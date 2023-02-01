Почему компьютер мощнее смартфона и насколько велика разница

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Герман Вологжанин 0

Для многих людей смартфон окончательно стал заменой компьютера. Имея в руках компактный девайс, который легко помещается в карман, мы можем решать те же задачи: веб-серфинг, игры, работа в текстовых редакторах и видеомонтаж. А порой вообще складывается ощущение, будто телефон мощнее компьютера. Но на самом деле ПК до сих пор остается более производительным устройством. Сегодня я предлагаю выяснить, почему и насколько компьютер мощнее смартфона, а также понять, настанет ли день, когда мы окончательно избавимся от громоздких ПК и ноутбуков.

Почему компьютер мощнее смартфона и насколько велика разница. Очевидно, что компьютер мощнее смартфона, но почему? Фото.

Очевидно, что компьютер мощнее смартфона, но почему?

От чего зависит производительность процессора

Сердцем любого умного устройства является процессор — сравнительно небольшая пластина из кремния, выполняющая вычислительные операции. Казалось бы, современные чипы очень малы и любой из них без труда поместится в корпус смартфона. Достаточно взглянуть на Intel Core i9-10900K, который хоть и выполнен по техпроцессу 14 нм (мобильные чипы уже перешли на 4 нм), но все равно является довольно миниатюрным.

От чего зависит производительность процессора. Процессоры компьютеров не такие большие, как вам может показаться. Фото.

Процессоры компьютеров не такие большие, как вам может показаться

Такой пластинке точно найдется место в теле современной 7-дюймовой лопаты, но что этому препятствует? Если вы читали мой текст про температуру процессоров, то уже догадываетесь. Чипы ПК могут неплохо себя чувствовать, нагреваясь до 90 °C, а для мобильного камня 60°C — это уже большое испытание. Компоненты корпусе телефона расположены настолько близко друг к другу, что перегрев процессора может вызвать повреждение экрана или вовсе спровоцировать взрыв.

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Даже в корпусе ультрабука можно реализовать систему активного охлаждения, в то время как наш карманный аппарат по понятным причинам ограничится пассивным теплоотведением (впрочем, есть мощные смартфоны с кулерами). Наконец, за производительность компьютера также может отвечать дискретная видеокарта — по сути, отдельный чип для работы с графикой. В телефоне ничего подобного реализовать нельзя.

Производительность компьютера и смартфона

Производительность компьютера и смартфона. Насколько заметна разница между мощным смартфоном и компьютером? Фото.

Насколько заметна разница между мощным смартфоном и компьютером?

Итак, мы выяснили, что компьютер мощнее телефона из-за конструктивных особенностей, но насколько велика разница? Ради ответа на этот вопрос я протестировал две рабочие лошадки:

  • cмартфон Xiaomi 12T Pro на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 (одно из мощнейших решений 2022 года);
  • ноутбук HONOR MagicBook Pro на процессоре Ryzen 5 4600H (чип 2020 года, обеспечивающий средне-низкий уровень производительности по меркам ПК).

Для сравнения компьютера и смартфона обратимся к помощи кроссплатформенных тестов:

Первый бенчмарк определяет производительность CPU, выставляя баллы за тест одного и всех ядер. Результаты Snapdragon 8+ Gen 1 и Ryzen 5 4600H я сопоставил с условным эталоном Intel Core i9-13900K. Давайте посмотрим, что из этого вышло.

ТестSnapdragon 8+ Gen 1Ryzen 5 4600HCore i9-13900K
Одноядерный1 3231 1192 215
Многоядерный4 1385 69925 272

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Согласитесь, картина довольно интересная. С одной стороны, один из самых мощных мобильных процессоров в многоядерном тесте оказался более чем в 6 раз слабее Intel Core i9-13900K, с другой — в одноядерном Snapdragon 8+ Gen 1 опережает Ryzen 5 4600H, установленный в моем ноутбуке.

Производительность компьютера и смартфона. Порой мобильные процессоры бывают мощнее своих аналогов для ПК. Фото.

Порой мобильные процессоры бывают мощнее своих аналогов для ПК

Но все-таки более показательной является производительность компьютера в графических тестах. Я сравнил встроенную графику Snapdragon 8+ Gen 1 (Adreno 730) и Ryzen 5 4600H (Radeon Vega 6) с условным эталоном в виде дискретной видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT.

ТестAdreno 730Radeon Vega 6RX 7900 XT
Aztec Ruins High Tier2 9872 48042 603
Car Chase3 4493 11947 793
Manhattan 3.13 7314 16271 494
Tesselation3 6146 40693 707

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И вот тут цифры еще интереснее. Это далеко не все тесты из бенчмарка GFXBench, но в некоторых из них Adreno 730 показывает себя лучше, чем встроенная видеокарта Radeon Vega 6. В то же время разница с дискретным эталоном порой достигает нескольких десятков раз, что наглядно демонстрирует разрыв между производительностью смартфонов и компьютеров.

Зачем нужны мощные смартфоны

Сейчас смартфоны находятся на такой стадии развития, что производительность их железа сопоставима с процессорами для компьютеров средне-низкого уровня, но при этом уступает в несколько раз их эталонным решениям. Представить себе нечто подобное еще 10-15 лет назад было сложно. Но нужна ли такая мощность мобильным устройствам?

Зачем нужны мощные смартфоны. Мощный процессор нужен смартфону не только для игр. Фото.

Мощный процессор нужен смартфону не только для игр

С одной стороны — да. Как я уже говорил в самом начале, смартфон решает те же задачи и может использоваться в качестве основного инструмента для редактирования фото и обработки видео. С другой — скромные размеры не только ограничивают потенциальные возможности устройства, но и снижают уровень комфорта при взаимодействии с ним. Например, видеоредакторы Андроид не могут похвастать тем же набором эффектов, как их десктопные аналоги, просто из-за того, что на маленьком экране невозможно управлять огромным количеством дорожек, попутно вырисовывая линии.

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Поэтому, безусловно, запредельная производительность на уровне дискретной видеокарты наподобие AMD Radeon RX 7900 XT смартфону не нужна. Вместе с тем текущая мощность мобильных устройств, вопреки расхожему мнению, назвать избыточным тоже нельзя. Ведь разрешение экранов зачастую выходит за рамки FullHD, мы привыкаем к к плавности, которую нам дают 120 Гц, а требования приложений еженедельно растут, о чем свидетельствует их размер.

Обе индустрии активно развиваются, но, как бы то ни было, стереть границу между ними не представляется возможным по причине конструктивных особенностей. Надобности в этом тоже нет, а потому смартфоны и компьютеры еще долго будут оставаться взаимодополняемыми устройствами, а не заменяющими друг друга.

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