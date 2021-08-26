Перейти с iOS на Android ещё никогда не было так просто

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что желающих пересесть с iOS на Android довольно много, большинство из них считают, что это невозможно. У каждого свои причины. Одни думают, что при переходе потеряют доступ к удобнейшей экосистеме. Другие полагают, что Android по уровню развития по-прежнему находится где-то на уровне нулевых годов. А третьи уверены, что останутся без нужного им софта. На самом деле это совершенно не так. Сейчас объясню, почему.

iOS и Android

Перейти с iOS на Android сегодня проще простого

Мнение: Главное преимущество Android над iOS, о котором вы не задумывались

Как таковой переход с одной платформы на другую – неважно, с iOS на Android или наоборот – сегодня выполняется очень легко. Существует большой спектр приложений, которые моментально переносят критически важные данные: сообщения, контакты, историю звонков и другие сведения. Но пользователей смущает не это. В конце концов, звонки и контакты – это не самое важное. Большинство переживает о том, что на Android они не найдут тех же приложений и сервисов, к которым привыкли на iOS.

Переход с iOS на Android

Перенос Ватсапа

Мессенджеры и облачные сервисы позволяют перенести данные с устройства на устройство в считанные минуты

Начнём с сервисов коммуникации. Раньше, когда iMessage и FaceTime действительно были в ходу, я тоже полагал, что не смогу уйти на Android, потому что сильно привык к этим службам. Я использовал мессенджер и сервис видеозвонков Apple и в хвост, и в гриву, а на Android их не было. Однако со временем их заменили более универсальные мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram, которые позволяют и обмениваться сообщениями, и созваниваться друг с другом по аудио- и видеосвязи.

Да, пока перенести чаты WhatsApp с iOS на Android официально ещё нельзя. Но существуют альтернативные способы, которые работают и переносят всё в лучшем виде. Так что пользуйтесь.

С переносом фотографий с iOS на Android проблем тоже нет. Более того, их даже не придётся переносить, если воспользоваться сервисом «Google Фото». Просто пользуетесь своим iPhone, загружаете фотографии в облако, а потом устанавливаете приложение сервиса на Android и получаете все фотографии уже на новом устройстве. Никакого переноса, независимо от объёма хранимых данных. Правда, учитывайте, что по умолчанию в «Google Фото» доступно только 15 ГБ, и их вам может не хватить. Так что может понадобиться расширенная подписка.

Приложения. С ними проблем на Android тоже нет. Несмотря на то что какие-то эксклюзивы на iOS действительно есть, ассортимент основных приложений в Google Play ровно тот же, что и в App Store. Ну, возьмите любое приложение, которым пользуются все, и сравните, есть ли оно на Android. Оно обязательно будет. Пятёрочка, Лента, Дикси, М.Видео, Telegram, ВКонтакте, ТикТок, Инстаграм, Едадил, Ютуб, Mi Home, FlightRadar24 – всё это и многое другое есть на обоих платформах.

Чем Android лучше iOS

Я уже не говорю про умный дом. Если на iOS у вас есть возможность по умолчанию управлять голосом только теми устройствами, которые поддерживают HomeKit, то на Android вы можете пользоваться вообще любыми гаджетами любого производителя. Просто добавляете их в приложение Яндекса, интегрируете с Алисой, и управляете голосом вообще всем — от умных розеток и выключателей до светильников и отопительных приборов. Ну, кайф же.

Перенос данных

Android ничем не хуже iOS, а кое в чём даже лучше

Перейдя с iOS на Android, вы не только не почувствуете ограничений, но и ощутите прилив новых возможностей. Нет, я сейчас совершенно серьёзно. Ведь функциональность Android намного шире, чем iOS:

  • Возможность менять приложения по умолчанию;
  • Широкий выбор голосовых ассистентов;
  • Более удобная система голосового управления;
  • NFC автозаполнения данных банковских карт;
  • Возможность устанавливать APK-файлы;
  • Логичные жесты управления системой.

Что мне больше нравится в Android, чем в iOS

Перечислять преимущества Android над iOS можно бесконечно. Но главное, что сменив платформу, вы не будете чувствовать себя так, как будто переместились на несколько лет назад. Современный Android – это очень быстрая, функциональная и грамотно реализованная операционная система, которой удобно пользоваться вне зависимости от выполняемых задач. Поэтому не бойтесь пересаживаться, если уже давно хотите, но опасаетесь, что вам не понравится. Вам обязательно понравится.

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