Когда человек пересаживается с iPhone на Android, делая всё по нашей инструкции, ему первым делом хочется перенести контакты, включить RCS и выбрать приложения по умолчанию. Но главная проблема первых минут — не в этом. Палец по привычке делает то, чему его годами учила iOS, а экран отвечает иначе. Поэтому первым делом стоит менять настройку управления Android.

Зачем менять настройки управления Android

Железо у флагманов давно на высоте, да и сама система выглядит зрелой. Но телефон не угадывает, как вы хотите взаимодействовать с экраном, — пока вы ему это не зададите. Именно поэтому слой управления настраивают в первую очередь: без него всё остальное ощущается чужим.

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Годы iOS приучают большой палец смахивать от левого края, чтобы вернуться назад, или тянуться к кнопке в верхнем левом углу. У новичка на Android палец делает то же самое на автопилоте. Если система отвечает не так, как он ждёт, впечатление портится с первой же минуты.

Как сделать управление жестами на Android

Управление жестами давно стало стандартом, но оно включено далеко не везде. Долгое время Android ассоциировался с тремя кнопками внизу экрана, и этот вариант нередко возвращается сам собой. Если хотите более привычный для iOS формат жестового управления, сделайте следующее:

Откройте настройки Android. Найдите раздел «Навигация в системе». Включите управление жестами.

Теперь управление Android станет таким же удобным, каким оно было на iPhone. Как видите, для этого совершенно не нужно тратить деньги на «яблоко», ведь все нужные настройки есть и на китайских смартфонах.

Как включить панель управления Android

Следующее, к чему тянется рука бывшего пользователя iPhone, — шторка уведомлений. iOS с 2017 года приучила, что верхний левый угол — это уведомления, а верхний правый — пункт управления. У отдельных моделей с этим порядок: Samsung разделяет панели начиная с One UI 7, хотя область свайпа поделена примерно в пропорции 7:3. А вот многие другие смартфоны по умолчанию объединяют эти элементы в кучу. Исправить можно так:

Откройте настройки смартфона. Найдите раздел «Центр управления». Откажитесь от объединённого варианта.

После этого нехитрого действия шторка уведомлений и панель управления разделятся, прямо как вы к этому привыкли на iOS. Взаимодействовать с Android станет привычнее, и вы скажете спасибо.

Кому стоит оставить кнопки навигации Android

Трёхкнопочная панель осталась на Android не просто так. Она нужна тем, у кого ограниченная моторика или особые потребности, и тем, кому проще видеть цель и попадать в неё. К тому же сегодняшняя версия панели заметно лучше той, что была несколько релизов назад. Поэтому, если вам так удобнее, ничего не меняйте и заодно изучите другие настройки Android, которые стоит поменять.

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Лучшая навигация — та, которую не замечаешь. Никто не хвалит удачный жест назад, зато любой сбой сразу бросается в глаза. Телефон, который делает свою работу, должен уходить на второй план, и настройка управления — самый быстрый способ этого добиться.