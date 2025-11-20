Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать

На наши смартфоны то и дело поступают разные уведомления Госуслуг. Так, 20 ноября миллионы россиян получили очередное сообщение от сервиса с призывом создать Цифровой ID в MAX — новом мессенджере, который получил статус национального. Разумеется, все это вызывает огромное количество вопросов. Что такое Цифровой ID, зачем он нужен, обязателен ли, и как его себе оформить? Ответы на каждый вопрос — в нашем материале.

Цифровой ID в MAX — что это

Цифровой ID — это сервис на базе мессенджера MAX, предназначенный для хранения электронных документов. С его помощью можно:

подтвердить возраст при покупке товаров 18+;

подтвердить статус студента;

подтвердить статус многодетного;

предоставить данные паспорта ИНН, СНИЛС и ОМС.

То есть Цифровой ID — это своего рода аналог электронного паспорта, позволяющий не носить с собой его бумажную версию наряду с другими документами. Удобно, но работает только в MAX. И при чем здесь тогда Госуслуги?

Почему Госуслуги просят Цифровой ID

MAX — это национальный мессенджер. То есть сервис, который выходит за рамки обычного приложения для общения через интернет и пытается стать базовой цифровой инфраструктурой России.

В известном смысле MAX является не просто аналогом, а даже конкурентом Госуслуг. Но, поскольку оба сервиса имеют государственный статус, текущая цель — привлечь как можно больше людей в MAX. И для этого, в частности, создаются такие функции, как Цифровой ID, а Госуслуги используются как площадка для распространения информации о нем и не более того. Обязательным он не является.

Как создать Цифровой ID в MAX

Чтобы сделать Цифровой ID в MAX, вам понадобится установить национальный мессенджер, после чего останется выполнить несколько шагов:

Запустить MAX. Открыть вкладку «Профиль». Перейти в раздел «Цифровой ID». Нажать кнопку «Создать». Подтвердить создание Цифрового ID авторизацией через Госуслуги и селфи.

Кстати, в любой момент вы сможете удалить Цифровой ID в MAX. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале, опубликованном на нашем сайте.