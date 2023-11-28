Почему экран Apple iPhone ярче, чем у любого Android-смартфона, и как нас обманывают китайцы

Если вы следите за анонсами новых смартфонов, то наверняка обратили внимание, что в последнее время производители фокусируют наше внимание на яркость экрана. Оно и понятно, ведь это — ключевая характеристика, определяющая уровень комфорта при использовании устройства на улице. Оттого поле анонса едва ли не каждого флагмана на Android в средствах массовой информации мы видим заголовки в духе «Представлен смартфон с самым ярким экраном», которые, впрочем, имеют мало общего с реальностью. Разберемся, что не так с обещаниями китайских производителей, и почему только Apple отвечает за свои слова.
Что такое пиковая яркость
Как правило, в характеристиках смартфона указывается два значения яркости экрана: максимальное и пиковое. В первом случае речь идет и показателе, который достигается при ручной регулировке. То есть выкрутил полузнок на максимум — получил обещанные 500-700 нит. Все очень прозрачно, и в этом отношении заявленные цифры редко расходятся с реальностью.
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С пиковой яркостью экрана ситуация иная, хотя именно на нее опираются производители, когда анонсируют дисплеи, способные выдать 2000, 3000 и даже 4000 нит. Это значение достигается только при определенных условиях, поскольку смартфон не может долго поддерживать столь высокий уровень без ущерба для матрицы.
И вот тут начинается самое интересное. Обычно производители не сообщают, какие условия нужно выполнить, чтобы получить заявленную яркость экрана. Являясь обычными покупателями, мы думаем, будто бы речь идет о типичном сценарии использования, когда датчик освещения смартфона фиксирует попадание прямых солнечных лучей и временно выставляет пиковое значение. Но это, разумеется, не так.
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Смартфон с самым ярким экраном
Чтобы понять масштаб расхождения заявленных цифр с реальными, сравним телефоны с самыми яркими экранами, взяв за основу результаты исследования портала GSMArena.com. Это издание тестирует почти каждую известную модель, измеряя яркость в режиме ручной и автоматической регулировки. Также сопоставим результаты с обещаниями производителей.
|Смартфон
|Ручной режим
|Автояркость
|Заявлено
|iPhone 15 Pro Max
|846 нит
|1787 нит
|2000 нит
|Pixel 8 Pro
|954 нит
|1600 нит
|2000 нит
|OPPO Finx X6 Pro
|803 нит
|1318 нит
|2500 нит
|Galaxy S23 Ultra
|831 нит
|1274 нит
|1750 нит
|Xiaomi 13 Pro
|527 нит
|1253 нит
|1900 нит
У всех смартфонов отличаются цифры, заявленные производителем, и результаты, которые были получены в ходе тестирования. Но обратите внимание на расхождения показателей у китайских устройств. OPPO Finx X6 Pro обещает нам яркость экрана 2500 нит, но на практике она не поднимается выше 1318 нит. И только результаты американских Apple iPhone и Google Pixel более-менее близки к заявленным цифрам. Так в чем причина?
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Как увеличить яркость экрана смартфона
Ранее мы уже выяснили, что для достижения пиковой яркости недостаточно выкрутить ползунок на максимум, ведь показатели в таком случае будут все равно ограничены из-за риска для матрицы дисплея. Чтобы увеличить яркость на телефоне, можно включить авторегулировку или дневной режим, но и тогда мы не получим пиковых значений.
Пиковая яркость достигается только во время просмотра HDR-контента, да и то не всегда. Получение обещанных значений может произойти только в том случае, если почти все пространство экрана будет залито черным, и лишь несколько точек отобразят белый цвет. А теперь задумайтесь, является ли такой сценарий распространенным, и совпадает ли он с нашим желанием получить максимальную яркость в солнечную погоду. Конечно же, нет. Все это — манипуляции цифрами, которые вводят покупателей в заблуждение.
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Также стоит отметить разницу в подходе производителей к афишированию пиковой яркости и ее применению. Для этого сравним характеристики Xiaomi 13 Pro и iPhone 15 Pro, указанные на официальных сайтах двух компаний.
Обратите внимание, что Xiaomi просто указывает значение пиковой яркости, в то время как Apple подробно описывает, какие цифры вы получите при ручной регулировке, в дневном режиме и во время просмотра HDR-контента. Что интересно, пиковая яркость на iPhone достигается именно на улице, то есть в сценарии, когда она больше всего нужна. Xiaomi же предлагает почти нереализуемые условия. Поэтому еще раз подумайте, стоит ли доверять китайским производителям, когда они в очередной раз анонсируют телефон с самым ярким экраном.