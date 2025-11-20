Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать

Герман Вологжанин

На наши смартфоны то и дело поступают разные уведомления Госуслуг. Так, 20 ноября миллионы россиян получили очередное сообщение от сервиса с призывом создать Цифровой ID в MAX — новом мессенджере, который получил статус национального. Разумеется, все это вызывает огромное количество вопросов. Что такое Цифровой ID, зачем он нужен, обязателен ли, и как его себе оформить? Ответы на каждый вопрос — в нашем материале.

Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать. Новую просьбу от Госуслуг получили россияне. Фото.

Новую просьбу от Госуслуг получили россияне

Цифровой ID в MAX — что это

Цифровой ID — это сервис на базе мессенджера MAX, предназначенный для хранения электронных документов. С его помощью можно:

  • подтвердить возраст при покупке товаров 18+;
  • подтвердить статус студента;
  • подтвердить статус многодетного;
  • предоставить данные паспорта ИНН, СНИЛС и ОМС.

То есть Цифровой ID — это своего рода аналог электронного паспорта, позволяющий не носить с собой его бумажную версию наряду с другими документами. Удобно, но работает только в MAX. И при чем здесь тогда Госуслуги?

Почему Госуслуги просят Цифровой ID

MAX — это национальный мессенджер. То есть сервис, который выходит за рамки обычного приложения для общения через интернет и пытается стать базовой цифровой инфраструктурой России.

В известном смысле MAX является не просто аналогом, а даже конкурентом Госуслуг. Но, поскольку оба сервиса имеют государственный статус, текущая цель — привлечь как можно больше людей в MAX. И для этого, в частности, создаются такие функции, как Цифровой ID, а Госуслуги используются как площадка для распространения информации о нем и не более того. Обязательным он не является.

Как создать Цифровой ID в MAX

Чтобы сделать Цифровой ID в MAX, вам понадобится установить национальный мессенджер, после чего останется выполнить несколько шагов:

  1. Запустить MAX.
  2. Открыть вкладку «Профиль».
  3. Перейти в раздел «Цифровой ID».
  4. Нажать кнопку «Создать».
  5. Подтвердить создание Цифрового ID авторизацией через Госуслуги и селфи.
Как создать Цифровой ID в MAX. Для создания Цифрового ID нужно привязать Госуслуги. Фото.

Для создания Цифрового ID нужно привязать Госуслуги

Кстати, в любой момент вы сможете удалить Цифровой ID в MAX. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале, опубликованном на нашем сайте.

Лонгриды для вас
Где и как купить смартфон без мессенджера MAX

1 сентября 2025 года MAX стал обязательным приложением для всех смартфонов, продаваемых на территории России. Теперь каждый производитель, чья продукция представлена официально на отечественном рынке, обязан предустанавливать национальный мессенджер на все свои модели. Как правило, делается это удаленно, то есть по воздуху. И, кажется, спрятаться от приложения теперь невозможно. Но это не так: при желании вы до сих пор можете купить телефон без мессенджера MAX.

Читать далее
Xiaomi считает, что электромобили должны вызывать эмоции. Но почему же они такие не делают

С момента появления на рынке электроседана Xiaomi SU7 в марте прошлого года и, позже, кроссовера YU7, компания неоднократно сталкивалась с упрёками в копировании решений таких именитых автопроизводителей, как Porsche, McLaren, и Ferrari. Особенно громко эти обвинения звучат в медиасреде Китая, где для электромобилей Xiaomi уже придумали созвучные с западными брендами прозвища. С одной стороны решение выпускать свои машины это хорошо, но с другой возникает вопрос, почему нельзя сделать их красивыми и самобытными, ведь электромобили дают куда больше пространства для фантазии, чем их аналоги с ДВС.

Читать далее
Как мошенники обманывают в мессенджере MAX, и как от этого защититься

С момента запуска национального мессенджера MAX количество его пользователей стремительно растет — уже более 18 миллионов человек зарегистрировались в новом приложении. Такая массовая аудитория неизбежно привлекает внимание мошенников, которые адаптируют свои схемы под новую платформу. Понимание основных методов обмана и способов защиты становится критически важным для каждого пользователя.

Читать далее
