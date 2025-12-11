Период охлаждения SIM-карт в России: что это такое, сколько действует и как выключить

Когда вы возвращаетесь в Россию после отпуска или командировки, смартфон может внезапно перестать радовать быстрой мобильной связью. Уже месяц в стране действует период охлаждения для SIM-карт — ограничение, которое отключает мобильный интернет и СМС на 24 часа, если симка была в международном роуминге или не работала больше 72 часов, даже если вы не покидали территорию страны. Голосовые звонки при этом остаются, но интернет ставится на паузу.

К счастью, ждать целые сутки совершенно не обязательно. Официально предусмотрен быстрый способ верификации, который снимает охлаждение за пару минут — прямо в аэропорту, пока вы идёте за багажом. Период охлаждения распространяется как на обычные SIM, так и на eSIM — условия одинаковые для всех операторов. По задумке регуляторов, это дополнительная защитная мера, чтобы исключить использование SIM-карт в противозаконных целях, в частности для управления дронами. Но для обычного пользователя это, конечно, лишь помеха, особенно если нужно вызвать такси или воспользоваться любым сервисом, требующим мобильного интернета.

Хорошая новость в том, что пройти верификацию проще простого. Вам нужно всего лишь подтвердить, что вы реальный человек, а не беспилотник, и хотите пользоваться SIM-картой в обычном режиме. Делается это через капчу без входа на «Госуслуги» и без ввода персональных данных. Вот как всё работает на практике:

Убедитесь, что Wi-Fi отключён, авиарежим снят, а сервис из трёх букв не активен; Дождитесь СМС от оператора — в нём будет ссылка на прохождение проверки; Перейдите по ссылке и выполните простую капчу. Например, у МТС это классический «собери пазл» на картинке; После успешной проверки мобильный интернет должен появиться в течение нескольких минут.

Всё, охлаждение отключено. Дальше можно спокойно открывать карты, вызывать такси и пользоваться приложениями. Часто проверку успевают пройти ещё до выхода из самолёта. Если же СМС не пришло, вы всегда можете пройти процедуру отключения охлаждения через оператора: просто позвоните с той же SIM и попросите верифицировать вас:

билайн: 8 (800) 700-06-11;

МегаФон: 8 (800) 550-05-00;

МТС: 8 (800) 250-08-90;

Т2: 8 (800) 101-06-11.

В итоге ждать 24 часа точно не нужно: весь процесс занимает меньше минуты. Главное — не паниковать и помнить, что такие ограничения направлены на безопасность. А раз есть официально предусмотренный обход, пользоваться им можно и нужно.