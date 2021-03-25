Почему Google не удаляет из Google Play приложения со скрытыми подписками? Она в доле

В это сложно поверить, но именно Google Play, а не какая-то другая платформа является самым популярным источником распространения вредоносного софта. Это необязательно должны быть какие-то вирусы. Под определение вредоносных подпадает широкий спектр программ – от троянов и майнеров до программ-вымогателей и так называемых fleeceware – приложений со скрытой или неоправданно высокой стоимостью подписки. Но если первые три категории софта вычислить не так-то просто, то уж с четвёртой Google явно могла бы справиться, но почему-то не торопится.

Как передать приложение из Google Play с Android на Android

Несколько слов о fleeceware. Как правило, это приложения без вредоносных функций или скрытых механизмов. Более того, нередко это оказываются просто программы-пустышки без функций как таковых. Однако их разработчики нередко либо прячут окно подписки так, чтобы пользователи согласились на её оформление случайно, либо требуют подписаться, чтобы попасть к интерфейсу приложения. В результате часто оказывает так, что пользователи оформляют подписку на калькулятор или календарь за 500-700 рублей в неделю, что, безусловно, является абсолютной дикостью.

Приложения с подписками в Google Play

Однако Google совершенно не спешит удалять такие приложения из Google Play и как-либо способствовать изменению ценовой политики, проводя беседы с их создателями. Раньше я думал, что компания просто не хочет вмешиваться в бизнес разработчиков, позволяя им устанавливать на свой продукт такие цены, какие они сами сочтут нужными. Но всё оказалось не совсем так. Причём выяснилось это совершенно случайно. А, если в двух словах, то все дело – в деньгах (а в чём же ещё?).

Исследователи антивирусной компании Avast провели анализ заработка разработчиков приложений типа fleeceware, которые взимали с пользователей деньги обманным способом или назначали непомерно высокую плату, и выяснили, что они могут зарабатывать десятки миллионов долларов ежегодно. К настоящему моменту в Google Play было выявлено 70 таких приложений с более чем 500 миллионами загрузок и прогнозируемой прибылью в 38,5 миллионов долларов. Причём всё это приложения разных типов: гороскопы, фоторедакторы, каталоги рисунков рабочего стола, PDF-ридеры, сканеры QR-кодов и т.п.

Чем Google Play отличается от Google Store и что там можно купить

Так при чём здесь Google, спросите? А при том, что Google собирает комиссию с каждой транзакции, проводимой через приложения. Только представьте себе, сколько она получит от 38 миллионов, которые заработали создатели fleeceware. Это же никак не меньше 10 миллионов долларов. А ведь таких приложений в Google Play явно больше тех семи десятков, что насчитали эксперты Avast.

Причём даже после снижения комиссионного сбора с 30 до 15% с первого миллиона, о котором Google объявила в этом месяце, всё равно вырисовывается вполне себе конкретная сумма. Логично, что совершенно не в интересах Google начинать удалять из Google Play софт такого типа. Ведь в этом случае она лишится многомиллионного дохода.

Как отменить подписку на Android

Поскольку Google вряд ли начнёт в ближайшее время удалять приложения-fleeceware из Google Play, нужно уметь отключать платные подписки самостоятельно:

Перейдите в Google Play и откройте контекстное меню (боковое);

Откройте вкладку «Подписки» и посмотрите на раздел «Активные»;

Если активные подписки есть, найдите те, которые вы не хотите продлевать;

Нажмите «Отменить» напротив выбранного сервиса и подтвердите отмену.

Несмотря на то что Google прикрывается соображениями свободы предпринимательской деятельности, делая вид, что не желает вмешиваться в ценообразование приложений из Google Play, она обязана это сделать, чтобы защитить своих пользователей. Ведь если вернуть приложение в магазин они могут, то отказаться от подписки и вернуть ошибочно уплаченную сумму назад – уже нет.

Что такое Google Play Points, зачем нужно и как работает

Тут было бы неплохо брать пример с Apple, которая регулярно анализирует приложения на предмет стоимости подписок и, если обнаруживает, что цена абонемента выше среднерыночной, обязывает разработчиков объяснить ценообразование. В случае, если они не смогут дать чёткое объяснение высокой цене подписки, их могут обязать её снизить, а при неисполнении приказа – удалить из App Store в принципе.