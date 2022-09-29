Почему на Андроиде не устанавливаются приложения из интернета

Смартфон — многофункциональное устройство, однако доступ к большинству его возможностей открывается только после установки специальных приложений. Это могут быть мессенджеры, видеохостинги и игры. Но зачастую пользователи жалуются на то, что на их смартфоне не устанавливается приложение. У этой проблемы бывает масса причин, и все из них нужно проанализировать, чтобы в конечном итоге найти оптимальный вариант устранения неполадок.

Почему на Андроиде не скачиваются приложения

Как правило, владельцы смартфонов на Android используют для скачивания приложений магазин Google Play. В нем представлено огромное количество игр и полезных программ, которые можно загрузить в любой момент. Если магазин отказывает вам в скачивании приложения, то воспользуйтесь 3-мя советами:

убедитесь в наличии места на внутреннем накопителе;

перезагрузите смартфон;

очистите данные Google Play.

Первые 2 совета вы сможете реализовать на практике и без лишних пояснений, но на очистке данных нужно остановиться подробнее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите «Сервисы Google Play». Нажмите кнопки «Очистить» и при необходимости — «Удалить обновления».

В той или иной степени это должно помочь вам решить проблему со скачиванием приложения через Google Play. Но в 2022 году у российских пользователей магазина появились другие сложности. Так, из Google Play пропали многие приложения, которые теперь там невозможно найти. Для поиска недостающих игр и программ воспользуйтесь способами, подробно описанными в одном из наших предыдущих материалов.

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Приложение не установлено — что делать

Как известно, если приложения нет в Google Play, нужно установить его вручную, используя APK-файл. Но и тут вы можете столкнуться с самыми разными проблемами. Во-первых, вам понадобится разрешить установку приложений из неизвестных источников. Этот и другие процессы, связанные с установкой APK, тоже были описаны на нашем сайте.

Но одну проблему мы все-таки обошли стороной. Она заключается в появлении сообщения «Приложение не установлено», когда завершается инсталляция софта. То есть, вы успешно открыли APK и нажали кнопку «Установить», но сам процесс заканчивается сбоем. Подобная ошибка связана с целой россыпью причин, о которых мы поговорим далее.

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Скачать APK для Андроид

Во-первых, сложности с установкой APK могут быть вызваны повреждением файла. Либо он был неисправен изначально, либо вы загрузили его не до конца. Даже если вы уверены в том, что скачивали APK-файл из проверенного источника, выполните несколько простых шагов:

Посетите сайт APKMirror. Найдите интересующую вас программу. Нажмите кнопку «Download». Дождитесь окончания загрузки. Запустите файл после его скачивания для завершения установки.

Еще один вариант — попробовать установить одну из альтернативных версий приложения, благо на APKMirror представлено несколько сборок. Если и это не поможет, предлагаю попробовать другие варианты решения проблемы.

Как отключить Play Защиту

Появление сообщения «Приложение не установлено» бывает связано с работой функции Play Защита, которая зачастую блокирует инсталляцию опасных по ее мнению программ. Если вы уверены в надежности источника, через который выполнялось скачивание софта, на время отключите опцию:

Запустите Google Play. Тапните по иконке своего профиля. Перейдите в раздел «Play Защита». Деактивируйте все переключатели.

Теперь Play Защита не будет мешать установке приложений. Следовательно, повторное появление сообщения об ошибке инсталляции необходимо связывать с другой причиной.

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Мало места на телефоне

Как и при установке приложений через Google Play, обязательно убедитесь в наличии свободного места на внутреннем накопителе смартфона:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Изучите информацию, представленную в пункте «Хранилище».

Если будет свободно менее 10 ГБ, настоятельно рекомендую избавиться от лишних файлов и приложений. В случае, когда не хочется удалять важные игры и программы, обратитесь к очистке кэша.

Сброс до заводских настроек

Наконец, если у вас не устанавливается приложение на Андроиде, выполните сброс телефона до заводских настроек. Это радикальная мера, удаляющая все пользовательские данные, но при конфликте программного обеспечения без нее не обойтись:

Откройте настройки гаджета. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Сброс настроек». Нажмите кнопку «Стереть данные».

Чтобы не потерять важные файлы, обязательно создайте резервную копию, воспользовавшись нашей инструкцией. И помните, что успешная установка приложения не является гарантией его стабильной работы в дальнейшем.

Почему на Андроиде не обновляются приложения

Разобравшись со сложностями установки приложений из интернета, вы можете столкнуться с проблемами их обновления. Для их решения нужно действовать так же, как при инсталляции. То есть перезагрузить смартфон, проверить наличие свободного места и отсутствие вирусов.

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Начиная с 2022 года, вы можете столкнуться с другой ошибкой, когда приложения нет в Google Play. Тогда оно не сможет обновляться, а на его странице в магазине появится сообщение «Приложение больше не совместимо с вашим устройством».

Решать такую проблему предлагаю путем ручного обновления. Вам понадобится скачать актуальную версию APK-файла интересующей программы и подтвердить ее установку.

Теперь вы сможете пользоваться последней версией приложения. Установка следующих апдейтов должна выполняться точно так же. Если вам надоест самостоятельное обновление игр и программ — воспользуйтесь российским магазином приложений. Возможно, там найдется нужный вам софт.