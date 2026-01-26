Платная подписка в WhatsApp: зачем она нужна и будет ли работать, если ты из России

WhatsApp долгое время отказывался от внедрения рекламы, но эти времена прошли. Еще летом 2025 года разработчики анонсировали появление сторис от крупных блогеров и каналов, которые хоть и не мешали пользоваться, но все равно не особо радовали. Теперь руководство пошло дальше: в WhatsApp появится платная подписка. Пока это лишь слухи, но для чего она нужна?

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ": ТАМ СОБРАНЫ ОГНЕННЫЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Платная подписка в Ватсапе — что известно

В бета-версии Ватсапа для Андроид нашли упоминание о платной подписке для отключения рекламы. Пока рано говорить о ее внедрении в общедоступные сборки, тем более, что и цена не названа. Зато нашли системное сообщение.

Так как вы недавно удалили аккаунт WhatsApp из «Центра аккаунтов», стоимость подписки без рекламы в «Статусах» и «Каналах» снизилась. Проверьте подписку, чтобы принять новую цену — X долларов в месяц, либо выберите бесплатное использование с рекламой.

Вероятно, вместо «Х» будет отображаться определенная сумма для каждого региона в своей валюте. При этом не факт, что платная подписка в Ватсап появится в ближайшее время: обычно бета-сборки долго тестируют, процедура порой занимает месяцы. Как итог, новые функции мессенджера реально застревают там надолго. Взять, к примеру, те же никнеймы как в Telegram.

Почему нельзя скачивать разблокированный WhatsApp*, который работает без ограничений

Появится ли платная подписка Ватсап в России

Очевидно, что подписка WhatsApp в России не появится, как и обещанная летом реклама или каналы. Таким образом, особого смысла в ней нет, только если туда не добавят какие-нибудь полезные фишки вроде расшифровки видеосообщений. Сложно сравнивать с Телегой, ведь у WhatsApp все те же функции доступны бесплатно. Возможно, были бы интересны какие-то ИИ-фишки от Meta*, но сервисы компании заблокированы в РФ.

Кстати, и сам мессенджер в нашей стране вообще «между молотом и наковальней»: приложение активно блокируют, хотя он все еще временами подает признаки жизни, присылая сообщения. Тем не менее, руководство WhatsApp не хочет сотрудничать с властями РФ и даже выступают против, поэтому рано или поздно мессенджер перестанет работать целиком. Сейчас интереснее то, не попадет ли Telegram «под нож» по примеру WhatsApp. Что вы думаете об этом? Делитесь в нашем чате своим мнением.

*Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.