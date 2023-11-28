Почему экран Apple iPhone ярче, чем у любого Android-смартфона, и как нас обманывают китайцы

Если вы следите за анонсами новых смартфонов, то наверняка обратили внимание, что в последнее время производители фокусируют наше внимание на яркость экрана. Оно и понятно, ведь это — ключевая характеристика, определяющая уровень комфорта при использовании устройства на улице. Оттого поле анонса едва ли не каждого флагмана на Android в средствах массовой информации мы видим заголовки в духе «Представлен смартфон с самым ярким экраном», которые, впрочем, имеют мало общего с реальностью. Разберемся, что не так с обещаниями китайских производителей, и почему только Apple отвечает за свои слова.

Что такое пиковая яркость

Как правило, в характеристиках смартфона указывается два значения яркости экрана: максимальное и пиковое. В первом случае речь идет и показателе, который достигается при ручной регулировке. То есть выкрутил полузнок на максимум — получил обещанные 500-700 нит. Все очень прозрачно, и в этом отношении заявленные цифры редко расходятся с реальностью.

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С пиковой яркостью экрана ситуация иная, хотя именно на нее опираются производители, когда анонсируют дисплеи, способные выдать 2000, 3000 и даже 4000 нит. Это значение достигается только при определенных условиях, поскольку смартфон не может долго поддерживать столь высокий уровень без ущерба для матрицы.

И вот тут начинается самое интересное. Обычно производители не сообщают, какие условия нужно выполнить, чтобы получить заявленную яркость экрана. Являясь обычными покупателями, мы думаем, будто бы речь идет о типичном сценарии использования, когда датчик освещения смартфона фиксирует попадание прямых солнечных лучей и временно выставляет пиковое значение. Но это, разумеется, не так.

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Смартфон с самым ярким экраном

Чтобы понять масштаб расхождения заявленных цифр с реальными, сравним телефоны с самыми яркими экранами, взяв за основу результаты исследования портала GSMArena.com. Это издание тестирует почти каждую известную модель, измеряя яркость в режиме ручной и автоматической регулировки. Также сопоставим результаты с обещаниями производителей.

Смартфон Ручной режим Автояркость Заявлено iPhone 15 Pro Max 846 нит 1787 нит 2000 нит Pixel 8 Pro 954 нит 1600 нит 2000 нит OPPO Finx X6 Pro 803 нит 1318 нит 2500 нит Galaxy S23 Ultra 831 нит 1274 нит 1750 нит Xiaomi 13 Pro 527 нит 1253 нит 1900 нит

У всех смартфонов отличаются цифры, заявленные производителем, и результаты, которые были получены в ходе тестирования. Но обратите внимание на расхождения показателей у китайских устройств. OPPO Finx X6 Pro обещает нам яркость экрана 2500 нит, но на практике она не поднимается выше 1318 нит. И только результаты американских Apple iPhone и Google Pixel более-менее близки к заявленным цифрам. Так в чем причина?

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Как увеличить яркость экрана смартфона

Ранее мы уже выяснили, что для достижения пиковой яркости недостаточно выкрутить ползунок на максимум, ведь показатели в таком случае будут все равно ограничены из-за риска для матрицы дисплея. Чтобы увеличить яркость на телефоне, можно включить авторегулировку или дневной режим, но и тогда мы не получим пиковых значений.

Пиковая яркость достигается только во время просмотра HDR-контента, да и то не всегда. Получение обещанных значений может произойти только в том случае, если почти все пространство экрана будет залито черным, и лишь несколько точек отобразят белый цвет. А теперь задумайтесь, является ли такой сценарий распространенным, и совпадает ли он с нашим желанием получить максимальную яркость в солнечную погоду. Конечно же, нет. Все это — манипуляции цифрами, которые вводят покупателей в заблуждение.

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Также стоит отметить разницу в подходе производителей к афишированию пиковой яркости и ее применению. Для этого сравним характеристики Xiaomi 13 Pro и iPhone 15 Pro, указанные на официальных сайтах двух компаний.

Обратите внимание, что Xiaomi просто указывает значение пиковой яркости, в то время как Apple подробно описывает, какие цифры вы получите при ручной регулировке, в дневном режиме и во время просмотра HDR-контента. Что интересно, пиковая яркость на iPhone достигается именно на улице, то есть в сценарии, когда она больше всего нужна. Xiaomi же предлагает почти нереализуемые условия. Поэтому еще раз подумайте, стоит ли доверять китайским производителям, когда они в очередной раз анонсируют телефон с самым ярким экраном.