовный розыск. Рассказываем, что он наворотил. Пит Лау (посередине) и Карл Пэй (слева) вместе управляли OnePlus до 2020 года. Фото: gsmarena.com. Фото.

Пит Лау (посередине) и Карл Пэй (слева) вместе управляли OnePlus до 2020 года. Фото: gsmarena.com

В заключении по делу указано, что с 2015 по 2021 год Snehzhen OnePlus перевела через компании-прокладки около 73 миллионов долларов США (~2,3 млрд тайваньских долларов) фирме Taiwan Sonar Company под видом «доходов от порученных исследований и разработок и продажи активов, полученных в результате исследований и разработок». Таким образом, замаскированные средства использовались в качестве оборотного капитала в OnePlus для разных целей, начиная с выплаты зарплат сотрудникам и заканчивая покупкой оборудования.

По факту нарушения Закона об отношениях между народами Тайваня и материкового Китая возбуждено уголовное дело. Отразится ли это на бизнесе OnePlus или OPPO — неизвестно. Вполне возможно, что руководство BBK Electronics (материнская компания, владелец брендов) попросту отстранит Пита Лау от управления бизнесом, чтобы не столкнуться с санкциями и последующим кадровым оттоком.

Готовится к выходу Xiaomi 17 Max. Каким будет новый флагман с батареей на 8000 мАч

Также нет данных, замешан ли в уголовном деле нынешний глава Nothing: в свое время Карл Пэй ушел из OnePlus как раз из-за разногласий с Питом Лау. Зато у OnePlus дела идут хорошо: компания выкатила новые смартфоны Turbo 6 с гигантской батареей на базе шустрых Snapdragon, а ранее — запустила глобальные продажи OnePlus 15R на радость фанатам.

