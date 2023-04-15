Почему быстрая зарядка телефона — это не так круто, как вы думаете. И дело не в износе батареи

Блок быстрой зарядки является незаменимым аксессуаром, который поставляется в комплекте со смартфоном. С его помощью можно восстановить энергию гаджета буквально за несколько минут, раз и навсегда распрощавшись с ночной зарядкой. Однако в своем нынешнем виде технология Fast Charge имеет множество недостатков. Если вы думаете, что дело только в безопасности, а также в износе аккумулятора, то ошибаетесь. Быстрой зарядке для телефона свойственны другие, но не менее важные проблемы.

Скорость зарядки телефона

Упоминание быстрой зарядки используют почти все производители смартфонов. Первое поколение технологии Quick Charge, разработанное компанией Qualcomm, появилось на свет в 2013 году. Тогда быстрым считался блок питания, выдающий мощность 10 Вт. Сегодня эти цифры выглядят смехотворно, поскольку даже недорогие модели комплектуются адаптерами на 30, 60 и даже 120 Ватт.

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Как бы то ни было, любой блок питания, чья мощность составляет 10 Вт и более можно назвать быстрым. При этом 10-ваттным адаптером вы будете заряжать аккумулятор на 5000 мАч в течение 3-х часов, а энергия смартфона с поддержкой 120 Вт восстановится за 20 минут. Разница огромная, но под видом быстрой зарядки вам продадут и один, и другой блок.

Телефон греется при зарядке

Разговоры о том, опасна ли быстрая зарядка, оставим за скобками, так как эта тема уже неоднократно оказывалась в фокусе нашего внимания. Споры о вреде продолжаются до сих пор, однако неопровержимым фактом является не столько потенциальная опасность мощного адаптера питания, сколько температура корпуса смартфона при использовании такого аксессуара.

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Будучи владельцем Xiaomi 12T Pro с поддержкой 120-ваттной зарядки, я ощутил на себе, как сильно он нагревается при подключении к электросети. Производитель заявляет, что температура не преодолевает опасный порог, однако лишние градусы Цельсия все равно негативным образом сказываются на опыте эксплуатации:

горячим смартфоном просто некомфортно пользоваться, поэтому у меня уже вошло в привычку оставлять девайс, подключенный к электросети, в покое;

если все-таки продолжать пользоваться телефоном на зарядке, это может привести к выгоранию экрана, если тот выполнен по технологии AMOLED;

из-за высокой температуры снижаются частота и яркость матрицы, а также производительность процессора.

Конечно, адаптеры питания меньшей мощности почти не вызывают излишний нагрев. Однако проблема высокой температуры остается, и от нее на данный момент никуда не деться.

Какой зарядкой заряжать телефон

Сейчас существует какое-то немыслимое количество стандартов быстрой зарядки. Samsung поддерживает 15, 25 и 45 Вт, а Xiaomi готова предложить 18, 33, 67 и 120 Вт. Это лишь две компании, а ведь свои протоколы зарядки есть почти у каждого производителя.

Казалось бы, что плохого в большом количестве протоколов? Вся проблема заключается в совместимости. Если вы купите блок питания на 10 Вт (5В 2A), то он выдаст свою максимальную мощность с любым смартфоном. Но, подключив адаптер от ноутбука, рассчитанный на 65 Вт, к упомянутому ранее Xiaomi 12T Pro, вы в лучшем случае получите 18 Вт. Поэтому с высокой долей вероятности для достижения оптимальной скорости зарядки вам придется покупать только оригинальные аксессуары, которые порой невозможно найти в открытом доступе.

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Сколько стоит зарядка для телефона

Тот факт, что многие производители смартфонов используют собственные протоколы зарядки, становится причиной возникновения еще одной проблемы — высокой цены. Конечно, по логике мощный блок питания должен стоить дороже. Но разница в цене между простыми адаптерами на 10 Вт и фирменными аксессуарами порой достигает нескольких десятков раз.

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За 100 рублей можно взять не самый плохой 10-ваттный блок, а вот за фирменный адаптер Xiaomi на 120 Вт придется выложить более 3 000 ₽. Хорошо, что нужный аксессуар китайцы всегда кладут в комплект, из-за чего необходимость дополнительных трат отпадает хотя бы время. Но обладателям новинок Samsung нужно заплатить примерно столько же, чтобы взять 45-ваттный адаптер, который при всем желании не удастся найти в коробке с устройством.

Размеры блоков питания

Чем мощнее блок питания, тем больше его размер. Если вы привыкли заряжать смартфон исключительно дома, то никаких проблем не испытаете. Но, положив адаптер в рюкзак, ощутите его внушительный вес, а в карман штанов он и вовсе может не поместиться. Так что в плане мобильности быстрый блок определенно уступает обычному.

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Да, в последнее время стали появляться GaN-зарядки, которым даже был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Но есть два нюанса. Во-первых, на рынке смартфонов они являются редкостью (такие адаптеры почти никогда не кладут в комплект). Во-вторых, они хоть и компактные, но такие же тяжелые, как их собратья, чьи внутренние элементы выполнены из кремния.