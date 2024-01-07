Почему 120 Гц на экранах одних смартфонов хуже, а на других — лучше

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Герман Вологжанин

Долгое время производители смартфонов не уделяли внимание частоте обновления экрана, определяющей плавность динамического изображения (анимаций). Но в 2018 году началась гонка, которая привела нас к тому, что сегодня почти каждая модель по цене от 10 тысяч рублей имеет экран 90 Гц и выше, а не 60 Гц, как это было еще несколько лет назад. Своего рода стандартом частоты обновления стал показатель 120 Гц, обозначающий, что дисплей способен вывести до 120 кадров в секунду, сделав анимации максимально плавными.

Почему 120 Гц на экранах одних смартфонов хуже, а на других — лучше. 120 Гц — не всегда хорошо. Фото.

120 Гц — не всегда хорошо

Однако 120 Гц на разных смартфонах отличаются. На двух устройствах может быть заявлена одинаковая частота обновления экрана, и в первом случае картинка действительно окажется плавной, а во втором будет заметен подвох в виде рывков и подтормаживаний. Сегодня разберемся, с чем это связано, и как найти смартфон с реальными 120 Гц.

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IPS или AMOLED — что лучше

На плавность картинки влияет не только частота обновления, но и тип матрицы экрана. Как показывает практика, IPS справляется хуже с отображением анимаций, чем AMOLED. Во время прокрутки ленты 120 Гц на IPS делают картинку слегка размытой из-за остаточного изображения. При резких движениях объекты на экране оставляют после себя шлейф, что негативным образом сказывается на плавности.

IPS или AMOLED — что лучше. Обратите внимание, как на смартфоне с IPS (слева) размываются иконки при скроллинге. Фото: Mobiltelefon.ru. Фото.

Обратите внимание, как на смартфоне с IPS (слева) размываются иконки при скроллинге. Фото: Mobiltelefon.ru

AMOLED в этом смысле безукоризнен. Данный тип матриц во время пролистывания не оставляет следов, а потому 120 Гц проявляют себя во всей красе. И это далеко не единственное преимущество AMOLED в сравнении с IPS.

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Как процессор смартфона влияет на экран

Наличие экрана с частотой 120 Гц говорит о том, что он может отображать до 120 кадров в секунду. Обратите внимание на предлог «до», поскольку пиковое значение не является постоянным. Для отображения максимального количества кадров смартфону нужен довольно мощный процессор, а в сегменте устройств за 10-20 тысяч рублей еще не все чипы научились выдавать честные 120 кадров в секунду.

Как процессор смартфона влияет на экран. Не все процессоры раскрывают истинный потенциал 120 Гц. Фото: GSMArena Official. Фото.

Не все процессоры раскрывают истинный потенциал 120 Гц. Фото: GSMArena Official

Оболочка системы и приложения перегружены различными эффектами, для обработки которых нужен хороший графический ускоритель. А в случае, если смартфон не может похвастать мощным железом, то и дело будут появляться просадки до 90, 60 и 30 кадров. На контрасте с максимальным значением они воспринимаются как рывки, и ты сразу забываешь о каком-либо преимуществе экрана 120 Гц.

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Чтобы получить честные 120 Гц, смартфон должен иметь процессор, набирающий ~ 400 тысяч баллов в AnTuTu. Это примерное значение, актуальное на 2024 год, и каждый месяц требования растут из-за появления новых спецэффектов в системе и приложениях. Потому лучше брать смартфон с запасом производительности, чтобы уж наверняка.

Динамическая частота обновления экрана и оптимизация

Динамическая частота обновления экрана и оптимизация. Адаптивная герцовка не всегда работает хорошо. Фото: POCO Global. Фото.

Адаптивная герцовка не всегда работает хорошо. Фото: POCO Global

120 Гц негативным образом сказываются на автономности смартфона. Чтобы снизить влияние повышенной герцовки на заряд аккумулятора, производители используют функцию динамической частоты обновления, которая снижает развертку в определенных сценариях. Она включена по умолчанию.

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Динамическая частота обновления экрана в зависимости от производителя и конкретной модели смартфона работает по-разному. Где-то герцовка снижается только при отображении статичной картинки или во время просмотра видео, когда нет смысла выставлять значение свыше 60 Гц, но довольно часто автонастройка ведет себя неадекватно. На многих смартфонах при использовании динамической герцовки экрана частота обновления падает даже при скроллинге ленты соцсетей, и на таких устройствах во избежание рывков нужно включать 120 Гц принудительно:

  1. Открываем настройки устройства.
  2. Переходим в раздел «Экран», а затем — «Частота обновления».
  3. Вручную выставляем максимальное значение.
Динамическая частота обновления экрана и оптимизация. По умолчанию смартфон сам выбирает частоту обновления в зависимости от отображаемого контента. Фото.

По умолчанию смартфон сам выбирает частоту обновления в зависимости от отображаемого контента

Но даже в случае принудительной установки 120 Гц на смартфоне с мощным процессором могут появиться подтормаживания. Во-первых, не все приложения поддерживают высокую герцовку. Во-вторых, на устройствах не очень известных производителей страдает оптимизация, и частота обновления понижается отнюдь не только при активации режима экономии энергии.

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