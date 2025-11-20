Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать

На наши смартфоны то и дело поступают разные уведомления Госуслуг. Так, 20 ноября миллионы россиян получили очередное сообщение от сервиса с призывом создать Цифровой ID в MAX — новом мессенджере, который получил статус национального. Разумеется, все это вызывает огромное количество вопросов. Что такое Цифровой ID, зачем он нужен, обязателен ли, и как его себе оформить? Ответы на каждый вопрос — в нашем материале.
Цифровой ID в MAX — что это
Цифровой ID — это сервис на базе мессенджера MAX, предназначенный для хранения электронных документов. С его помощью можно:
- подтвердить возраст при покупке товаров 18+;
- подтвердить статус студента;
- подтвердить статус многодетного;
- предоставить данные паспорта ИНН, СНИЛС и ОМС.
То есть Цифровой ID — это своего рода аналог электронного паспорта, позволяющий не носить с собой его бумажную версию наряду с другими документами. Удобно, но работает только в MAX. И при чем здесь тогда Госуслуги?
Почему Госуслуги просят Цифровой ID
MAX — это национальный мессенджер. То есть сервис, который выходит за рамки обычного приложения для общения через интернет и пытается стать базовой цифровой инфраструктурой России.
В известном смысле MAX является не просто аналогом, а даже конкурентом Госуслуг. Но, поскольку оба сервиса имеют государственный статус, текущая цель — привлечь как можно больше людей в MAX. И для этого, в частности, создаются такие функции, как Цифровой ID, а Госуслуги используются как площадка для распространения информации о нем и не более того. Обязательным он не является.
Как создать Цифровой ID в MAX
Чтобы сделать Цифровой ID в MAX, вам понадобится установить национальный мессенджер, после чего останется выполнить несколько шагов:
- Запустить MAX.
- Открыть вкладку «Профиль».
- Перейти в раздел «Цифровой ID».
- Нажать кнопку «Создать».
- Подтвердить создание Цифрового ID авторизацией через Госуслуги и селфи.
Кстати, в любой момент вы сможете удалить Цифровой ID в MAX. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале, опубликованном на нашем сайте.