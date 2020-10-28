Почему Android начинает тормозить со временем, а iPhone — нет

Если вы вдруг обнаружили, что ваш Android-смартфон со временем начал тормозить, знайте, что вы такой не один. Практика показывает, что эта проблема преследует многих пользователей, которые безуспешно пытаются найти ответ на вопрос, почему старые телефоны начинают работать медленнее. Ведь поверить в то, что причиной всему – естественный износ или изменение личностного восприятия быстродействия, довольно сложно. В конце концов, физика учит нас, что это время может течь по-разному в зависимости от скорости, но не наоборот. Тем интереснее бывает разобраться, в чём же тут дело на самом деле.

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Начать предлагаю с развенчания мифа о том, что это производители замедляют быстродействие своих смартфонов специально. Есть мнение, что они делают это через обновления (а как же ещё?), встраивая туда специальные механизмы, которые влияют на скорость работы. В принципе, звучит логично, учитывая, что производители в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше смартфонов и продавать их как мощно чаще. Но это мало похоже на правду по нескольким причинам.

Замедляют ли производители старые смартфоны

Во-первых, за производительность смартфона отвечает сочетание центрального процессора и графического ускорителя. Именно их потенциал оценивают бенчмарки. Если производитель попытается их замедлить, это будет видно в синтетических тестах.

Во-вторых, это довольно накладно с точки зрения трудозатрат. Ведь разработчикам нужно замедлить смартфон таким образом, чтобы он продолжал работать и тянул хотя бы штатные функции, которые изначально создавались под конкретное железо с конкретной мощностью.

В-третьих, замедление, если о нём станет известно, мгновенно поставит крест на репутации производителя, которому пришло в голову поступить таким образом со своими клиентами. А в долгосрочной перспективе это невыгодно.

В-четвёртых, замедлять смартфон принудительно – это решение довольно опрометчивое, за которое можно схлопотать групповой судебный иск. Если помните, с Apple в одной только Франции содрали около полумиллиарда долларов за замедление iPhone с изношенной батареей.

Почему замедляются старые смартфоны

Почему, в таком случае, со временем фактическое быстродействие смартфонов на Android падает? На самом деле причин у этого немногим больше, чем у довода о том, что эта практика очень порочна. Смотрите сами:

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Если смартфон начал зависать , это не значит, что он потерял в производительности. Высока вероятность, что какое-то приложение, которое вы скачали, оказывает повышенную нагрузку на железо. Пройдитесь по списку установленного ПО и поудаляйте последние приложения, тем более если скачали их не из Google Play.

, это не значит, что он потерял в производительности. Высока вероятность, что какое-то приложение, которое вы скачали, оказывает повышенную нагрузку на железо. Пройдитесь по списку установленного ПО и поудаляйте последние приложения, тем более если скачали их не из Google Play. Приложения начали запускаться медленнее из-за расширения функциональных возможностей и оптимизации под более новые смартфоны. Если вашему аппарату уже 2-3 года, не удивляйтесь, что его железо начинает с трудом тянуть привычные программы.

из-за расширения функциональных возможностей и оптимизации под более новые смартфоны. Если вашему аппарату уже 2-3 года, не удивляйтесь, что его железо начинает с трудом тянуть привычные программы. Практика показывает, что Google Play может тормозить из-за того, что какое-то из обновлений оказывает на систему повышенную нагрузку. Google выпускает апдейты для своего каталога примерно каждую неделю, поэтому нет ничего удивительного в том, что где-то происходит сбой. Для исправления удалите в «Настройках» все обновления Google Play.

из-за того, что какое-то из обновлений оказывает на систему повышенную нагрузку. Google выпускает апдейты для своего каталога примерно каждую неделю, поэтому нет ничего удивительного в том, что где-то происходит сбой. Для исправления удалите в «Настройках» все обновления Google Play. При прямом сравнении с более современными смартфонами производительность вашего аппарата скорее всего тоже будет выглядеть не ахти. Просто более современное железо делает своё дело и закономерно обгоняет устаревший процессор и графику, невзирая на то, что они когда-то считались флагманскими.

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Можно ли разогнать старый Android? В большинстве случаев практически нет, хотя бы потому, что зачастую быстродействие является оценочной категорией. Проще говоря, вам кажется, что производительность вашего смартфона упала, поскольку в начале он работал быстрее, чем сейчас. Но это не так. Просто задачи, которые вы возлагаете на свой аппарат, стали требовать больше ресурсов, а сам он не стал от этого мощнее. Вспомните, как ещё лет 15-20 назад мы пользовались интернетом на скорости 1 Мбит/с и не знали горя, а теперь негодуем, когда она снижается ниже 100 Мбит.

Чем iPhone лучше Android

С другой стороны, оптимизация — это вещь, которая способна творить чудеса, именно она отвечает на вопрос, почему iPhone работают быстрее Android. Отличной лакмусовой бумажкой того, что такой подход работает, стала iOS 14. С выходом последней версии ОС от Apple оказалось, что даже старые iPhone 6s и iPhone SE могут не просто не тормозить, но и работать значительно быстрее, чем они работали на старте. Мало того, что компании удалось удержать быстродействие системы на высоком уровне, она ещё и заставила разработчиков оптимизировать свой софт так, чтобы он вдруг бы не затормозил на её аппаратах. Жаль только, что производителям Android-смартфонов это в большинстве случаев не надо. А бездействие, как известно, порой бывает даже хуже действия.