Платежи 2.0, плавная анимация и APK: Telegram для Android получил большое обновление

Telegram – пожалуй, единственный мессенджер, который развивается с такой скоростью. Лично мне он напоминает Google Chrome, который обновляется раз в полтора месяца, но не потому, что разработчики хотят создать иллюзию стабильной поддержки, а потому что им реально есть что предложить пользователям. Даже когда, казалось бы, уже реализованы все необходимые функции, команда Павла Дурова регулярно продолжает находить аспекты, в которых можно улучшить Telegram. На этот раз он получил поддержку встроенных платежей.

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Несмотря на то что платёжные боты существовали в Telegram с 2017 года, позволяя продавцам принимать оплату за товары прямо в мессенджере, спустя 4 года в мессенджере появились «Платежи 2.0». Теперь пользователи смогут оплачивать покупки с помощью 8 встроенных платёжных систем. Среди них есть как международные, так и сугубо российские вроде Сбербанка.

Платёжные системы в Telegram

Stripe

Яндекс.Деньги

Сбербанк

Tranzzo

Payme

CLICK

LiqPay

ECOMMPAY

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Оплата принимается как в долларах и евро, так и в рублях. Но удобно даже не это, а то, что отныне транзакции можно будет проводить не только в ботах, но и в чатах, а также группах и каналах. То есть продавцы или службы доставки смогут не писать собственного бота, а просто создать односторонний канал, где будут размещать свои товары, время от времени пополняя ассортимент и взимая оплату за оказанные услуги.

Инициатива Telegram по доставке платежей полностью открыта и бесплатна. Мессенджер не берёт комиссию ни с пользователей, ни с продавцов, пересылая им всю сумму до последней копейки. Такой подход позволит магазинам и мелким стартапам получить в виде Telegram новый источник распространения своих товаров и услуг, не прикладывая для этого особых усилий.

Как оплачивать покупки в Telegram

Скачайте обновление Telegram для Android (APK на сайте);

Добавьте себе тестового бота с товарами, перейдя по этой ссылке;

Выберите товар, нажмите «Оплатить» и в поле «Платёжная карта» введите номер 4242 4242 4242 4242, выберите любую дату, имя и фамилию и CVC-код;

Включите двухфакторную аутентификацию и посмотрите, как устроен процесс оплаты.

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Номер карты, который дан в инструкции, приводят сами разработчики Telegram. Он нужен для тестирования онлайн-магазинов в мессенджере, поэтому никакая оплата ни за что не пройдёт – не переживайте. Главное, не вводите данные своей реальной карты.

Новые функции Telegram

Из менее масштабного, но не менее ценного отметим следующие нововведения:

Отложенные голосовые чаты. Теперь администраторы смогут запланировать предстоящий голосовой чат на определённое время, чтобы все успели подстроиться;

Информация профиля в голосовых чатах. Благодаря ей участники голосового чата смогут просматривать профили своих собеседников в реальном времени;

Новые веб-версии. Telegram запустил в открытый доступ две новых веб-версии мессенджера под кодовыми именами K и Z, доступные по соответствующим ссылкам;

Подсказки и новые анимации на Android. Благодаря им все действия с интерфейсом станут плавнее и удобнее, поэтому не пренебрегайте установкой апдейта;

Улучшения для просмотра медиа. Теперь вы сможете перематывать видеоролик не только перетягиванием ползунка в нижней части экрана, но и двойными нажатиями влево и вправо как на YouTube; Быстрое приближение фотографий и видеороликов. Теперь любой снимок или ролик можно приблизить, используя для этого привычный жест pinch-to-zoom.

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Обновление Telegram с описанными выше нововведениями уже доступно для загрузки на iOS и в APK-версии, доступной на официальном сайте мессенджера. А вот в Google Play его пока нет. Это связано с длительным временем, которое уходит на премодерацию обновлений. Поэтому единственный способ получить доступ ко всем заявленным функциям, — скачать установочный файл напрямую. Помимо того, что он обновляется автоматически, так ещё и лишён тех ограничений, которые характерны для «официальной» версии из Google Play.