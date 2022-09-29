Почему на Андроиде не устанавливаются приложения из интернета

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Герман Вологжанин 0

Смартфон — многофункциональное устройство, однако доступ к большинству его возможностей открывается только после установки специальных приложений. Это могут быть мессенджеры, видеохостинги и игры. Но зачастую пользователи жалуются на то, что на их смартфоне не устанавливается приложение. У этой проблемы бывает масса причин, и все из них нужно проанализировать, чтобы в конечном итоге найти оптимальный вариант устранения неполадок.

Столкнуться с проблемой при установке приложений может каждый

Почему на Андроиде не скачиваются приложения

Как правило, владельцы смартфонов на Android используют для скачивания приложений магазин Google Play. В нем представлено огромное количество игр и полезных программ, которые можно загрузить в любой момент. Если магазин отказывает вам в скачивании приложения, то воспользуйтесь 3-мя советами:

Первые 2 совета вы сможете реализовать на практике и без лишних пояснений, но на очистке данных нужно остановиться подробнее:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите «Сервисы Google Play».
  4. Нажмите кнопки «Очистить» и при необходимости — «Удалить обновления».

Если сервисов Google Play нет в списке — активируйте опцию «Показать все приложения»

В той или иной степени это должно помочь вам решить проблему со скачиванием приложения через Google Play. Но в 2022 году у российских пользователей магазина появились другие сложности. Так, из Google Play пропали многие приложения, которые теперь там невозможно найти. Для поиска недостающих игр и программ воспользуйтесь способами, подробно описанными в одном из наших предыдущих материалов.

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Приложение не установлено — что делать

Проблемы могут появиться и при установке через APK

Как известно, если приложения нет в Google Play, нужно установить его вручную, используя APK-файл. Но и тут вы можете столкнуться с самыми разными проблемами. Во-первых, вам понадобится разрешить установку приложений из неизвестных источников. Этот и другие процессы, связанные с установкой APK, тоже были описаны на нашем сайте.

Но одну проблему мы все-таки обошли стороной. Она заключается в появлении сообщения «Приложение не установлено», когда завершается инсталляция софта. То есть, вы успешно открыли APK и нажали кнопку «Установить», но сам процесс заканчивается сбоем. Подобная ошибка связана с целой россыпью причин, о которых мы поговорим далее.

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Скачать APK для Андроид

Во-первых, сложности с установкой APK могут быть вызваны повреждением файла. Либо он был неисправен изначально, либо вы загрузили его не до конца. Даже если вы уверены в том, что скачивали APK-файл из проверенного источника, выполните несколько простых шагов:

  1. Посетите сайт APKMirror.
  2. Найдите интересующую вас программу.
  3. Нажмите кнопку «Download».
  4. Дождитесь окончания загрузки.
  5. Запустите файл после его скачивания для завершения установки.

Скачивать установочные файлы можно не только с APKMirror

Еще один вариант — попробовать установить одну из альтернативных версий приложения, благо на APKMirror представлено несколько сборок. Если и это не поможет, предлагаю попробовать другие варианты решения проблемы.

Как отключить Play Защиту

Появление сообщения «Приложение не установлено» бывает связано с работой функции Play Защита, которая зачастую блокирует инсталляцию опасных по ее мнению программ. Если вы уверены в надежности источника, через который выполнялось скачивание софта, на время отключите опцию:

  1. Запустите Google Play.
  2. Тапните по иконке своего профиля.
  3. Перейдите в раздел «Play Защита».
  4. Деактивируйте все переключатели.

Откройте настройки Play Защиты, чтобы деактивировать ее

Теперь Play Защита не будет мешать установке приложений. Следовательно, повторное появление сообщения об ошибке инсталляции необходимо связывать с другой причиной.

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Мало места на телефоне

Как и при установке приложений через Google Play, обязательно убедитесь в наличии свободного места на внутреннем накопителе смартфона:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне».
  3. Изучите информацию, представленную в пункте «Хранилище».

Для очистки памяти удалите лишние файлы

Если будет свободно менее 10 ГБ, настоятельно рекомендую избавиться от лишних файлов и приложений. В случае, когда не хочется удалять важные игры и программы, обратитесь к очистке кэша.

Сброс до заводских настроек

Наконец, если у вас не устанавливается приложение на Андроиде, выполните сброс телефона до заводских настроек. Это радикальная мера, удаляющая все пользовательские данные, но при конфликте программного обеспечения без нее не обойтись:

  1. Откройте настройки гаджета.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Сброс настроек».
  3. Нажмите кнопку «Стереть данные».

После сброса настроек смартфон начнет перезагружаться

Чтобы не потерять важные файлы, обязательно создайте резервную копию, воспользовавшись нашей инструкцией. И помните, что успешная установка приложения не является гарантией его стабильной работы в дальнейшем.

Почему на Андроиде не обновляются приложения

Разобравшись со сложностями установки приложений из интернета, вы можете столкнуться с проблемами их обновления. Для их решения нужно действовать так же, как при инсталляции. То есть перезагрузить смартфон, проверить наличие свободного места и отсутствие вирусов.

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Начиная с 2022 года, вы можете столкнуться с другой ошибкой, когда приложения нет в Google Play. Тогда оно не сможет обновляться, а на его странице в магазине появится сообщение «Приложение больше не совместимо с вашим устройством».

Такое сообщение появляется на странице приложения в Google Play, которое уже установлено, но не обновляется

Решать такую проблему предлагаю путем ручного обновления. Вам понадобится скачать актуальную версию APK-файла интересующей программы и подтвердить ее установку.

Предварительное удаление приложения не требуется

Теперь вы сможете пользоваться последней версией приложения. Установка следующих апдейтов должна выполняться точно так же. Если вам надоест самостоятельное обновление игр и программ — воспользуйтесь российским магазином приложений. Возможно, там найдется нужный вам софт.

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