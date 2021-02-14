Павел Дуров рассказал о появлении рекламы в Telegram

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Иван Кузнецов 0

Не знаю, как вас, а меня всегда смущало, что Павел Дуров до сих пор – по крайней мере официально – не монетизировал Telegram. По его словам, он ежемесячно тратит десятки миллионов долларов личных сбережений на обеспечение работы сервиса и при этом не получает от него никакой отдачи. Звучит по меньшей мере странно. Ведь то, что он делает, противоречит самой концепции бизнеса, который должен быть прибыльным, а не приносить одни убытки. Тут даже не сработает довод о том, что Дуров – предприниматель сам в себе, который не боится играть в долгую, потому что у Telegram банально нет сторонних инвесторов. Но, кажется, скоро мессенджер станет настоящим бизнесом. Не в последнюю очередь благодаря нам.

Дуров

Павел Дуров успокоил пользователей, которые испугались рекламы в Telegram

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В конце прошлого года Дуров объявил о планах монетизировать Telegram. Одним из способов станет реклама. Для этого было решено организовать собственную рекламную сеть и добавить в мессенджер ряд инструментов для органичного размещения рекламных объявлений. Логично, что основательность, с которой в Telegram подошли к вопросу монетизации, не могла не испугать пользователей. Многие из них решили, что теперь реклама будет сыпаться на них из любого раздела мессенджера, который со временем рискует превратиться в одну сплошную рекламную площадку. Но Павел Дуров поспешил всех успокоить.

Реклама в Telegram

Telegram

Telegram останется мессенджером для тех, кто ищет просто надёжное средство обмена сообщениями

Во-первых, никакой рекламы в чатах не будет. Пользователи, которые полагаются на Telegram как на инструмент обмена сообщениями, а не как на социальную сеть, никогда не увидят объявлений, написал Павел Дуров. По его словам, приватные и групповые чаты будут избавлены от рекламы. Она будет только в крупных каналах.

Во-вторых, Telegram не будет собирать пользовательские данные для таргетирования рекламы. Этот подход очень похож на подход Apple, которая с этого года запретила разработчикам собирать данные пользователей без их ведома для формирования релевантной рекламы. Таким образом, уточнил Дуров, вся реклама, которая будет появляться в каналах, будет контекстной – основанной на тематике канала.

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В-третьих, рекламы в Telegram в том виде, в котором она существует сейчас, больше не будет. Многие владельцы каналов уже монетизируют свои труды, продавая нативную рекламу в своих публикациях. По мнению Дурова, это не позволяет пользователям отличить собственные мысли автора от рекламы. Поэтому в Telegram появится ряд инструментов для публикации рекламы, которая будет помечаться соответствующим образом, не позволяя спутать её с чем-то другим.

Как изменится Telegram

Telegram

Реклама в Telegram будет нормальной. Совсем как у Apple

Наша конечная цель – создать новый класс контентмейкеров, которые обладают финансовой независимостью и возможностью выбора стратегии взаимодействия с аудиторией. Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатировали пользователей и авторов контента, собирая большие объёмы данных и используя их в своих манипулятивных схемах. Telegram хочет это изменить, — написал Дуров у себя в канале.

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Сказать по совести, подход Дурова может являться едва ли не эталонным. Несмотря на свои либертарианские взгляды, он хочет сделать из Telegram площадку, которая будет удобна всем. С одной стороны, если пользователи, которые ищут только общения, не хотят видеть рекламу, они её не увидят. Достаточно просто не выходить за пределы частных и групповых чатов. А те, кто хочет заработать на Telegram, продвигая свой контент, смогут это сделать, размещая оплаченные объявления у себя в каналах. Это очень здравый и универсальный подход.

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