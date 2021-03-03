Почему 33-ваттный зарядник Xiaomi заряжает смартфон быстрее, чем 66-ваттный от Huawei

Быстрая зарядка – штука очень специфическая и многогранная. У вас может быть смартфон с поддержкой Quick Charge и мощный блок питания, но скорость зарядки всё равно будет никакой, как если бы вы использования 5-ваттный адаптер от старого айфона. Потому что для процесса быстрой зарядки большую роль играют профили питания. Если они несовместимы, то ток не будет проходить должным образом и напитывать аккумулятор с ожидаемой скоростью. Но, как оказалось, дело может быть не только в них.

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Xiaomi доказала, что мощность блока питания и ёмкость аккумулятора, который он заряжает, не всегда напрямую коррелируют друг с другом. Проще говоря, даже менее мощный зарядник может подзарядить смартфон быстрее, чем более мощный. Китайская компания продемонстрировала это на примере Redmi K40 и Huawei Mate 40 Pro.

Сравнение быстрых зарядок

В рамках эксперимента, проведённого Xiaomi, её Redmi K40 с ёмкостью батареи 4520 мА*ч заряжался от адаптера мощностью 33 Вт, тогда как действующий флагман Huawei с аккумулятором на 4400 мА*ч – от 66-ваттного. Их предварительно разрядили до 0%, а потом разом подключили каждый к своему заряднику и включили таймер, чтобы рассчитать время, которое каждый из аппаратов затратит на восполнение 100%.

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Результат получился впечатляющим, хоть и предполагал заранее победу Xiaomi. Ведь, в конце концов, не стала бы китайская компания проводит такой эксперимент, в котором бы её смартфон оказался в проигрыше, хоть разрыв и оказался не настолько ощутимым: 50 минут и 12 секунд заняла зарядка Redmi K40 и 50 минут 40 секунд – зарядка Huawei Mate 40 Pro.

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Может показаться, что смешно сопоставлять настолько незначительную разницу во времени зарядки. Ведь Redmi K40 зарядился всего на 28 секунд быстрее своего соперника. То есть это даже не минута. Но здесь важно не точное время, а наличие разницы как таковой, потому что по логике Huawei Mate 40 Pro, имея аккумулятор меньшей ёмкости и вдвое более мощный адаптер питания, просто был обязан зарядиться быстрее.

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Как объяснили в Xiaomi, причиной образовавшегося разрыва в пользу их смартфона оказалось то, что применительно к работе процессоров принято называть троттлингом. Говоря простым языком, Huawei Mate 40 Pro устроен таким образом, что он очень быстро набирает мощность зарядки, но по мере наполнения аккумулятора начинает её сбрасывать, отчего падает и скорость. Из-за технических ограничений смартфон неспособен эффективно использовать все 66 Вт на протяжении всего времени зарядки.

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А вот Redmi K40 способен – по крайней мере, применительно к его 33 ваттам. Да, он медленнее набирает скорость, чем Mate 40 Pro, но зато не сбрасывает её к концу зарядки, эффективнее расходуя доступный ресурс. Это стало возможным благодаря технологии MI-FC. Она позволяет минимизировать колебания тока и способствует равномерной подпитке смартфона в течение всего времени зарядки.

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Впрочем, смартфонов, которые способны настолько же эффективно расходовать ресурс адаптеров питания, довольно мало. Я скажу вам больше, смартфон, который поддерживает технологию MI-FC, вообще один, и то Redmi K40. Поэтому вам следует ориентироваться на такие показатели, как мощность зарядного блока и поддерживаемые им профили питания. О том, что это такое, можете почитать в отдельной статье, а, если вам лень, берите вот эту зарядку от Baseus – она поддерживает все известные профили.