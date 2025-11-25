Откуда скачивать приложения банков на Android, а также как их устанавливать и обновлять

С 2022 года российские банки регулярно попадают в санкционные списки США. Их количество все время увеличивается, из-за чего пользоваться мобильным банкингом становится все сложнее, ведь основной магазин приложений на Android (Google Play) вынужден следовать законам своей юрисдикции. Впрочем, операционная система не ограничена одним лишь Play Маркетом. Благодаря открытости Android, вы можете скачать приложение банка на телефон другим способом.

Где скачать приложение банка

Все приложения подсанкционных банков доступны в магазине RuStore. Он предустановлен на все новые смартфоны, которые официально продаются в России, а также доступен для скачивания на несертифицированные устройства. О том, как пользоваться RuStore, мы рассказывали в отдельном материале.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Кроме того, вы можете скачать приложение банка вручную через его официальный сайт:

Если вашего банка нет в списке — ищите его сайт через веб-браузер. Также некоторые приложения до сих пор доступны через Google Play, где загружать и устанавливать их проще всего.

Как установить приложение банка

В зависимости от того, где вы загружаете программу, установить приложение банка на телефон можно двум способами. Например, через RuStore:

Откройте страницу приложения в RuStore. Нажмите кнопку «Скачать». Дождитесь окончания загрузки и в контекстном окне нажмите «Установить».

При обращении к официальному сайту банка на телефон скачивается APK-файл приложения. По окончании его загрузки нужно:

Открыть APK. Нажать кнопку «Установить». Дождаться завершения установки.

Если ранее вы устанавливали приложения только через Google Play, вне зависимости от выбранного способа инсталляции придется дать разрешение на установку из неизвестных источников. Пошаговая инструкция есть в нашем специальном материале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как обновить приложение банка

Все программы на телефоне получают обновления. Происходит это примерно раз в месяц, а иногда и чаще. Чтобы у вас всегда была актуальная версия программы с максимальной защитой и всем перечнем функций, нужно своевременно обновлять приложение банков. Делается это либо внутри самой программы (появляется кнопка «Обновить»), либо через RuStore.

Все обновления устанавливаются вручную. Автоматически загружаются апдейты только для приложений, доступных в Google Play. Поэтому никогда не игнорируйте предложения банков об установке свежих апдейтов.