Почему браузер присылает уведомления от сайтов, и как отключить спам на Android

Уведомления на Андроид — очень полезная функция. Она помогает нам не пропустить важное сообщение или новость. Но вместе с тем на смартфон могут поступать уведомления от сайтов, причем не обязательно информационные. Бывает, браузер присылает самый настоящий спам, который прячется среди действительно важных оповещений. И как убрать уведомления от сайтов, не отказываясь при этом от полезных сообщений?
Почему браузер показывает уведомления от сайтов
Прежде всего мы должны выяснить, откуда берутся спам-уведомления на Андроид. Как ни странно, их получение одобряете вы сами, когда впервые посещаете сайт в браузере. Многие интернет-ресурсы заинтересованы в привлечении аудитории через оповещения, а потому всегда предлагают их разрешить.
Иногда разрешения на показ уведомлений от сайтов выглядят иначе. Все зависит от того, каким браузером вы пользуетесь, и какие ресурсы посещаете.
Как бы то ни было, нажатие кнопки «Разрешить» или «Принять» приводит к тому, что на телефон приходит спам. Отказаться от уведомлений можно, выбрав вариант «Отклонить» или «Блокировать». Но как быть, если спам уже активирован?
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым
Как отключить уведомления от сайтов
Каждый браузер позволяет пользователю отключить уведомления от сайтов. На примере Chrome, который стоит почти на каждом Android-смартфоне, рассмотрим, как это делается:
- Запустите браузер.
- Откройте его настройки, нажав на три точки в правом верхнем углу.
- Перейдите в раздел «Настройки сайтов», а затем — «Все сайты».
- Найдите информационный ресурс, присылающий оповещения.
- Нажмите кнопку «Удалить данные и сбросить разрешения», после чего подтвердите свое действие.
Обратите внимание, что нажатием на эту кнопку вы не только блокируете уведомления, но и удаляете данные о своей учетной записи на выбранном сайте. Если интернет-ресурс для вас важен, в отличие от его оповещений, то действовать нужно немного иначе:
- Выполните шаги 1-4 из предыдущей инструкции.
- Нажмите на адрес сайта.
- Откройте вкладку «Уведомления».
- Деактивируйте переключатель, разрешающий отправку оповещений от сайта.
❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате
Кроме того, вы можете отключить уведомления от всех сайтов сразу. Для этого нужно:
- Открыть настройки сайтов в Google Chrome.
- Перейти в раздел «Всплывающие окна и переадресация».
- Отключить функцию показа уведомлений.
Итак, с Google Chrome мы разобрались. А как насчет других приложений? Например, если приходят уведомления от сайтов Яндекс? Тут все еще проще:
- Запустите Яндекс Браузер.
- Откройте настройки приложения.
- Перейдите в раздел «Уведомления», а затем — «Уведомления от сайтов».
Здесь вы сможете отключить спам всех сайтов одновременно или каждого ресурса по отдельности. Наконец, есть универсальная и, пожалуй, самая удобная инструкция. Посмотрите, как отключить уведомления от сайтов в любом браузере без исключения:
- Откройте настройки Андроид.
- Перейдите в раздел «Приложения».
- Выберите нужный браузер.
- Откройте вкладку «Уведомления.
- Пролистайте список до пункта «Сайты».
- Отключите функцию «Показывать уведомления», если хотите убрать все оповещения интернет-ресурсов.
- Если хотите отключить уведомления от конкретного сайта, нажмите на его адрес.
Эта инструкция подходит для всех приложений. Но ведь браузер присылает не только спам от сайтов, но и служебные уведомления. Как быть с ними?
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Как отключить уведомления приложений на Андроид
Вы можете отключить все уведомления браузера, включая и те, которые поступают не от конкретных сайтов, а от приложения. Сделать это получится двумя способами. Если вы получили оповещение, задержите на нем палец и нажмите кнопку «Запретить».
Еще один вариант позволяет сделать то же самое, но через настройки смартфона:
- Перейдите раздел «Приложения».
- Выберите свой браузер.
- Откройте вкладку «Уведомления».
- Отключите функцию «Показывать уведомления».
Мы разобрали все способы, как убрать спам сайтов на телефоне. Если у вас остались вопросы, задавайте их в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Там же вы найдете другие интересные публикации, а еще сможете поделиться своим мнением о наших материалах.