Pac-Man, Hello Kitty и другие: Google добавила в Chrome новые 3D-модели в AR

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Сам не знаю, как так получилось, но почему-то именно Apple, а не кто-то другой, закрепила за собой статус компании, наиболее активно продвигающей дополненную реальность. Хотя, если разобраться, то получится, что в Купертино не сделали для этого вообще ничего, кроме оснащения лидаром флагманских моделей iPhone и iPad. То ли дело Google. Она не только внедряет поддержку AR в свои приложения, делая технологию полезной для практического применения, но и для простых развлечений.

Hello Kitty

В Google появился новый набор AR-персонажей

В Google Maps для Android появится AR-навигация в помещениях

Google расширила ассортимент AR-фигур, которые можно посмотреть в браузере со смартфоном на Android. Если раньше это были исключительно животные в дополненной реальности, о которых у нас был большой пост – обязательно почитайте, то теперь компания пытается охватить как можно больше сфер, чтобы привлечь максимум пользователей к своей инициативе.

Новые 3D-животные в Google


На этой неделе Google решила добавить в Chrome персонажей игр и анимационных фильмов в дополненной реальности. Вот их список:

  • Pac-Man
  • Hello Kitty
  • Ультрамен (Ultraman)
  • Ультрамен Зеро (Ultraman Zero)
  • Ультрамен Белиал (Ultraman Belial)
  • Cogimyun
  • Мастер Тайко (Taiko Master)
  • Гоморра (Gomorra)
  • Евангелион (Evangelion)
  • Гандам Пенелопа (Gundam Penepole)
  • Кси Гандам (Kusui Gundam)
  • Гандам Одиссей (Gundam Odissey)
  • Помпомпурин (Pompompurin)
  • Little Twin Stars

Google представила новый AR-режим для улиц в Google Maps

Посмотреть фигуры этих персонажей в дополненной реальности можно только в Chrome и только при поддержке ARCore. ARCore – это специальный фреймворк, который обеспечивает смартфону работу с AR. При его отсутствии ничего не выйдет, потому что все фигуры из списка работают именно на базе ARCore.

Вообще, большинство смартфонов поддерживают этот фреймворк по умолчанию, но, если ваш к таковым не относится, вы можете воспользоваться обходным путём. О том, как добавить смартфону поддержку ARCore нелегально, мы писали вот тут.

Как смотреть 3D-модели в Google

  • Запустите Chrome на своём Android-смартфоне;
  • В строке поиска вбейте название нужного персонажа (например, Гандам);
Гандам

Смотреть 3D-фигуры анимационных персонажей можно как на экране смартфона, так и в дополненной реальности

  • Пролистайте вниз до раздела «Посмотрите на Гандамы в 3D» и нажмите на «Смотреть в 3D»;
  • В открывшемся окне нажмите «Посмотреть у себя» и разместить AR-фигуру на полу или другой поверхности.

Если персонаж не ищется, попробуйте написать его название не по-русски, а латиницей – они даны рядом с адаптированным названием выше в скобках. Если и это не срабатывает, попробуйте запустить режим инкогнито и повторите процедуру. Не знаю, с чем это связано, но обычно это помогает решить проблему.

Как смотреть 3D-животных из Австралии в Google

Очень круто, что все персонажи не только анимированы, но и озвучены. Они сами могут издавать те звуки, которые они издают в мультфильмах, а Chrome наигрывает их музыкальную тему. То есть даже если персонаж будет молчать, смотреть на него в полной тишине вам не придётся. Я уже не говорю о том, что фигура будет повторять те же жесты и действия, которые были характерны для неё в анимационных фильмах.

Понятное дело, что никакой практической пользы эти AR-фигуры не несут, в отличие от, скажем, AR-маршрутов в Google Maps. Однако AR-животные тоже не несли пользы, но неплохо скрасили скуку сотен тысяч людей в пандемию. Только на нашем сайте пост с инструкцией о том, как вызвать животных в дополненной реальности, собрал более полумиллиона прочтений. Так что не предъявляйте к AR-персонажам слишком много претензий. Это развлекалочка и не более того.

Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
С Новым Годом!
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Почему звонят и сбрасывают или молчат в трубку

Многие пользователи слишком часто сталкиваются с такой проблемой, когда смартфон звонит ровно столько, что даже ответить не успеваешь. В итоге, увидев такой упущенный вызов, многие сразу перезванивают, думая, что это курьер, которого они ждут, кто-то по работе или по объявлению на Авито. Так делать нельзя! Причина не только в том, что с вас могут списать деньги за платный звонок - это как раз меньшее из зол. Куда страшнее другие последствия такого действия. Но не только такой способ стоит на вооружении мошенников и рекламщиков. Есть иные причины не брать трубку или не перезванивать, когда вам звонят с незнакомого номера. Даже если вы взяли трубку, есть слова, которые нельзя произносить в начале разговора.

Читать далее
AirPods Max
Huawei FreeBuds Studio оказались лучше AirPods Max. Пока «на бумаге»

После анонса AirPods Max больше всего разговоров и возмущений было связано с ценой новинки. Они стоят дороже признанных лидеров доступного не аудиофильского сегмента - Bose и Sony. Можно приводить в пример и другие альтернативы, но разговор будет необоснованным без тщательного сравнения характеристик. Пусть пока я послушал только Huawei FreeBuds Studio и скоро сделаю про них отдельный материал. Но уже сейчас хочется поделиться сравнением этих наушников с AirPods Max. И знаете что? На бумаге получается, что Apple сильно проигрывает Huawei. Пусть Apple и может, даже проигрывая по цифрам, сделать отличный продукт, но тут как-то все очень неоднозначно.

Читать далее
Galaxy Note 8
Samsung придумала, как оживить старые Android-смартфоны

Поддержка абсолютного большинства смартфонов под управлением Android ограничена двумя – ну, максимум тремя – годами. Даже после того, как Samsung объявила о намерении продлить жизненный цикл фирменных аппаратов, ничего принципиально не поменялось. В конце концов, даже три года – это слишком мало для смартфонов ценой в 500 долларов, не говоря уже о более дорогих, которые по прошествии этого времени можно списывать в утиль. Но, оказывается, даже старые смартфоны можно использовать после прекращения поддержки, пусть и не по прямому назначению.

Читать далее
Новый комментарий