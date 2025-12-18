Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать

Герман Вологжанин

Портал Госуслуг — уникальная платформа, позволяющая получить доступ к государственным сервисам прямо из дома. У миллионов россиян уже установлено соответствующее приложение, и они регулярно открывают его для проверки налогов и записи к врачу. Но в последнее время поступает много жалоб на то, что людям заблокировали Госуслуги на 72 часа. Разберемся, с чем это связано, и как можно снять ограничения.

Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать. Блокировка Госуслуг и мессенджер MAX оказались взаимосвязаны. Фото.

Блокировка Госуслуг и мессенджер MAX оказались взаимосвязаны

Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа

В пояснении, которое отображается на экране после блокировки, Госуслуги пишут:

Доступ временно заблокирован. Выявлена подозрительная попытка входа с вашим логином и паролем Госуслуг.

Таким образом, Госуслуги блокируют на 72 часа за «подозрительные действие». Но что именно сервис считает «подозрительным» — неизвестно. Некоторые предполагают, что Госуслуги смущает смена IP-адреса пользователя, но во время проверки аккаунты нашей редакции не были заблокированы ни с австрийскими, ни с американскими IP. Поэтому вопрос продолжает оставаться открытым.

Что делать, если заблокировали Госуслуги на 72 часа

Есть несколько способов разблокировать Госуслуги. Самый простой вариант — дождаться 72 часа и на всякий случай не пытаться заходить на сервис, меняя IP. Самый сложный — сходить в МФЦ и решить проблему офлайн. В домашних условиях можно разблокировать Госуслуги, подключив Цифровой ID в мессенджере MAX:

  1. Запустите MAX.
  2. Откройте вкладку «Профиль».
  3. Перейдите в раздел «Цифровой ID».
  4. Нажмите «Создать Цифровой ID».
  5. Действуйте по инструкции, которая появится на экране.
Что делать, если заблокировали Госуслуги на 72 часа. Только Цифровой ID спасет ваши Госуслуги. Фото.

Только Цифровой ID спасет ваши Госуслуги

Неизвестно, связана ли блокировка Госуслуг на 72 часа с очередной попыткой пересадить людей на MAX, но почему-то именно создание Цифрового ID снимает ограничения, о чем сообщает сам государственный сервис в пояснении.

