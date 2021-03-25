Почему на iOS нет антивирусов, а на Android — есть

Чем Android отличается от iOS? Да по большому счёту ничем. Нет, безусловно есть какие-то мелкие отличия вроде наличия и отсутствия альтернативных магазинов приложений, более широкого и узкого ассортимента смартфонов и пресловутой открытости и закрытости. Но, если так посудить, то набор функциональных возможностей, ассортимент доступных приложений и уж тем более уровень быстродействия плюс-минус совпадают. Но всё-таки есть одно важное отличие, которое состоит в том, что на Android антивирусы есть, а на iOS – отсутствуют в принципе как класс.

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Отсутствие антивирусов на iOS – штука довольно странная, учитывая отношение Apple к безопасности своих пользователей. При этом в Google Play антивирусов целая куча. Тут вам и решения Касперского, и Avast, и Dr. Web, и ESET, и AVG. В общем, выбор на любой вкус. Логическое объяснение такому неравенству может быть только одно, и большинство пользователей придерживаются именно его.

Почему на iOS запрещены антивирусы

Они искренне считают, что всё дело в полном отсутствии вирусов и других вредоносных приложений под iOS. Дескать, Apple довела свою операционную систему до такого уровня защиты, что теперь ни одна вирусная программа не может проникнуть на устройство пользователя и причинить ему вред. Из-за этого создаётся прямо противоположное впечатление об Android, для которого антивирусов хоть отбавляй. Но это не совсем так. Вернее говоря, совсем не так, потому что Apple просто-напросто препятствует появлению антивирусов для iOS, а Google – нет.

Одним из правил App Store является запрет на публикацию приложений, сканирующих файловую систему. Казалось бы, при чём тут вообще антивирусы? А всё дело в том, что именно по этому формальному требованию Apple ограничивает (читай запрещает) публикацию в App Store приложений с функциональностью антивирусов. В результате ни Касперский, ни Dr. Web, ни любой другой антивирус правила Apple просто не проходит.

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Означает ли это, что на Android вирусов больше, чем на iOS? Отнюдь. В конце концов, вирусов как таковых на мобильных платформах нет вообще. Потому что вирусы – это вполне конкретный тип вредоносного программного обеспечения, который распространяется, делится и исполняет вредоносные функции абсолютно самостоятельно, независимо от своего создателя. Их очень часто путают с троянами и мошенническим ПО, которого и на iOS, и на Android полным-полно.

Есть ли вирусы на iOS

Если вы думаете, что Android защищён хуже, чем iOS, вот вам несколько примеров:

Китайские власти распространяли через сайты вредоносные скрипты для iOS, которые проникали на iPhone и позволяли отслеживать уйгурских мусульман – население автономного региона на севере КНР, которое правительство страны признаёт террористами и всячески преследует их.

Основателя Amazon Джеффа Безоса взломали, отправив ему на iPhone через WhatsApp вредоносную программу, которая позволила злоумышленникам украсть более 4 ГБ его личных данных, выгрузив на сервера создателей вредоноса. Никакие защитные механизмы iOS не помогли.

Разработчики израильской компании NSO Group выпустили вредоносное приложение Pegasus, которое было ориентировано на пользователей iOS и занималось тем, что позволяло прослушивать владельцев iPhone. В большинстве своём жертвами трояна стали сотрудники дипмиссий и правительств разных стран.

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Я не говорю, что на Android вредоносных программ нет совсем. Более того, время от времени они даже появляются в Google Play. Другое дело, что у пользователей Android есть весь необходимый инструментарий для того, чтобы выявить все вредоносные атаки и остановить их ещё на ранней стадии. Это и система разрешений, которая блокирует доступ приложений к важным системным разделам, и Google Play Protect, который анализирует происхождение и сертификацию софта, и, конечно, сами антивирусы, которые ищут вредоносные приложения и скрипты в памяти самих устройств.