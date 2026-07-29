Несмотря на то, что буквально пару дней назад пресс-секретарь Владимира Путина обмолвился о разблокировке Telegram в России, уже 29 июля 2026 года ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск и предъявила ему обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Для миллионов российских пользователей главный вопрос один: что теперь будет с мессенджером и можно ли им пользоваться. Отвечаю по делу, без лишнего.

Дурова объявили в розыск в России — что это значит

ФСБ предъявила Дурову обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. По заявлению силовиков, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались для подготовки противоправных действий на территории России. Наказание по этой статье — от 8 до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное. Дуров объявлен в международный розыск через Интерпол.

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Что важно понимать: это уголовное дело против конкретного человека — основателя компании. Это не решение о блокировке Telegram и не предписание регулятора. Уголовное преследование Дурова и статус Telegram в России — юридически разные истории, хотя и связанные между собой. Следить за развитием ситуации удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что будет с Telegram в России после объявления Дурова в розыск

Telegram в России де-факто заблокирован с марта 2026 года — тогда начались массовые сбои, задержки сообщений, проблемы с медиафайлами. Технически это «частичное ограничение», фактически — серьезные помехи для части пользователей.

Уголовное дело против Дурова добавляет неопределенности, но само по себе автоматически не означает полной блокировки. Для блокировки Telegram в России нужно отдельное решение Роскомнадзора с юридическим основанием — это другая процедура. Прецедент уже был: в 2018 году Telegram заблокировали в России, в 2020-м разблокировали. Тогда блокировка не помогла — мессенджер продолжал работать через обходные пути, а РКН случайно заблокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов.

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Три реалистичных сценария после этих событий:

ситуация останется как есть — ограниченная работа без официальной блокировки;

Роскомнадзор введет официальную блокировку: Telegram продолжит работать , но не в России;

, но не в России; Telegram пойдет на частичные уступки ради сохранения российской аудитории — этот сценарий наименее вероятен с учетом позиции Дурова по шифрованию.

Что произойдет в ближайшие дни — честно не знает никто. Обсудить происходящее можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Законно ли пользоваться Telegram в России

Да, законно. Использование Telegram российскими пользователями не является нарушением закона — ни сейчас, ни после объявления Дурова в розыск. Уголовное дело предъявлено лично Дурову как физическому лицу и руководителю компании за предполагаемое бездействие администрации мессенджера. Пользователи Telegram не являются фигурантами этого дела.

Важное разграничение:

использовать Telegram для переписки и чтения каналов — законно;

и чтения каналов — законно; использовать Telegram для организации незаконной деятельности — незаконно, как и в любом другом мессенджере;

Если Telegram получит статус заблокированного сервиса — пользование им останется в той же серой зоне, что и сейчас. Уголовного преследования рядовых пользователей за это в российской практике не было.

Чем заменить Telegram в 2026 году

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Честно о том чего нет: сквозного шифрования в обычных чатах MAX не имеет — это принципиальное отличие от Telegram. Переписка из Telegram туда не переезжает, поскольку это разные платформы. Скачать MAX можно из RuStore или на max.ru — из Google Play он удален с июля 2026 года.

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