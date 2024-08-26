Как скачать все свои переписки, файлы, документы и другие данные из Telegram на случай отключения

В эти выходные весь мир потрясла невероятная новость. Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции якобы за отказ от сотрудничества с европейскими властями в борьбе с преступностью в мессенджере. Так это или нет, решать не нам. Однако многие опасаются даже не несправедливого приговора в отношении предпринимателя, а серьезных последствий для самого Телеграма. Есть опасения, что Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования правоохранительным органам, что поставит под угрозу безопасность пользователей, или же просто-напросто закроет свой сервис обмена сообщениями. В связи с этим многие пользователи поспешили скачать все свои данные из Телеграм, просто чтобы не потерять. В этой статье разберемся, как работает функция экспорта и что именно она позволяет загрузить.

Экспорт данных из Telegram: что нужно знать

Функция экспорта данных в Telegram была реализована в соответствии с требованиями европейского регламента защиты персональных данных GDPR еще несколько лет назад. Воспользоваться ей могут все пользователи, вне зависимости от страны проживания. Поэтому в России она тоже доступна. С ее помощью можно получить полный архив своей активности в мессенджере, включая личные сообщения, медиафайлы и другую важную информацию.

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Процесс экспорта данных достаточно прост, но есть один нюанс, о котором стоит знать. И заключается он в том, что скачать свои данные из Телеграм можно только через десктопную версию. К сожалению, в мобильном приложении такая возможность отсутствует. Видимо, сказывается потенциально большой вес архива, который вам пришлют. Если вы являетесь активным пользователем мессенджера, его объем может достигать нескольких сотен гигабайт. В моем случае это было почти половина терабайта.

Как экспортировать свои данные из Телеграм

Впрочем, ничего сложного в том, чтобы экспортировать данные из Telegram, нет:

Откройте клиент Telegram на Mac или Windows;

Перейдите в боковое меню, а оттуда — в настройки;

В разделе «Продвинутые настройки» выберите «Экспорт данных из Telegram»;

Выберите типы данных, которые хотите экспортировать;

Укажите желаемый формат экспорта (лучше HTML);

Начните процесс экспорта и дождитесь его завершения;

По завершении загрузки откройте архив и запустите файл export_results.

Архив данных Telegram содержит много интересной информации. По сути, вам позволяется скачать вообще все, что вы когда-либо отправляли/получали в мессенджере:

Личные сообщения и групповые чаты

Ваши сообщения из каналов

Список контактов

Медиафайлы (фото, видео, документы)

Перечень установленных стикер-паков

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Есть еще раздел «Другие данные», который, кажется, вот уже несколько лет находится в стадии бета-тестирования. Я никогда им не пользовался, но, если верить информации из интернета, он позволяет загрузить даже черновики сообщений, которые вы не отправили, а также список IP-адресов за последние 12 месяцев, которые вы использовали для подключения к мессенджеру. При этом в экспортный архив не включаются:

Секретные чаты

История звонков

Контакты из черного списка

Отключат ли Телеграм

Telegram предлагает два основных формата для экспорта данных: HTML и JSON. Первый является наиболее удобным для обычных пользователей, поскольку позволяет просматривать данные в браузере с интерфейсом, похожим на сам Telegram. Второй — это текстовый формат, применяемый для машинной обработки и анализа данных. Подходит для технически подкованных пользователей, поскольку сам файл будет иметь вид, близкий к программному коду.

Несмотря на неоднозначность произошедшего, нет сомнений, что Telegram продолжит функционировать и дальше. Поговаривают, что власти могут арестовать сервера, которые использует мессенджер, но на самом деле это сложно реализуемый сценарий. Все-таки Telegram полагается на разветвленную сеть дата-центров по всему миру, и именно поэтому в свое время его не удалось заблокировать Роскомнадзору.

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Однако сохранять архивы своих данных, особенно, если вы ревностно к ним относитесь, действительно стоит. После успешного экспорта данных рекомендуется:

Сохранить архив в надежном месте, желательно на нескольких носителях.

Проверить целостность и полноту экспортированных данных.

Рассмотреть альтернативные мессенджеры на случай, если Telegram прекратит работу.

Что будет с Павлом Дуровым

Арест Павла Дурова во Франции создал атмосферу неопределенности вокруг будущего Telegram. Вне зависимости от исхода дела, возможность экспорта личных данных остается критически важной для пользователей. Это не только позволяет сохранить важную информацию, но и дает определенное чувство контроля над своими данными.

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Процесс экспорта данных из Telegram достаточно прост и доступен всем пользователям. Он предоставляет обширную информацию о вашей активности в мессенджере, включая личные сообщения, медиафайлы и список контактов. В любом случае будьте бдительны, защищайте свои данные и помните, что в современном цифровом мире информация — это ценный ресурс, который нуждается в надежной защите.