Отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI

Герман Вологжанин

Каждый современный смартфон имеет серийный номер, а также IMEI — уникальный идентификатор, который присваивается каждому слоту для SIM-карт. Как правило, их два. Обычный человек с помощью IMEI может получить дополнительные сведения о своем устройстве. А недавно идентификаторам придумали новое предназначение. В декабре 2025 года Минцифры выдвинуло идею создания базы IMEI в России, которая грозит последствиями для владельцев незарегистрированных там смартфонов.

Отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI. Как повлияет на работу смартфонов база IMEI. Фото.

Как повлияет на работу смартфонов база IMEI

База IMEI смартфонов в России

Единая база IMEI — не российское ноу-хау. Похожая систематизация есть, например, в Турции, где она помогает бороться с неофициальными каналами продажи смартфонов.

Цель создания базы IMEI в России похожая, но еще она, по словам официальных лиц, является средством борьбы с БПЛА. Последствия ввода такой систематизации самые разные. В декабре мы рассказывали о повышении стоимости смартфонов, а недавно пользователям и вовсе пригрозили их блокировкой.

Могут ли отключить незарегистрированные смартфоны

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, которые приводит издание Комсомольская Правда, незарегистрированные в базе IMEI смартфоны не будут включаться:

Смартфон будет заноситься туда уже при ввозе в страну. Если в базе устройства нет, его просто невозможно будет включить. Исчезнет смысл красть телефоны! Кроме того, можно будет привязать смартфон к SIM-карте.

При этом техническая возможность полного отключения смартфонов по IMEI выглядит сомнительно. Ведь IMEI — идентификатор, отвечающий исключительно за работу SIM-карт, в то время как мобильные устройства помогают решать и другие задачи. Поэтому полностью отключить смартфон, которого нет в базе, нельзя. А вот ограничение связи незарегистрированных устройств представляется абсолютно возможным, о чем уже знают владельцы китайских версий realme и OnePlus.

Напомним, что создать базу IMEI в России планируют в 2028 году. Тогда же начнется активная борьба с незарегистрированными смартфонами, которые завозятся на территорию страны неофициально.

