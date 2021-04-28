Павел Дуров показал групповые видеозвонки в Telegram. Спойлер: круче, чем в WhatsApp

Несмотря на то что прогрессивная общественность, которая формирует костяк аудитории Telegram, считает его самым удобным мессенджером, кое-чего ему всё-таки не хватает. Например, групповых видеозвонков. Да, ещё в январе Павел Дуров объявил, что в этом году в Telegram появится такая функция, но он не назвал даже примерных сроков, очевидно, специально оставив себе место для манёвра, чтобы иметь возможность откладывать это нововведение до начала следующего года. Причём исключать такую вероятность полностью было нельзя, учитывая, что групповые видеозвонки ещё не появились даже в бета-версии Telegram. Но наконец основатель мессенджера пролил свет на эту функцию.

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Групповые видеозвонки в Telegram заработают уже в мае этого года. То есть до запуска долгожданного нововведения остаётся от нескольких недель до месяца. Об этом основатель мессенджера написал у себя в Телеграм-канале. По словам Дурова, нововведение сразу выйдет для всех версий мессенджера – от смартфонной и планшетной до настольной и браузерной, которая вышла совсем недавно.

Групповые видеозвонки в Telegram

Правда, групповые видеозвонки в Telegram будут реализованы не совсем так, как привыкли пользователи Skype и WhatsApp. Разработчикам мессенджера очень понравилась концепция голосовых чатов, и они решили заложить её в основу предстоящего нововведения. Это позволит расширить возможности функции видеозвонков, по сути, превратив их в своего рода видеоконференции и тем самым заменив альтернативные сервисы вроде Meet и Zoom.

Что касается видозвонков, то уже в мае мы добавим в наши голосовые чаты видеозмерение, что сделает Telegram мощной платформой для видеосвязи. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка компьютеров и планшетов – тут будет всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, с приятным дополнением в виде пользовательского интерфейса Telegram и высоким уровнем безопасности и быстродействия, — написал Дуров.

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Благодаря тому, что видеосвязь в Telegram будет построена на базе голосовых чатов, подробнее о которых вы можете почитать тут, у пользователей появится ряд специфических возможностей, которых у них нет, например, в WhatsApp. Из видео выше видно, что нас ждёт:

Переключаться между собеседниками на разговор в режиме тет-а-тет;

Включать и отключать видеосигнал по своему собственному желанию;

Выбирать спикера, видеотрансляция которого будет открыта во весь экран;

Просматривать, кто в данный момент использует только звук или только видео;

Закреплять конкретного спикера, которого будут слушать все без возможности перебить;

Лишать права ведения голосовой или видеотрансляции конкретных пользователей.

Отличия видеозвонков в Telegram и WhatsApp

Может показаться, что вместо групповых видеозвонков нам пытаются предложить какой-то суррогат. Но кто сказал, что собственное видение разработчиков Telegram – ошибочно или неудобно? На мой взгляд, они переосмыслили видеосвязь, превратив мессенджер в удобное средство проведения видеоконференций с обилием необходимых настроек.

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Я понимаю, что кого-то может смущать, что по умолчанию Telegram не предлагает чёрного фона с маленькими окошками, в котором видно каждого участника диалога. Но, признайтесь честно, если в видеозвонке одновременно участвуют больше трёх человек, разглядеть их в таком формате отображения практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы понять, кто именно говорит в данный момент.

Подопечные Павла Дурова предложили более удобный вариант. Они дали нам возможность самим выбирать, в каком режиме участвовать в видеоконференции. Вы без труда можете сделать так, чтобы на экране появлялось изображение того, кто говорит в данный момент, а можете перевернуть смартфон в альбомную ориентацию и видеть миниатюрные окна сразу всех участников, чтобы наверняка не потерять из виду никого из них.