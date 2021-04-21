Pac-Man, Hello Kitty и другие: Google добавила в Chrome новые 3D-модели в AR

Сам не знаю, как так получилось, но почему-то именно Apple, а не кто-то другой, закрепила за собой статус компании, наиболее активно продвигающей дополненную реальность. Хотя, если разобраться, то получится, что в Купертино не сделали для этого вообще ничего, кроме оснащения лидаром флагманских моделей iPhone и iPad. То ли дело Google. Она не только внедряет поддержку AR в свои приложения, делая технологию полезной для практического применения, но и для простых развлечений.

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Google расширила ассортимент AR-фигур, которые можно посмотреть в браузере со смартфоном на Android. Если раньше это были исключительно животные в дополненной реальности, о которых у нас был большой пост – обязательно почитайте, то теперь компания пытается охватить как можно больше сфер, чтобы привлечь максимум пользователей к своей инициативе.

Новые 3D-животные в Google

На этой неделе Google решила добавить в Chrome персонажей игр и анимационных фильмов в дополненной реальности. Вот их список:

Pac-Man

Hello Kitty

Ультрамен (Ultraman)

Ультрамен Зеро (Ultraman Zero)

Ультрамен Белиал (Ultraman Belial)

Cogimyun

Мастер Тайко (Taiko Master)

Гоморра (Gomorra)

Евангелион (Evangelion)

Гандам Пенелопа (Gundam Penepole)

Кси Гандам (Kusui Gundam)

Гандам Одиссей (Gundam Odissey)

Помпомпурин (Pompompurin)

Little Twin Stars

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Посмотреть фигуры этих персонажей в дополненной реальности можно только в Chrome и только при поддержке ARCore. ARCore – это специальный фреймворк, который обеспечивает смартфону работу с AR. При его отсутствии ничего не выйдет, потому что все фигуры из списка работают именно на базе ARCore.

Вообще, большинство смартфонов поддерживают этот фреймворк по умолчанию, но, если ваш к таковым не относится, вы можете воспользоваться обходным путём. О том, как добавить смартфону поддержку ARCore нелегально, мы писали вот тут.

Как смотреть 3D-модели в Google

Запустите Chrome на своём Android-смартфоне;

В строке поиска вбейте название нужного персонажа (например, Гандам);

Пролистайте вниз до раздела «Посмотрите на Гандамы в 3D» и нажмите на «Смотреть в 3D»;

В открывшемся окне нажмите «Посмотреть у себя» и разместить AR-фигуру на полу или другой поверхности.

Если персонаж не ищется, попробуйте написать его название не по-русски, а латиницей – они даны рядом с адаптированным названием выше в скобках. Если и это не срабатывает, попробуйте запустить режим инкогнито и повторите процедуру. Не знаю, с чем это связано, но обычно это помогает решить проблему.

Как смотреть 3D-животных из Австралии в Google

Очень круто, что все персонажи не только анимированы, но и озвучены. Они сами могут издавать те звуки, которые они издают в мультфильмах, а Chrome наигрывает их музыкальную тему. То есть даже если персонаж будет молчать, смотреть на него в полной тишине вам не придётся. Я уже не говорю о том, что фигура будет повторять те же жесты и действия, которые были характерны для неё в анимационных фильмах.

Понятное дело, что никакой практической пользы эти AR-фигуры не несут, в отличие от, скажем, AR-маршрутов в Google Maps. Однако AR-животные тоже не несли пользы, но неплохо скрасили скуку сотен тысяч людей в пандемию. Только на нашем сайте пост с инструкцией о том, как вызвать животных в дополненной реальности, собрал более полумиллиона прочтений. Так что не предъявляйте к AR-персонажам слишком много претензий. Это развлекалочка и не более того.