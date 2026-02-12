Откуда скачивать приложения на Android, если в России заблокируют Google Play

С недавних пор в России активно блокируются иностранные сервисы. В нашей стране уже недоступны, казалось бы, безобидные Roblox и Snapchat, свои последние дни доживает Telegram, а вслед за замедлением YouTube пошли разговоры о блокировке Google. При этом потенциальные ограничения американских сервисов могут коснуться Google Play, и тогда перед нами встанет вопрос: откуда скачивать приложения на Android?

Почему не работает Google Play

Официально Google Play не заблокирован в России. Однако в нашей стране недоступен YouTube, принадлежащий Google, а с 2022 года заблокирован портал Google Новости.

Что интересно, после блокировки новостного портала в России перестал открываться сайт Google Play. Сам магазин приложений работает с перебоями, а дополнительные трудности накладывают американские санкции, запрещающие совершать покупки внутри апстора.

Но текущие сложности можно воспринимать как мелочь. На носу — блокировка Google Play. О таком исходе стоит по крайней мере задуматься, учитывая действующий штраф американской компании в размере 91.5 квинтиллиона рублей и слова зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Андрея Свинцова о том, что блокировка «технически реализуема».

Откуда скачивать приложения на Android

Несмотря на то, что Google Play является основным магазином приложений на Android, скачивать игры и программы можно из других источников. В частности, почти у каждого производителя смартфонов есть собственный аппстор:

Кроме того, существуют альтернативные магазины приложений от сторонних разработчиков:

RuStore;

APKPure;

APKMirror и другие.

Наконец, Android разрешает скачать и установить APK на смартфон. О том, как это сделать, мы уже писали в отдельной инструкции на нашем сайте. Прочитайте ее, чтобы подготовиться к блокировке Google в России.