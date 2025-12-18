Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать

Портал Госуслуг — уникальная платформа, позволяющая получить доступ к государственным сервисам прямо из дома. У миллионов россиян уже установлено соответствующее приложение, и они регулярно открывают его для проверки налогов и записи к врачу. Но в последнее время поступает много жалоб на то, что людям заблокировали Госуслуги на 72 часа. Разберемся, с чем это связано, и как можно снять ограничения.

Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа

В пояснении, которое отображается на экране после блокировки, Госуслуги пишут:

Доступ временно заблокирован. Выявлена подозрительная попытка входа с вашим логином и паролем Госуслуг.

Таким образом, Госуслуги блокируют на 72 часа за «подозрительные действие». Но что именно сервис считает «подозрительным» — неизвестно. Некоторые предполагают, что Госуслуги смущает смена IP-адреса пользователя, но во время проверки аккаунты нашей редакции не были заблокированы ни с австрийскими, ни с американскими IP. Поэтому вопрос продолжает оставаться открытым.

Что делать, если заблокировали Госуслуги на 72 часа

Есть несколько способов разблокировать Госуслуги. Самый простой вариант — дождаться 72 часа и на всякий случай не пытаться заходить на сервис, меняя IP. Самый сложный — сходить в МФЦ и решить проблему офлайн. В домашних условиях можно разблокировать Госуслуги, подключив Цифровой ID в мессенджере MAX:

Запустите MAX. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Цифровой ID». Нажмите «Создать Цифровой ID». Действуйте по инструкции, которая появится на экране.

Неизвестно, связана ли блокировка Госуслуг на 72 часа с очередной попыткой пересадить людей на MAX, но почему-то именно создание Цифрового ID снимает ограничения, о чем сообщает сам государственный сервис в пояснении.