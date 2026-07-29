Несмотря на то, что буквально пару дней назад пресс-секретарь Владимира Путина обмолвился о разблокировке Telegram в России, уже 29 июля 2026 года ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск и предъявила ему обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Для миллионов российских пользователей главный вопрос один: что теперь будет с мессенджером и можно ли им пользоваться. Отвечаю по делу, без лишнего.

Разбираем последствия для обычных пользователей. Фото.

Разбираем последствия для обычных пользователей

Дурова объявили в розыск в России — что это значит

ФСБ предъявила Дурову обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. По заявлению силовиков, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки противоправных действий на территории России. Наказание по этой статье — от 8 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное. Дуров объявлен в международный розыск через Интерпол.

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Что важно понимать: это уголовное дело против конкретного человека — основателя компании. Это не решение о блокировке Telegram и не предписание регулятора. Уголовное преследование Дурова и статус Telegram в России — юридически разные истории, хотя и связанные между собой. Следить за развитием ситуации удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что будет с Telegram в России после объявления Дурова в розыск

Telegram в России де-факто заблокирован с марта 2026 года — тогда начались массовые сбои, задержки сообщений, проблемы с медиафайлами. Технически это «частичное ограничение», фактически — серьезные помехи для части пользователей.

Разблокировки Telegram теперь ждать бессмысленно. Фото.

Разблокировки Telegram теперь ждать бессмысленно

Уголовное дело против Дурова добавляет неопределенности, но само по себе автоматически не означает полной блокировки. Для блокировки Telegram в России нужно отдельное решение Роскомнадзора с юридическим основанием — это другая процедура. Прецедент уже был: в 2018 году Telegram заблокировали в России, в 2020-м разблокировали. Тогда блокировка не помогла — мессенджер продолжал работать через обходные пути, а РКН случайно заблокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов.

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Три реалистичных сценария после этих событий:

  • ситуация останется как есть — ограниченная работа без официальной блокировки;
  • Роскомнадзор введет официальную блокировку: Telegram продолжит работать, но не в России;
  • Telegram пойдет на частичные уступки ради сохранения российской аудитории — этот сценарий наименее вероятен с учетом позиции Дурова по шифрованию.

Что произойдет в ближайшие дни — честно не знает никто. Обсудить происходящее можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Законно ли пользоваться Telegram в России

Да, законно. Использование Telegram российскими пользователями не является нарушением закона — ни сейчас, ни после объявления Дурова в розыск. Уголовное дело предъявлено лично Дурову как физическому лицу и руководителю компании за предполагаемое бездействие администрации мессенджера. Пользователи Telegram не являются фигурантами этого дела.

Пользоваться можно, но только очень аккуратно. Фото.

Пользоваться можно, но только очень аккуратно

Важное разграничение:

  • использовать Telegram для переписки и чтения каналов — законно;
  • использовать Telegram для организации незаконной деятельности — незаконно, как и в любом другом мессенджере;

Если Telegram получит статус заблокированного сервиса — пользование им останется в той же серой зоне, что и сейчас. Уголовного преследования рядовых пользователей за это в российской практике не было.

Чем заменить Telegram в 2026 году

Если хотите подстраховаться и иметь рабочий канал связи независимо от судьбы Telegram в 2026 году, то мессенджер MAX — это наиболее очевидный выбор внутри России. Он работает без ограничений и точно не будет заблокирован.

Для всего остального есть мессенджер MAX. Фото.

Для всего остального есть мессенджер MAX

Что есть в MAX:

  • переписка и голосовые звонки;
  • каналы и групповые чаты;
  • уведомления от Госуслуг и банков;
  • истории, мини-приложения, цифровой ID.

Честно о том чего нет: сквозного шифрования в обычных чатах MAX не имеет — это принципиальное отличие от Telegram. Переписка из Telegram туда не переезжает, поскольку это разные платформы. Скачать MAX можно из RuStore или на max.ru — из Google Play он удален с июля 2026 года.

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Главный практический совет на сегодня: не удаляйте Telegram, пока он хоть как-то работает. Параллельно заведите аккаунт в MAX и сообщите важным контактам запасной способ связи. Это займет десять минут и застрахует от любого развития событий. Актуальные новости о ситуации с мессенджерами публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.