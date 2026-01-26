Платная подписка в WhatsApp: зачем она нужна и будет ли работать, если ты из России

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов

WhatsApp долгое время отказывался от внедрения рекламы, но эти времена прошли. Еще летом 2025 года разработчики анонсировали появление сторис от крупных блогеров и каналов, которые хоть и не мешали пользоваться, но все равно не особо радовали. Теперь руководство пошло дальше: в WhatsApp появится платная подписка. Пока это лишь слухи, но для чего она нужна?

Платная подписка в WhatsApp: зачем она нужна и будет ли работать, если ты из России. В WhatsApp хотят добавить платную подписку. За что будут брать деньги? Фото: trengo.com. Фото.

В WhatsApp хотят добавить платную подписку. За что будут брать деньги? Фото: trengo.com

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ": ТАМ СОБРАНЫ ОГНЕННЫЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Платная подписка в Ватсапе — что известно

В бета-версии Ватсапа для Андроид нашли упоминание о платной подписке для отключения рекламы. Пока рано говорить о ее внедрении в общедоступные сборки, тем более, что и цена не названа. Зато нашли системное сообщение.

Так как вы недавно удалили аккаунт WhatsApp из «Центра аккаунтов», стоимость подписки без рекламы в «Статусах» и «Каналах» снизилась. Проверьте подписку, чтобы принять новую цену — X долларов в месяц, либо выберите бесплатное использование с рекламой.

Вероятно, вместо «Х» будет отображаться определенная сумма для каждого региона в своей валюте. При этом не факт, что платная подписка в Ватсап появится в ближайшее время: обычно бета-сборки долго тестируют, процедура порой занимает месяцы. Как итог, новые функции мессенджера реально застревают там надолго. Взять, к примеру, те же никнеймы как в Telegram.

Почему нельзя скачивать разблокированный WhatsApp*, который работает без ограничений

Появится ли платная подписка Ватсап в России

Очевидно, что подписка WhatsApp в России не появится, как и обещанная летом реклама или каналы. Таким образом, особого смысла в ней нет, только если туда не добавят какие-нибудь полезные фишки вроде расшифровки видеосообщений. Сложно сравнивать с Телегой, ведь у WhatsApp все те же функции доступны бесплатно. Возможно, были бы интересны какие-то ИИ-фишки от Meta*, но сервисы компании заблокированы в РФ.

Появится ли платная подписка Ватсап в России. Вряд ли платная подписка в WhatsApp появится в России. Фото.

Вряд ли платная подписка в WhatsApp появится в России

Кстати, и сам мессенджер в нашей стране вообще «между молотом и наковальней»: приложение активно блокируют, хотя он все еще временами подает признаки жизни, присылая сообщения. Тем не менее, руководство WhatsApp не хочет сотрудничать с властями РФ и даже выступают против, поэтому рано или поздно мессенджер перестанет работать целиком. Сейчас интереснее то, не попадет ли Telegram «под нож» по примеру WhatsApp. Что вы думаете об этом? Делитесь в нашем чате своим мнением.

*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Теги
Новости по теме
Как отключить рекламные уведомления от Т-Банка и других банков
Сделал из обычного YouTube бесплатный YouTube Premium на телефоне. Показываю, как
Не работает Сбербанк, ВТБ и Т-Банк: почему не открываются банковские приложения и не проходят переводы
Лонгриды для вас
WhatsApp готовит обновление, которое позволит ограничить список тех, с кем общается ваш ребенок

Такое ощущение, что после блокировки WhatsApp* в России количество функций этого мессенджера стало увеличиваться в разы быстрее. Вот, несколько дней назад там появились полезные настройки для групповых чатов, а сегодня разработчики засветили кое-что посерьезнее. А именно, в приложении тестируют систему родительского контроля, которая позволит привязать аккаунт ребенка к аккаунту взрослого и следить за его безопасностью.

Читать далее
Можно ли пользоваться WhatsApp* в России в 2025 году по закону

В 2025 году WhatsApp* в России оказался в так называемой “серой зоне”: он вроде бы работает, хотя и официально заблокирован силами РКН. При этом его разработчик (компания Meta*) признан экстремистской организацией. Из-за этого у многих возникает логичный вопрос: законно ли вообще пользоваться WhatsApp* или лучше от него отказаться, чтобы не было проблем? Мы разобрались, могут ли оштрафовать просто за установленный WhatsApp* и стоит ли его удалять со смартфона.

Читать далее
Как заплатить налоги через приложение Госуслуги на телефоне

1 декабря 2025 - последний день для уплаты налогов за 2024 год. И если вы откладывали этот момент или вообще забыли, самое время избавиться от долгов, чтобы не попасть на пени. Штрафные санкции не такие большие - всего 5,5 копеек за каждые 100 рублей. Но по факту со временем может набежать крупная сумма, которая подпортит вам настроение. Рассказываем, как заплатить налоги с телефона и не влететь на штраф.

Читать далее
Новости партнеров
Почему пластик впитывает запахи еды и как от них избавиться
Почему пластик впитывает запахи еды и как от них избавиться
Что будет с ценами на Mac из-за дефицита оперативки. Спойлер: все не так просто
Что будет с ценами на Mac из-за дефицита оперативки. Спойлер: все не так просто
Банкиры США поставили в приоритет борьбу с доходностью обычных стейблкоинов. Почему?
Банкиры США поставили в приоритет борьбу с доходностью обычных стейблкоинов. Почему?