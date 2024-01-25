Почему браузер присылает уведомления от сайтов, и как отключить спам на Android

Уведомления на Андроид — очень полезная функция. Она помогает нам не пропустить важное сообщение или новость. Но вместе с тем на смартфон могут поступать уведомления от сайтов, причем не обязательно информационные. Бывает, браузер присылает самый настоящий спам, который прячется среди действительно важных оповещений. И как убрать уведомления от сайтов, не отказываясь при этом от полезных сообщений?

Почему браузер показывает уведомления от сайтов

Прежде всего мы должны выяснить, откуда берутся спам-уведомления на Андроид. Как ни странно, их получение одобряете вы сами, когда впервые посещаете сайт в браузере. Многие интернет-ресурсы заинтересованы в привлечении аудитории через оповещения, а потому всегда предлагают их разрешить.

Иногда разрешения на показ уведомлений от сайтов выглядят иначе. Все зависит от того, каким браузером вы пользуетесь, и какие ресурсы посещаете.

Как бы то ни было, нажатие кнопки «Разрешить» или «Принять» приводит к тому, что на телефон приходит спам. Отказаться от уведомлений можно, выбрав вариант «Отклонить» или «Блокировать». Но как быть, если спам уже активирован?

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Как отключить уведомления от сайтов

Каждый браузер позволяет пользователю отключить уведомления от сайтов. На примере Chrome, который стоит почти на каждом Android-смартфоне, рассмотрим, как это делается:

Запустите браузер. Откройте его настройки, нажав на три точки в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Настройки сайтов», а затем — «Все сайты». Найдите информационный ресурс, присылающий оповещения. Нажмите кнопку «Удалить данные и сбросить разрешения», после чего подтвердите свое действие.

Обратите внимание, что нажатием на эту кнопку вы не только блокируете уведомления, но и удаляете данные о своей учетной записи на выбранном сайте. Если интернет-ресурс для вас важен, в отличие от его оповещений, то действовать нужно немного иначе:

Выполните шаги 1-4 из предыдущей инструкции. Нажмите на адрес сайта. Откройте вкладку «Уведомления». Деактивируйте переключатель, разрешающий отправку оповещений от сайта.

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Кроме того, вы можете отключить уведомления от всех сайтов сразу. Для этого нужно:

Открыть настройки сайтов в Google Chrome. Перейти в раздел «Всплывающие окна и переадресация». Отключить функцию показа уведомлений.

Итак, с Google Chrome мы разобрались. А как насчет других приложений? Например, если приходят уведомления от сайтов Яндекс? Тут все еще проще:

Запустите Яндекс Браузер. Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Уведомления», а затем — «Уведомления от сайтов».

Здесь вы сможете отключить спам всех сайтов одновременно или каждого ресурса по отдельности. Наконец, есть универсальная и, пожалуй, самая удобная инструкция. Посмотрите, как отключить уведомления от сайтов в любом браузере без исключения:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите нужный браузер. Откройте вкладку «Уведомления. Пролистайте список до пункта «Сайты». Отключите функцию «Показывать уведомления», если хотите убрать все оповещения интернет-ресурсов. Если хотите отключить уведомления от конкретного сайта, нажмите на его адрес.

Эта инструкция подходит для всех приложений. Но ведь браузер присылает не только спам от сайтов, но и служебные уведомления. Как быть с ними?

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Как отключить уведомления приложений на Андроид

Вы можете отключить все уведомления браузера, включая и те, которые поступают не от конкретных сайтов, а от приложения. Сделать это получится двумя способами. Если вы получили оповещение, задержите на нем палец и нажмите кнопку «Запретить».

Еще один вариант позволяет сделать то же самое, но через настройки смартфона:

Перейдите раздел «Приложения». Выберите свой браузер. Откройте вкладку «Уведомления». Отключите функцию «Показывать уведомления».

Мы разобрали все способы, как убрать спам сайтов на телефоне. Если у вас остались вопросы, задавайте их в телеграм-чате AndroidInsider.ru. Там же вы найдете другие интересные публикации, а еще сможете поделиться своим мнением о наших материалах.