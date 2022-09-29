Почему на Андроиде не устанавливаются приложения из интернета

Смартфон — многофункциональное устройство, однако доступ к большинству его возможностей открывается только после установки специальных приложений. Это могут быть мессенджеры, видеохостинги и игры. Но зачастую пользователи жалуются на то, что на их смартфоне не устанавливается приложение. У этой проблемы бывает масса причин, и все из них нужно проанализировать, чтобы в конечном итоге найти оптимальный вариант устранения неполадок.
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Почему на Андроиде не скачиваются приложения
Как правило, владельцы смартфонов на Android используют для скачивания приложений магазин Google Play. В нем представлено огромное количество игр и полезных программ, которые можно загрузить в любой момент. Если магазин отказывает вам в скачивании приложения, то воспользуйтесь 3-мя советами:
- убедитесь в наличии места на внутреннем накопителе;
- перезагрузите смартфон;
- очистите данные Google Play.
Первые 2 совета вы сможете реализовать на практике и без лишних пояснений, но на очистке данных нужно остановиться подробнее:
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в раздел «Приложения».
- Выберите «Сервисы Google Play».
- Нажмите кнопки «Очистить» и при необходимости — «Удалить обновления».
В той или иной степени это должно помочь вам решить проблему со скачиванием приложения через Google Play. Но в 2022 году у российских пользователей магазина появились другие сложности. Так, из Google Play пропали многие приложения, которые теперь там невозможно найти. Для поиска недостающих игр и программ воспользуйтесь способами, подробно описанными в одном из наших предыдущих материалов.
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Приложение не установлено — что делать
Как известно, если приложения нет в Google Play, нужно установить его вручную, используя APK-файл. Но и тут вы можете столкнуться с самыми разными проблемами. Во-первых, вам понадобится разрешить установку приложений из неизвестных источников. Этот и другие процессы, связанные с установкой APK, тоже были описаны на нашем сайте.
Но одну проблему мы все-таки обошли стороной. Она заключается в появлении сообщения «Приложение не установлено», когда завершается инсталляция софта. То есть, вы успешно открыли APK и нажали кнопку «Установить», но сам процесс заканчивается сбоем. Подобная ошибка связана с целой россыпью причин, о которых мы поговорим далее.
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Скачать APK для Андроид
Во-первых, сложности с установкой APK могут быть вызваны повреждением файла. Либо он был неисправен изначально, либо вы загрузили его не до конца. Даже если вы уверены в том, что скачивали APK-файл из проверенного источника, выполните несколько простых шагов:
- Посетите сайт APKMirror.
- Найдите интересующую вас программу.
- Нажмите кнопку «Download».
- Дождитесь окончания загрузки.
- Запустите файл после его скачивания для завершения установки.
Еще один вариант — попробовать установить одну из альтернативных версий приложения, благо на APKMirror представлено несколько сборок. Если и это не поможет, предлагаю попробовать другие варианты решения проблемы.
Как отключить Play Защиту
Появление сообщения «Приложение не установлено» бывает связано с работой функции Play Защита, которая зачастую блокирует инсталляцию опасных по ее мнению программ. Если вы уверены в надежности источника, через который выполнялось скачивание софта, на время отключите опцию:
- Запустите Google Play.
- Тапните по иконке своего профиля.
- Перейдите в раздел «Play Защита».
- Деактивируйте все переключатели.
Теперь Play Защита не будет мешать установке приложений. Следовательно, повторное появление сообщения об ошибке инсталляции необходимо связывать с другой причиной.
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Мало места на телефоне
Как и при установке приложений через Google Play, обязательно убедитесь в наличии свободного места на внутреннем накопителе смартфона:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «О телефоне».
- Изучите информацию, представленную в пункте «Хранилище».
Если будет свободно менее 10 ГБ, настоятельно рекомендую избавиться от лишних файлов и приложений. В случае, когда не хочется удалять важные игры и программы, обратитесь к очистке кэша.
Сброс до заводских настроек
Наконец, если у вас не устанавливается приложение на Андроиде, выполните сброс телефона до заводских настроек. Это радикальная мера, удаляющая все пользовательские данные, но при конфликте программного обеспечения без нее не обойтись:
- Откройте настройки гаджета.
- Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Сброс настроек».
- Нажмите кнопку «Стереть данные».
Чтобы не потерять важные файлы, обязательно создайте резервную копию, воспользовавшись нашей инструкцией. И помните, что успешная установка приложения не является гарантией его стабильной работы в дальнейшем.
Почему на Андроиде не обновляются приложения
Разобравшись со сложностями установки приложений из интернета, вы можете столкнуться с проблемами их обновления. Для их решения нужно действовать так же, как при инсталляции. То есть перезагрузить смартфон, проверить наличие свободного места и отсутствие вирусов.
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Начиная с 2022 года, вы можете столкнуться с другой ошибкой, когда приложения нет в Google Play. Тогда оно не сможет обновляться, а на его странице в магазине появится сообщение «Приложение больше не совместимо с вашим устройством».
Решать такую проблему предлагаю путем ручного обновления. Вам понадобится скачать актуальную версию APK-файла интересующей программы и подтвердить ее установку.
Теперь вы сможете пользоваться последней версией приложения. Установка следующих апдейтов должна выполняться точно так же. Если вам надоест самостоятельное обновление игр и программ — воспользуйтесь российским магазином приложений. Возможно, там найдется нужный вам софт.