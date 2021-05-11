Почему на Андроиде не высвечивается, кто звонит

Android – операционка очень понятная и интуитивная. Но только до тех пор, пока ты либо не сталкиваешься с проблемами вообще, либо сталкиваешься, но только с теми, которые можешь решить самостоятельно. А ведь бывает и такое, что смартфон начинает вести себя совершенно нетипично, а ты и понятия не имеешь, что с этим нужно делать, чтобы вернуть его к привычной модели работы. Одна из таких проблем – отсутствие уведомлений о входящих звонках и невозможность принять вызов. Впрочем, ничего сложного в её решении нет.

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Недавно с такой проблемой ко мне обратился один мой приятель. Он объяснил, что входящие звонки не отображаются на экране блокировки, а видны только в шторке уведомлений. Соответственно, принять звонок можно, только разблокировав аппарат отпечатком пальца. Если сделать это лицом, предварительно нажав на клавишу питания, чтобы включить экран, звонок сбросится. Ситуация, прямо скажем, необычная. Во всяком случае, я с такой никогда прежде не сталкивался, однако разобраться, что к чему, довольно быстро.

Нет уведомления о звонке. Что делать

У этой проблемы может быть две причины. Первая – когда у приложения «Телефон» нет разрешения на взаимодействие с функцией приёма и отправки звонков. Решается она следующим образом:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Приложения»;

Найдите приложение «Телефон», установленное по умолчанию;

Перейдите в раздел «Права» и откройте вкладку «Телефон»;

Установите галочку или точку напротив пункта «Разрешить».

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Однако не исключено, что может потребоваться ещё кое-что. Возможно, что всё дело в том, что вы банально отключили уведомления для приложения «Телефон». Значит, нужно их включить:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Уведомления»;

Выберите приложение «Телефон» — «Входящие вызовы»;

Здесь откройте вкладку «Уведомления на экране блокировки»;

Включите пункт «Показывать» и сохраните изменения.

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После внесения этих изменений в работу приложения «Телефон» всё должно наладиться. Теперь о звонке будет сигнализировать не только фитнес-браслет или смарт-часы, подключённые к смартфону, но и сам смартфон. А на экране блокировки начнёт появляться отдельный экран с возможностью принять звонок или отклонить его вместо уведомления, которое появлялось в шторке уведомлений, вынуждая вас снимать со смартфона блокировку и совершать много ненужных действий.

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Важно понимать, что ти манипуляции, которые мы описали выше, являются обязательными при смене приложения «Телефон». Просто оказалось, что мой товарищ удалил штатную утилиту и ей на смену установил кастомную из Google Play, но дать необходимые разрешения и настроить уведомления забыл или просто не подумал, что это нужно. Поэтому знайте, что при смене «Телефона» вам в обязательном порядке нужно будет не только установить его в качестве приложения для звонков по умолчанию, но и провести небольшую подготовку для стабильной работы.