Смартфоны в 2026 году и так заметно подорожали. Увы, есть все причины полагать, что это еще не предел. Российские операторы связи направили в Минцифры предложение, которое может добавить к стоимости каждого нового устройства несколько сотен рублей. Речь идет о плате за регистрацию IMEI телефона в национальной базе данных. Изучаем, что это все значит и кого коснется.

IMEI телефона — что это

IMEI смартфона — это уникальный 15-значный идентификатор, который производитель присваивает каждому устройству еще на заводе. Две одинаковых копии одного и того же смартфона будут иметь разные IMEI. Изменить его без специального оборудования невозможно, а в большинстве стран это еще и уголовно наказуемо.

Данные IMEI использует не только сотовый оператор для определения устройства в сети. Банки проверяют его при входе в мобильное приложение: по нему они убеждаются, что клиент не поменял симку или устройство подозрительно быстро. Полиция использует идентификатор для розыска украденных телефонов. Проверка IMEI позволяет узнать, не числится ли конкретный аппарат в базах краденых устройств или в черных списках операторов.

Узнать IMEI Android проще простого: наберите на телефоне *#06# и код появится на экране. Также он указан на коробке и в разделе «О телефоне» в настройках. Если нуждаетесь в подробной инструкции, то прочитайте отдельный текст о том, как проверить смартфон по IMEI.

База IMEI телефонов в России

Крупнейшие российские операторы связи предложили Минцифры создать национальную базу IMEI в России и сделать регистрацию в ней обязательной. Суть инициативы: каждый смартфон, ввезенный в страну, должен быть внесен в единый реестр. Устройства, которых нет в базе, не смогут подключиться ни к одной российской сети.

Цели у инициативы две. Первая — борьба с серым импортом. Сейчас значительная часть смартфонов ввозится без уплаты таможенных пошлин, что подрывает легальных ритейлеров. Единый реестр позволит блокировать такие устройства. По расчетам самих операторов, обеление импорта принесет бюджету около 30 млрд рублей налоговых платежей.

Вторая цель — финансовая поддержка отрасли. Операторы хотят направить доходы от регистрации IMEI в специальный фонд развития сетей и импортозамещения инфраструктуры. Отрасль сильно закредитована, инвестировать в замену западного оборудования при ключевой ставке 20% практически невозможно. Важный вопрос: отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI. Пока четкого ответа нет. Именно это больше всего беспокоит владельцев устройств, купленных за рубежом или через серые каналы. Аналогичные базы уже работают в Турции, Казахстане, Узбекистане и ряде других стран. Там смартфоны без регистрации действительно перестают работать в сетях.

Плата за регистрацию IMEI в России

Официальных цифр пока нет — законопроект еще не принят, и конкретные суммы не утверждены. Но ориентиры по соседним странам уже есть, и они показательны. Сколько стоит платный IMEI в странах СНГ:

Узбекистан: около 515 рублей за одно устройство, действует с августа 2025 года;

Казахстан: около 630 рублей в 2025 году и около 700 рублей в 2026-м, действует с марта 2026-го;

в обоих случаях первые месяцы после введения регистрация была бесплатной.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что в России сумма будет сопоставимой. По мнению директора Института исследований интернета Карена Казаряна, вне зависимости от того, кто формально обязан платить (покупатель, импортер или продавец) расходы в итоге будут включены в стоимость устройства. То есть плата за регистрацию IMEI фактически ляжет на конечного покупателя.

Аналитик рынка Леонид Коник формулирует прямо: экономическая природа этой платы непонятна. Для оператора внесение кода в базу — это просто заполнение поля в системе, дополнительных затрат почти нет. Получается что-то среднее между налогом и акцизом на каждый смартфон.

Когда введут плату за IMEI в России

Торопиться с выводами не стоит. Регистрация IMEI в 2026 году в России не начнется. Законопроект находится только на стадии первого чтения в Государственной думе. Минцифры официально подтвердило, что вопрос прорабатывается, но говорить о деталях преждевременно.

Реалистичный сценарий: если законопроект пройдет все чтения и будет принят в 2026 году, техническая реализация и переходный период займут еще несколько месяцев. По аналогии с Казахстаном, где после принятия закона дали два месяца бесплатной регистрации, в России, вероятно, тоже будет льготный период.

IMEI в 2026 году — это пока инициатива, а не закон. Но направление движения понятно. Смартфоны продолжают дорожать по множеству причин, и IMEI в России как обязательная платная процедура может стать еще одной строчкой в этом списке.