Откуда скачивать приложения банков на Android, а также как их устанавливать и обновлять

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

С 2022 года российские банки регулярно попадают в санкционные списки США. Их количество все время увеличивается, из-за чего пользоваться мобильным банкингом становится все сложнее, ведь основной магазин приложений на Android (Google Play) вынужден следовать законам своей юрисдикции. Впрочем, операционная система не ограничена одним лишь Play Маркетом. Благодаря открытости Android, вы можете скачать приложение банка на телефон другим способом.

Откуда скачивать приложения банков на Android, а также как их устанавливать и обновлять. Учимся искать и качать приложения российских банков. Изображение: gsmgroup.ru. Фото.

Учимся искать и качать приложения российских банков. Изображение: gsmgroup.ru

Где скачать приложение банка

Все приложения подсанкционных банков доступны в магазине RuStore. Он предустановлен на все новые смартфоны, которые официально продаются в России, а также доступен для скачивания на несертифицированные устройства. О том, как пользоваться RuStore, мы рассказывали в отдельном материале.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Кроме того, вы можете скачать приложение банка вручную через его официальный сайт:

Если вашего банка нет в списке — ищите его сайт через веб-браузер. Также некоторые приложения до сих пор доступны через Google Play, где загружать и устанавливать их проще всего.

Как установить приложение банка

В зависимости от того, где вы загружаете программу, установить приложение банка на телефон можно двум способами. Например, через RuStore:

  1. Откройте страницу приложения в RuStore.
  2. Нажмите кнопку «Скачать».
  3. Дождитесь окончания загрузки и в контекстном окне нажмите «Установить».
Как установить приложение банка. Поставить банк через RuStore смогут даже дети. Фото.

Поставить банк через RuStore смогут даже дети

При обращении к официальному сайту банка на телефон скачивается APK-файл приложения. По окончании его загрузки нужно:

  1. Открыть APK.
  2. Нажать кнопку «Установить».
  3. Дождаться завершения установки.
Как установить приложение банка. Ставить приложение через APK чуть сложнее. Фото.

Ставить приложение через APK чуть сложнее

Если ранее вы устанавливали приложения только через Google Play, вне зависимости от выбранного способа инсталляции придется дать разрешение на установку из неизвестных источников. Пошаговая инструкция есть в нашем специальном материале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как обновить приложение банка

Все программы на телефоне получают обновления. Происходит это примерно раз в месяц, а иногда и чаще. Чтобы у вас всегда была актуальная версия программы с максимальной защитой и всем перечнем функций, нужно своевременно обновлять приложение банков. Делается это либо внутри самой программы (появляется кнопка «Обновить»), либо через RuStore.

Как обновить приложение банка. Обновляются приложения еще быстрее. Фото.

Обновляются приложения еще быстрее

Все обновления устанавливаются вручную. Автоматически загружаются апдейты только для приложений, доступных в Google Play. Поэтому никогда не игнорируйте предложения банков об установке свежих апдейтов.

Теги
Новости по теме
Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама
WhatsApp позволит писать пользователям других мессенджеров
Уведомления приходят с задержкой на Android — как это исправить
Лонгриды для вас
Правда ли, что в России массово продают телефоны с вирусами, которые воруют деньги с карт

"Лаборатория Касперского" бьет тревогу: в России массово продают смартфоны с вирусами, которые вшиты прямо в операционную систему. За счет таких ухищрений мошенники в лучшем случае получают доступ ко всем данным, в худшем - воруют криптовалюту и деньги с карты. Эксперты говорят, что самое ужасное в ситуации - распознать взлом телефона практически нереально, а поддельные устройства продают прямо на маркетплейсах. Так ли все плохо?

Читать далее
Что делать, если не приходит код подтверждения от Госуслуг на телефон

Чтобы войти на Госуслуги, нужно ввести не только пароль от своего аккаунта, но и указать одноразовый код — дополнительный фактор, который защищает учетную запись пользователя. Хорошо придумали, и очень удобно, ведь комбинация цифр поступает сразу поступает на привязанный номер. Но это в теории, а на практике — у людей постоянно не приходят код подтверждения от Госуслуг. Из-за этого не получается авторизоваться и получить доступ к сервису. Можно ли как-то решить проблему? Давайте разбираться.

Читать далее
Что нужно знать о приложении MAX и как пользоваться национальным мессенджером

«Я недавно скачал (-а) приложение MAX и офигел (-а) с того, что оно ловит даже в/на [нужное подставить]», — сообщения с подобным содержанием заполонили российский сегмент интернета. Так отечественные лидеры мнений зазывают свою аудиторию в национальный мессенджер, указ о создании которого был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года. Мы разобрались, что за приложение MAX и для чего оно необходимо.

Читать далее
Новости партнеров
КРИПТОЖМЫХ / 95% добытых биткоинов, наступление медвежьего тренда и пик BTC в 2029 году
КРИПТОЖМЫХ / 95% добытых биткоинов, наступление медвежьего тренда и пик BTC в 2029 году
Apple запретила импорт iPhone из Индии. Большинство из них везли в Россию
Apple запретила импорт iPhone из Индии. Большинство из них везли в Россию
Почему крокодилы не едят капибар?
Почему крокодилы не едят капибар?