Почему на Android не работает Google Play и что делать

Иван Герасимов

Google Play в России переживает не лучшие времена: оплата не работает, а многих зарубежных приложений, включая игры, там не найти. Впрочем, пользователей это не особо напрягает — важный софт по-прежнему предпочитают качать именно в официальном каталоге, а не в RuStore. Правда, иногда приходится нелегко, если на Android не работает Google Play. В чем причина сбоев и как решить проблему, если каталог приложений не работает?

Почему на Android не работает Google Play и что делать. Разбираемся, почему не работает Гугл Плей. Фото: slashgear.com. Фото.

Разбираемся, почему не работает Гугл Плей. Фото: slashgear.com

Гугл Плей не дает скачать приложение

Гугл Плей не дает скачать приложение. Почему сбоит Гугл Плей? Есть множество объяснений. Фото.

Почему сбоит Гугл Плей? Есть множество объяснений

Как быть, если Google Play выдает ошибку и не дает скачать приложение? Не торопитесь посыпать голову пеплом: возможно, у вас просто сбились настройки даты и времени на телефоне. Такое бывает, когда автоопределение отключено, и смартфон отображает другой часовой пояс.

Ручным настройкам доверять точно не стоит, так как они парализуют работу не только сервисов Google, но и синхронизацию, а также других приложений на телефоне.

Как обновить Google Play на Андроид

Если Google Play не работает, возможно, вам нужно обновить его вручную. Старая версия часто сбоит, поэтому установка апдейта обязательна. Обычно это происходит автоматически, но лучше убедиться, что у вас работает актуальная сборка.

Как обновить Google Play на Андроид. Проверьте версию Гугл Плей в настройках. Фото.

Проверьте версию Гугл Плей в настройках

  1. Зайдите в Google Play.
  2. Нажмите на иконку профиля справа вверху.
  3. Нажмите «Настройки» — «О приложении».
  4. Нажмите «Обновить Google Play».

Если появляется уведомление, что скачана последняя версия, значит причина сбоя Google Play другая. Ищем дальше.

Почему Гугл Плей не открывается

Google Play хоть и позволяет сменить регион учетки, но все же поглядывает за тем, чтобы ей соответствовала геолокация пользователя. Так что, если переключились на другой регион, создайте новый аккаунт (к сожалению, менять страну в рамках одной учетки можно раз в год). А затем просто выберите ее по умолчанию нажав, на иконку профиля. После этого Google Play вновь заработает.

Что делать, если не загружается Google Play

Что делать, если не загружается Google Play. Сбой.рф позволяет убедиться, что не так с сервисами прямо сейчас. Фото.

Сбой.рф позволяет убедиться, что не так с сервисами прямо сейчас

Многие сервисы в России в последнее время часто сбоят. Поэтому не переживайте, если Google Play не грузится — возможно, это временная проблема. Убедиться, что вы не одиноки, можно на сайте Сбой.рф: прямо на графике вы увидите, какие приложения глючат в России прямо сейчас. А еще подпишитесь на наш канал в Телеграме — там мы оперативно сообщаем о сбоях сервисов в России и публикуем другие важные новости.

Как очистить кэш Google Play

Как очистить кэш Google Play. Можно попробовать почистить кэш в Гугл Плей. Фото.

Можно попробовать почистить кэш в Гугл Плей

Как и любое другое приложение, кэш в Google Play имеет свойство накапливать системный мусор и забиваться. Это легко решается.

  1. Просто зажимаете иконку каталога на главном экране.
  2. Переходите в меню, а затем нажимаете «Данные и кэш».
  3. Нажмите «Очистить кэш».

Данные сбросятся и подгрузятся заново — Google Play должен начать работать нормально.

Почему не работает Гугл Плей на Андроиде

Есть и масса других причин, почему на телефоне глючит Google Play. В первую очередь, не забываем о проблемах с Wi-Fi и мобильной сетью — возможно, причина в сигнале. Достаточно включить авиарежим на 10-15 секунд.

  • Сбой может быть связан с вирусами на телефоне — будьте внимательны с софтом для Android.
  • Некорректное обновление Android — апдейт прошивки может оказаться глючным, от чего не защищен ни один смартфон. Лучше дождаться исправления ошибок и не предпринимать попыток откатиться.
  • Попробуйте перезапустить смартфон — как известно, она решает множество внутренних сбоев системы.
  • Можно выйти из своей учетной записи Google Play и зайти в нее заново.
  • Отключите энергосбережение на телефоне — оно ограничивает скорость работы смартфона и часто запускает экономию данных.

Попробуйте почистить память: если ее недостаточно на телефоне, смартфон может работать некорректно. Также не забывайте про ОЗУ — ее объем можно проверить через специальный софт или настройки телефона.

