Нагрев корпуса смартфона — привычное дело, когда дело доходит до игр. Ведь процессору нашего мобильного устройства приходится работать на максимальных оборотах, чтобы отрисовывать сложную 3D-графику. Но почему телефон греется, когда мы не запускаем игры и не выполняем другие ресурсоемкие задачи вроде рендеринга видео? Ведь, казалось бы, в таких сценариях корпус должен оставаться холодным…

Почему Android-смартфоны греются даже без игр. Разбираем причины превращения смартфона в печку. Фото.

Разбираем причины превращения смартфона в печку

Слабый процессор в телефоне

То, что для флагмана является задачей на «раз плюнуть», бюджетному смартфону зачастую оказывается не по зубам. И все это из-за слабого процессора. Если его мощность недостаточна, то телефон будет нагреваться даже при использовании самых простых приложений.

Как понять, что смартфон нагревается из-за слабого процессора? Попробуйте прогнать его через бенчмарк AnTuTu. Если по результатам тестирования ваша модель опередит всего 2-5% пользователей, то проблема по большей части заключается именно в процессоре.

Фоновые процессы на Android

Причиной, почему греется смартфон, становится далеко не только слабое железо. Раскаляться как печка без видимых на то причин может и флагман. Особенно, если на нем запущено огромное количество фоновых процессов Android.

Фоновые процессы на Android. Чем больше фоновых процессов, тем сильнее нагрев. Фото.

Чем больше фоновых процессов, тем сильнее нагрев

Находясь в фоне, приложения продолжают работать и нагружать железо. Чтобы решить проблему, достаточно отключить лишние фоновые процессы на Android. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале.

Высокая яркость экрана

Безотносительно мощности процессора и количества фоновых приложений телефон нагревается из-за высокой яркости экрана. Чем она выше, тем сильнее поднимается температура корпуса, и наше устройство превращается в печку.

В данном случае рекомендуется принудительно понизить яркость, а на будущее — воспользоваться функцией автояркости. Она сама будет настраивать подсветку, чтобы вам было удобно взаимодействовать со смартфоном в зависимости от внешнего освещения.

Почему еще греются смартфоны

Есть и другие причины, почему нагревается телефон. В частности, высокая температура корпуса бывает следствием:

  • слабого сигнала связи;
  • активного использования GPS;
  • зарядки смартфона.

Старайтесь минимизировать данные сценарии, чтобы устройство нагревалось не так сильно. Оттого, насколько хорошо это у вас получится, будет зависеть итоговый результат.

