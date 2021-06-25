Почему эксперты рекомендуют отказаться от Google Maps

Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы пользуетесь картами Google. Это один из лучших навигационных сервисов на сегодняшний день, поэтому тут нет ничего удивительного. Google Maps точны, фунциональны и предельно актуальны, потому что Google непрерывно обновляет их планомерно вносит необходимые изменения маршрутов и заведений. Однако, если вас хоть сколь-нибудь заботит своя безопасность, Google Maps – это явно не ваш выбор. Об этом прямо говорят даже отраслевые эксперты.

Google непрерывно отслеживает вас, и в этом ей помогают именно карты. Google Maps фиксирует все ваши перемещения, выделяет регулярные маршруты, которыми вы ходите или ездите, часто посещаемые места, а также определяет ваш домашний и рабочий адреса и многое-многое другое.

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Это нужно для формирования релевантной рекламы. Зная, где вы бываете, Google получает возможность предлагать вам только ту рекламу, которая для вас актуальна. Допустим, я постоянно хожу в «Ленту». Значит, реклама акций и различных промо-предложений в этой торговой сети будет для меня актуально. А поскольку Google наверняка видит, где я бываю, то и с рекламой обычно не ошибается.

Как посмотреть в Google Maps, где ты бывал

Вот, посмотрите на скриншот ниже. Он как нельзя лучше характеризует то, что Google за вами следит. Причём она не особенно это скрывает. Вы можете сами посмотреть, что Google о вас знает, по этой ссылке. Там хорошо видно, где вы были. Причём вы уже и сами можете об этом не помнить, но Google хранит всю информацию.

К сожалению, избавиться от слежки Google практически невозможно. Даже если вы удалите Google Maps, компания всё равно сможет следить за вами. Дело в том, что сервисы Google Play используют один из компонентов карт Google для обеспечения работы служб геолокации. Так что, если у вас смартфон на Android, от слежки вы никуда не денетесь.

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Впрочем, некоторые эксперты предлагают если не обмануть Google, то по крайней мере ввести её в заблуждение. По словам бывшего разработчика Google Maps Джека Мензела, который покинул компанию, это может сделать, предоставив Google некорректные данные о себе: домашний и платёжный адреса, «левое» место работы и т.д.

Как обмануть Google

Сделать это можно в специальном разделе с настройками профиля:

Перейдите по этой ссылке в свой профиль Google;

Пройдите авторизацию со своим аккаунтом Google;

Выберите разделы «Домашний» и «Рабочий адрес;

Внесите изменения, введя левые данные.

Я не уверен, насколько эффективной является методика подмены домашнего и рабочего адресов, поскольку Google-то по факту видит, где вы в действительности бываете. Но, возможно, это как-то сбивает компанию с толку, потому что она не может понять, бываете ли вы в указанных местах на самом деле и почему смартфон этого не фиксирует.

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С этой точки зрения наиболее эффективным способом противостоять Google и её слежке будет переход на устройства Apple. Там вы наверняка найдёте защиту, независимо от того, какими приложениями будете пользоваться. Apple выстроила такую систему безопасности для пользователей, что ни Google, ни кто-либо другой не сможет отследить вас против вашей воли. Вот и думай теперь, а так ли хорош Android.