Почему экран Apple iPhone ярче, чем у любого Android-смартфона, и как нас обманывают китайцы

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Если вы следите за анонсами новых смартфонов, то наверняка обратили внимание, что в последнее время производители фокусируют наше внимание на яркость экрана. Оно и понятно, ведь это — ключевая характеристика, определяющая уровень комфорта при использовании устройства на улице. Оттого поле анонса едва ли не каждого флагмана на Android в средствах массовой информации мы видим заголовки в духе «Представлен смартфон с самым ярким экраном», которые, впрочем, имеют мало общего с реальностью. Разберемся, что не так с обещаниями китайских производителей, и почему только Apple отвечает за свои слова.

Почему экран Apple iPhone ярче, чем у любого Android-смартфона, и как нас обманывают китайцы. Сколько бы китайцы ни хвалили свои смартфоны, самый яркий экран все равно у Apple iPhone. Фото: TechDroider. Фото.

Сколько бы китайцы ни хвалили свои смартфоны, самый яркий экран все равно у Apple iPhone. Фото: TechDroider

Что такое пиковая яркость

Как правило, в характеристиках смартфона указывается два значения яркости экрана: максимальное и пиковое. В первом случае речь идет и показателе, который достигается при ручной регулировке. То есть выкрутил полузнок на максимум — получил обещанные 500-700 нит. Все очень прозрачно, и в этом отношении заявленные цифры редко расходятся с реальностью.

Читайте также: какой должна быть яркость экрана смартфона для работы в солнечную погоду

С пиковой яркостью экрана ситуация иная, хотя именно на нее опираются производители, когда анонсируют дисплеи, способные выдать 2000, 3000 и даже 4000 нит. Это значение достигается только при определенных условиях, поскольку смартфон не может долго поддерживать столь высокий уровень без ущерба для матрицы.

Что такое пиковая яркость. Не доверяйте цифрам, которые рисуют китайцы. Фото.

Не доверяйте цифрам, которые рисуют китайцы

И вот тут начинается самое интересное. Обычно производители не сообщают, какие условия нужно выполнить, чтобы получить заявленную яркость экрана. Являясь обычными покупателями, мы думаем, будто бы речь идет о типичном сценарии использования, когда датчик освещения смартфона фиксирует попадание прямых солнечных лучей и временно выставляет пиковое значение. Но это, разумеется, не так.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Смартфон с самым ярким экраном

Чтобы понять масштаб расхождения заявленных цифр с реальными, сравним телефоны с самыми яркими экранами, взяв за основу результаты исследования портала GSMArena.com. Это издание тестирует почти каждую известную модель, измеряя яркость в режиме ручной и автоматической регулировки. Также сопоставим результаты с обещаниями производителей.

СмартфонРучной режимАвтояркостьЗаявлено
iPhone 15 Pro Max846 нит1787 нит2000 нит
Pixel 8 Pro954 нит1600 нит2000 нит
OPPO Finx X6 Pro803 нит1318 нит2500 нит
Galaxy S23 Ultra831 нит1274 нит1750 нит
Xiaomi 13 Pro527 нит1253 нит1900 нит

У всех смартфонов отличаются цифры, заявленные производителем, и результаты, которые были получены в ходе тестирования. Но обратите внимание на расхождения показателей у китайских устройств. OPPO Finx X6 Pro обещает нам яркость экрана 2500 нит, но на практике она не поднимается выше 1318 нит. И только результаты американских Apple iPhone и Google Pixel более-менее близки к заявленным цифрам. Так в чем причина?

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как увеличить яркость экрана смартфона

Ранее мы уже выяснили, что для достижения пиковой яркости недостаточно выкрутить ползунок на максимум, ведь показатели в таком случае будут все равно ограничены из-за риска для матрицы дисплея. Чтобы увеличить яркость на телефоне, можно включить авторегулировку или дневной режим, но и тогда мы не получим пиковых значений.

Как увеличить яркость экрана смартфона. Зачастую пиковая яркость достигается только при выводе на экран небольшого белого пятна на черном фоне. Фото.

Зачастую пиковая яркость достигается только при выводе на экран небольшого белого пятна на черном фоне

Пиковая яркость достигается только во время просмотра HDR-контента, да и то не всегда. Получение обещанных значений может произойти только в том случае, если почти все пространство экрана будет залито черным, и лишь несколько точек отобразят белый цвет. А теперь задумайтесь, является ли такой сценарий распространенным, и совпадает ли он с нашим желанием получить максимальную яркость в солнечную погоду. Конечно же, нет. Все это — манипуляции цифрами, которые вводят покупателей в заблуждение.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Также стоит отметить разницу в подходе производителей к афишированию пиковой яркости и ее применению. Для этого сравним характеристики Xiaomi 13 Pro и iPhone 15 Pro, указанные на официальных сайтах двух компаний.

Как увеличить яркость экрана смартфона. Такой разный подход к, казалось бы, похожим цифрам. Фото.

Такой разный подход к, казалось бы, похожим цифрам

Обратите внимание, что Xiaomi просто указывает значение пиковой яркости, в то время как Apple подробно описывает, какие цифры вы получите при ручной регулировке, в дневном режиме и во время просмотра HDR-контента. Что интересно, пиковая яркость на iPhone достигается именно на улице, то есть в сценарии, когда она больше всего нужна. Xiaomi же предлагает почти нереализуемые условия. Поэтому еще раз подумайте, стоит ли доверять китайским производителям, когда они в очередной раз анонсируют телефон с самым ярким экраном.

Теги
Лонгриды для вас
Появился ли смартфон круче POCO X3 Pro? Да, но выпустила его не Xiaomi

Телефон POCO X3 Pro, вышедший весной 2021 года, произвел настоящий фурор. Всего за 20-25 тысяч рублей суббренд Xiaomi предложил устройство на мощнейшем процессоре Snapdragon 860, попутно обвесив модель кучей дополнительных плюшек от 120-герцового экрана до редких в этом сегменте стереодинамиков. Смартфон стал невероятно популярным, но следующее поколение похоронило все достижения убийцы флагманов. С тех пор многие из нас продолжают считать, будто невозможно найти что-то лучше POCO X3 Pro. Однако в действительности существует пара недорогих мощных смартфонов, вот только выпустила их не Xiaomi.

Читать далее
Очень важные настройки звука Xiaomi, на которые вы до сих пор не обращали внимания

Для рядового пользователя настройка звука на Андроид ограничивается выбором рингтона и в лучшем случае изменением эквалайзера по принципу «тут повыше, здесь пониже, вроде, ОК». Но производители смартфонов предлагают куда больше возможностей. В частности, настройки звука Xiaomi включают в себя несколько полезных функций общей направленности, а также огромное количество параметров для меломанов. Если вы хотите, чтобы ваш смартфон зазвучал по-новому, обязательно попробуйте их.

Читать далее
Как перенести чаты WhatsApp через QR-код. Работает без резервной копии и Google Диска

Если вы неоднократно меняли смартфон, то знаете, как порой бывает сложно перекинуть файлы с одного устройства на другое. Несмотря на то, что операционная система Android предлагает универсальное средство переноса, на новом девайсе появляются отнюдь не все данные. В частности, людям не удается перенести чаты Ватсап. До недавнего времени проблема была особенно частой, так как ранее перекинуть данные мессенджера получалось только при помощи резервной копии. Но после обновления появился куда более удобный вариант — перенос чатов WhatsApp через QR-код.

Читать далее