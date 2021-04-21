Pac-Man, Hello Kitty и другие: Google добавила в Chrome новые 3D-модели в AR

Сам не знаю, как так получилось, но почему-то именно Apple, а не кто-то другой, закрепила за собой статус компании, наиболее активно продвигающей дополненную реальность. Хотя, если разобраться, то получится, что в Купертино не сделали для этого вообще ничего, кроме оснащения лидаром флагманских моделей iPhone и iPad. То ли дело Google. Она не только внедряет поддержку AR в свои приложения, делая технологию полезной для практического применения, но и для простых развлечений.
В Google Maps для Android появится AR-навигация в помещениях
Google расширила ассортимент AR-фигур, которые можно посмотреть в браузере со смартфоном на Android. Если раньше это были исключительно животные в дополненной реальности, о которых у нас был большой пост – обязательно почитайте, то теперь компания пытается охватить как можно больше сфер, чтобы привлечь максимум пользователей к своей инициативе.
Новые 3D-животные в Google
На этой неделе Google решила добавить в Chrome персонажей игр и анимационных фильмов в дополненной реальности. Вот их список:
- Pac-Man
- Hello Kitty
- Ультрамен (Ultraman)
- Ультрамен Зеро (Ultraman Zero)
- Ультрамен Белиал (Ultraman Belial)
- Cogimyun
- Мастер Тайко (Taiko Master)
- Гоморра (Gomorra)
- Евангелион (Evangelion)
- Гандам Пенелопа (Gundam Penepole)
- Кси Гандам (Kusui Gundam)
- Гандам Одиссей (Gundam Odissey)
- Помпомпурин (Pompompurin)
- Little Twin Stars
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Посмотреть фигуры этих персонажей в дополненной реальности можно только в Chrome и только при поддержке ARCore. ARCore – это специальный фреймворк, который обеспечивает смартфону работу с AR. При его отсутствии ничего не выйдет, потому что все фигуры из списка работают именно на базе ARCore.
Вообще, большинство смартфонов поддерживают этот фреймворк по умолчанию, но, если ваш к таковым не относится, вы можете воспользоваться обходным путём. О том, как добавить смартфону поддержку ARCore нелегально, мы писали вот тут.
Как смотреть 3D-модели в Google
- Запустите Chrome на своём Android-смартфоне;
- В строке поиска вбейте название нужного персонажа (например, Гандам);
- Пролистайте вниз до раздела «Посмотрите на Гандамы в 3D» и нажмите на «Смотреть в 3D»;
- В открывшемся окне нажмите «Посмотреть у себя» и разместить AR-фигуру на полу или другой поверхности.
Если персонаж не ищется, попробуйте написать его название не по-русски, а латиницей – они даны рядом с адаптированным названием выше в скобках. Если и это не срабатывает, попробуйте запустить режим инкогнито и повторите процедуру. Не знаю, с чем это связано, но обычно это помогает решить проблему.
Как смотреть 3D-животных из Австралии в Google
Очень круто, что все персонажи не только анимированы, но и озвучены. Они сами могут издавать те звуки, которые они издают в мультфильмах, а Chrome наигрывает их музыкальную тему. То есть даже если персонаж будет молчать, смотреть на него в полной тишине вам не придётся. Я уже не говорю о том, что фигура будет повторять те же жесты и действия, которые были характерны для неё в анимационных фильмах.
Понятное дело, что никакой практической пользы эти AR-фигуры не несут, в отличие от, скажем, AR-маршрутов в Google Maps. Однако AR-животные тоже не несли пользы, но неплохо скрасили скуку сотен тысяч людей в пандемию. Только на нашем сайте пост с инструкцией о том, как вызвать животных в дополненной реальности, собрал более полумиллиона прочтений. Так что не предъявляйте к AR-персонажам слишком много претензий. Это развлекалочка и не более того.