Почему компьютер мощнее смартфона и насколько велика разница

Для многих людей смартфон окончательно стал заменой компьютера. Имея в руках компактный девайс, который легко помещается в карман, мы можем решать те же задачи: веб-серфинг, игры, работа в текстовых редакторах и видеомонтаж. А порой вообще складывается ощущение, будто телефон мощнее компьютера. Но на самом деле ПК до сих пор остается более производительным устройством. Сегодня я предлагаю выяснить, почему и насколько компьютер мощнее смартфона, а также понять, настанет ли день, когда мы окончательно избавимся от громоздких ПК и ноутбуков.

От чего зависит производительность процессора

Сердцем любого умного устройства является процессор — сравнительно небольшая пластина из кремния, выполняющая вычислительные операции. Казалось бы, современные чипы очень малы и любой из них без труда поместится в корпус смартфона. Достаточно взглянуть на Intel Core i9-10900K, который хоть и выполнен по техпроцессу 14 нм (мобильные чипы уже перешли на 4 нм), но все равно является довольно миниатюрным.

Такой пластинке точно найдется место в теле современной 7-дюймовой лопаты, но что этому препятствует? Если вы читали мой текст про температуру процессоров, то уже догадываетесь. Чипы ПК могут неплохо себя чувствовать, нагреваясь до 90 °C, а для мобильного камня 60°C — это уже большое испытание. Компоненты корпусе телефона расположены настолько близко друг к другу, что перегрев процессора может вызвать повреждение экрана или вовсе спровоцировать взрыв.

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Даже в корпусе ультрабука можно реализовать систему активного охлаждения, в то время как наш карманный аппарат по понятным причинам ограничится пассивным теплоотведением (впрочем, есть мощные смартфоны с кулерами). Наконец, за производительность компьютера также может отвечать дискретная видеокарта — по сути, отдельный чип для работы с графикой. В телефоне ничего подобного реализовать нельзя.

Производительность компьютера и смартфона

Итак, мы выяснили, что компьютер мощнее телефона из-за конструктивных особенностей, но насколько велика разница? Ради ответа на этот вопрос я протестировал две рабочие лошадки:

cмартфон Xiaomi 12T Pro на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 (одно из мощнейших решений 2022 года);

ноутбук HONOR MagicBook Pro на процессоре Ryzen 5 4600H (чип 2020 года, обеспечивающий средне-низкий уровень производительности по меркам ПК).

Для сравнения компьютера и смартфона обратимся к помощи кроссплатформенных тестов:

GeekBench 5 (Android, Windows);

(Android, Windows); GFXBench (Android, Windows).

Первый бенчмарк определяет производительность CPU, выставляя баллы за тест одного и всех ядер. Результаты Snapdragon 8+ Gen 1 и Ryzen 5 4600H я сопоставил с условным эталоном Intel Core i9-13900K. Давайте посмотрим, что из этого вышло.

Тест Snapdragon 8+ Gen 1 Ryzen 5 4600H Core i9-13900K Одноядерный 1 323 1 119 2 215 Многоядерный 4 138 5 699 25 272

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Согласитесь, картина довольно интересная. С одной стороны, один из самых мощных мобильных процессоров в многоядерном тесте оказался более чем в 6 раз слабее Intel Core i9-13900K, с другой — в одноядерном Snapdragon 8+ Gen 1 опережает Ryzen 5 4600H, установленный в моем ноутбуке.

Но все-таки более показательной является производительность компьютера в графических тестах. Я сравнил встроенную графику Snapdragon 8+ Gen 1 (Adreno 730) и Ryzen 5 4600H (Radeon Vega 6) с условным эталоном в виде дискретной видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT.

Тест Adreno 730 Radeon Vega 6 RX 7900 XT Aztec Ruins High Tier 2 987 2 480 42 603 Car Chase 3 449 3 119 47 793 Manhattan 3.1 3 731 4 162 71 494 Tesselation 3 614 6 406 93 707

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И вот тут цифры еще интереснее. Это далеко не все тесты из бенчмарка GFXBench, но в некоторых из них Adreno 730 показывает себя лучше, чем встроенная видеокарта Radeon Vega 6. В то же время разница с дискретным эталоном порой достигает нескольких десятков раз, что наглядно демонстрирует разрыв между производительностью смартфонов и компьютеров.

Зачем нужны мощные смартфоны

Сейчас смартфоны находятся на такой стадии развития, что производительность их железа сопоставима с процессорами для компьютеров средне-низкого уровня, но при этом уступает в несколько раз их эталонным решениям. Представить себе нечто подобное еще 10-15 лет назад было сложно. Но нужна ли такая мощность мобильным устройствам?

С одной стороны — да. Как я уже говорил в самом начале, смартфон решает те же задачи и может использоваться в качестве основного инструмента для редактирования фото и обработки видео. С другой — скромные размеры не только ограничивают потенциальные возможности устройства, но и снижают уровень комфорта при взаимодействии с ним. Например, видеоредакторы Андроид не могут похвастать тем же набором эффектов, как их десктопные аналоги, просто из-за того, что на маленьком экране невозможно управлять огромным количеством дорожек, попутно вырисовывая линии.

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Поэтому, безусловно, запредельная производительность на уровне дискретной видеокарты наподобие AMD Radeon RX 7900 XT смартфону не нужна. Вместе с тем текущая мощность мобильных устройств, вопреки расхожему мнению, назвать избыточным тоже нельзя. Ведь разрешение экранов зачастую выходит за рамки FullHD, мы привыкаем к к плавности, которую нам дают 120 Гц, а требования приложений еженедельно растут, о чем свидетельствует их размер.

Обе индустрии активно развиваются, но, как бы то ни было, стереть границу между ними не представляется возможным по причине конструктивных особенностей. Надобности в этом тоже нет, а потому смартфоны и компьютеры еще долго будут оставаться взаимодополняемыми устройствами, а не заменяющими друг друга.