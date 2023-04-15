Почему быстрая зарядка телефона — это не так круто, как вы думаете. И дело не в износе батареи

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Герман Вологжанин

Блок быстрой зарядки является незаменимым аксессуаром, который поставляется в комплекте со смартфоном. С его помощью можно восстановить энергию гаджета буквально за несколько минут, раз и навсегда распрощавшись с ночной зарядкой. Однако в своем нынешнем виде технология Fast Charge имеет множество недостатков. Если вы думаете, что дело только в безопасности, а также в износе аккумулятора, то ошибаетесь. Быстрой зарядке для телефона свойственны другие, но не менее важные проблемы.

Почему быстрая зарядка телефона — это не так круто, как вы думаете. И дело не в износе батареи. Наряду с очевидными достоинствами быстрая зарядка имеет много недостатков. Фото.

Наряду с очевидными достоинствами быстрая зарядка имеет много недостатков

Скорость зарядки телефона

Упоминание быстрой зарядки используют почти все производители смартфонов. Первое поколение технологии Quick Charge, разработанное компанией Qualcomm, появилось на свет в 2013 году. Тогда быстрым считался блок питания, выдающий мощность 10 Вт. Сегодня эти цифры выглядят смехотворно, поскольку даже недорогие модели комплектуются адаптерами на 30, 60 и даже 120 Ватт.

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Как бы то ни было, любой блок питания, чья мощность составляет 10 Вт и более можно назвать быстрым. При этом 10-ваттным адаптером вы будете заряжать аккумулятор на 5000 мАч в течение 3-х часов, а энергия смартфона с поддержкой 120 Вт восстановится за 20 минут. Разница огромная, но под видом быстрой зарядки вам продадут и один, и другой блок.

Телефон греется при зарядке

Телефон греется при зарядке. Горячим смартфоном пользоваться невозможно. Фото.

Горячим смартфоном пользоваться невозможно

Разговоры о том, опасна ли быстрая зарядка, оставим за скобками, так как эта тема уже неоднократно оказывалась в фокусе нашего внимания. Споры о вреде продолжаются до сих пор, однако неопровержимым фактом является не столько потенциальная опасность мощного адаптера питания, сколько температура корпуса смартфона при использовании такого аксессуара.

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Будучи владельцем Xiaomi 12T Pro с поддержкой 120-ваттной зарядки, я ощутил на себе, как сильно он нагревается при подключении к электросети. Производитель заявляет, что температура не преодолевает опасный порог, однако лишние градусы Цельсия все равно негативным образом сказываются на опыте эксплуатации:

  • горячим смартфоном просто некомфортно пользоваться, поэтому у меня уже вошло в привычку оставлять девайс, подключенный к электросети, в покое;
  • если все-таки продолжать пользоваться телефоном на зарядке, это может привести к выгоранию экрана, если тот выполнен по технологии AMOLED;
  • из-за высокой температуры снижаются частота и яркость матрицы, а также производительность процессора.

Конечно, адаптеры питания меньшей мощности почти не вызывают излишний нагрев. Однако проблема высокой температуры остается, и от нее на данный момент никуда не деться.

Какой зарядкой заряжать телефон

Сейчас существует какое-то немыслимое количество стандартов быстрой зарядки. Samsung поддерживает 15, 25 и 45 Вт, а Xiaomi готова предложить 18, 33, 67 и 120 Вт. Это лишь две компании, а ведь свои протоколы зарядки есть почти у каждого производителя.

Какой зарядкой заряжать телефон. Из-за отсутствия универсальных стандартов для быстрой зарядки приходится покупать фирменный блок с наценкой. Фото.

Из-за отсутствия универсальных стандартов для быстрой зарядки приходится покупать фирменный блок с наценкой

Казалось бы, что плохого в большом количестве протоколов? Вся проблема заключается в совместимости. Если вы купите блок питания на 10 Вт (5В 2A), то он выдаст свою максимальную мощность с любым смартфоном. Но, подключив адаптер от ноутбука, рассчитанный на 65 Вт, к упомянутому ранее Xiaomi 12T Pro, вы в лучшем случае получите 18 Вт. Поэтому с высокой долей вероятности для достижения оптимальной скорости зарядки вам придется покупать только оригинальные аксессуары, которые порой невозможно найти в открытом доступе.

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Сколько стоит зарядка для телефона

Тот факт, что многие производители смартфонов используют собственные протоколы зарядки, становится причиной возникновения еще одной проблемы — высокой цены. Конечно, по логике мощный блок питания должен стоить дороже. Но разница в цене между простыми адаптерами на 10 Вт и фирменными аксессуарами порой достигает нескольких десятков раз.

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За 100 рублей можно взять не самый плохой 10-ваттный блок, а вот за фирменный адаптер Xiaomi на 120 Вт придется выложить более 3 000 ₽. Хорошо, что нужный аксессуар китайцы всегда кладут в комплект, из-за чего необходимость дополнительных трат отпадает хотя бы время. Но обладателям новинок Samsung нужно заплатить примерно столько же, чтобы взять 45-ваттный адаптер, который при всем желании не удастся найти в коробке с устройством.

Размеры блоков питания

Размеры блоков питания. Посмотрите, какая огромная зарядка лежит в комплекте с Redmi Note 11 Pro+ 5G. Фото.

Посмотрите, какая огромная зарядка лежит в комплекте с Redmi Note 11 Pro+ 5G

Чем мощнее блок питания, тем больше его размер. Если вы привыкли заряжать смартфон исключительно дома, то никаких проблем не испытаете. Но, положив адаптер в рюкзак, ощутите его внушительный вес, а в карман штанов он и вовсе может не поместиться. Так что в плане мобильности быстрый блок определенно уступает обычному.

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Да, в последнее время стали появляться GaN-зарядки, которым даже был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Но есть два нюанса. Во-первых, на рынке смартфонов они являются редкостью (такие адаптеры почти никогда не кладут в комплект). Во-вторых, они хоть и компактные, но такие же тяжелые, как их собратья, чьи внутренние элементы выполнены из кремния.

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