Откуда скачивать приложения на Android, если в России заблокируют Google Play

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

С недавних пор в России активно блокируются иностранные сервисы. В нашей стране уже недоступны, казалось бы, безобидные Roblox и Snapchat, свои последние дни доживает Telegram, а вслед за замедлением YouTube пошли разговоры о блокировке Google. При этом потенциальные ограничения американских сервисов могут коснуться Google Play, и тогда перед нами встанет вопрос: откуда скачивать приложения на Android?

Откуда скачивать приложения на Android, если в России заблокируют Google Play. Учимся жить без Google Play в России. Фото.

Учимся жить без Google Play в России

Почему не работает Google Play

Официально Google Play не заблокирован в России. Однако в нашей стране недоступен YouTube, принадлежащий Google, а с 2022 года заблокирован портал Google Новости.

👉 Подпишись на AndroidInsider.ru в MAX, чтобы не потеряться

Что интересно, после блокировки новостного портала в России перестал открываться сайт Google Play. Сам магазин приложений работает с перебоями, а дополнительные трудности накладывают американские санкции, запрещающие совершать покупки внутри апстора.

Почему не работает Google Play. Скоро это реально может произойти. Фото.

Скоро это реально может произойти

Но текущие сложности можно воспринимать как мелочь. На носу — блокировка Google Play. О таком исходе стоит по крайней мере задуматься, учитывая действующий штраф американской компании в размере 91.5 квинтиллиона рублей и слова зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Андрея Свинцова о том, что блокировка «технически реализуема».

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Откуда скачивать приложения на Android

Несмотря на то, что Google Play является основным магазином приложений на Android, скачивать игры и программы можно из других источников. В частности, почти у каждого производителя смартфонов есть собственный аппстор:

Кроме того, существуют альтернативные магазины приложений от сторонних разработчиков:

Наконец, Android разрешает скачать и установить APK на смартфон. О том, как это сделать, мы уже писали в отдельной инструкции на нашем сайте. Прочитайте ее, чтобы подготовиться к блокировке Google в России.

Теги
Новости по теме
Samsung прекратила обновлять сразу 3 топовых флагмана. Вот, что с ними будет
Как записаться к врачу через мессенджер MAX
Google показала новый Pixel 10a — бюджетный смартфон с плоской камерой и прошлогодним железом
Лонгриды для вас
Новые правила возврата смартфонов в России, или почему теперь нельзя вернуть полную стоимость

Законы в России, как и в любой другой стране мира, претерпевают постоянные изменения. И зачастую они оказывают большое влияние на узкую категорию граждан. В частности, тех, кто покупает смартфоны в России. С 1 февраля 2026 года в нашей стране изменились правила возврата бракованной техники. И теперь вам не удастся вернуть полную стоимость смартфона, если он вдруг сломается.

Читать далее
В интернете появились моды на мессенджер MAX, которые якобы отключают слежку. Стоит ли их качать?

Опасения относительно приложения MAX заставляют людей идти на крайние меры. Многие из тех, кому навязывают национальный мессенджер, покупают для его использования отдельный смартфон, отключают разрешения или просто ставят неработающий MAX, чтобы «отмазаться». Но недавно появился еще один метод, якобы позволяющий обезопасить себя от всевидящего ока. Это моды на MAX, набирающие популярность в интернете.

Читать далее
Telegram незаметно выпустил полезное обновление 12.2. Много новых функций для Android

За годы использования Телеграма мы уже привыкли к тому, что каждое обновление сопровождается большим материалом на сайте мессенджера. Однако ноябрьский апдейт, напичканный полезными нововведениями, вышел незаметно: обзора нет, ровно как и описания в App Store и Google Play. Видимо, у разработчиков были дела поважнее. Спасибо профильным каналам, которые нашли все новые функции Telegram 12.2 - теперь мы можем поделиться ими с вами.

Читать далее
Новости партнеров
Заблокировалась учетная запись Айфона в России. В чем причина и как разблокировать iCloud
Заблокировалась учетная запись Айфона в России. В чем причина и как разблокировать iCloud
Как птицы не мерзнут зимой и почему нам стоит им завидовать
Как птицы не мерзнут зимой и почему нам стоит им завидовать
Биткоин закрепился на 70 тысячах долларов. Чего ждать от рынка криптовалют дальше?
Биткоин закрепился на 70 тысячах долларов. Чего ждать от рынка криптовалют дальше?