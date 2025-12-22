Почему на самом деле не работает WhatsApp

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Самый популярный мессенджер, которым в 2025 году пользовалось подавляющее большинство россиян, испытывает серьезные проблемы на территории нашей страны. Люди все чаще жалуются, что у них плохо работает WhatsApp или не работает вовсе. Это лишает миллионы пользователей основного средства коммуникации и оставляет в голове непонимание от происходящего. Но мы выяснили, почему не работает WhatsApp, и стоит ли ждать положительных изменений в будущем.

Почему на самом деле не работает WhatsApp. WhatsApp не работает, и это — факт. Фото.

WhatsApp не работает, и это — факт

Почему не работает WhatsApp

Жалобы на то, что WhatsApp не работает, — это следствие блокировки мессенджера, объявленной Роскомнадзором еще в ноябре 2025 года. Тогда регулятор анонсировал постепенный ввод ограничений, А теперь выполняет свое обещание:

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено.

Таким образом, если у вас не отправляются сообщения в WhatsApp, или возникают другие проблемы с мессенджером, ждать положительных изменений в обозримом будущем не стоит.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как узнать, работает ли WhatsApp

Убедиться в том, что WhatsApp не работает в России, можно при помощи специальных сервисов отслеживания сбоев наподобие detector404.ru. По его данным на момент публикации материала, проблемы с доступом к основным функциям мессенджера испытывает до 70% пользователей мессенджера.

Как узнать, работает ли WhatsApp. WhatsApp реально почти не работает. Фото.

WhatsApp реально почти не работает

Две основные жалобы:

Обе проблемы взаимосвязаны и являются звеньями одной цепи. Звонки в WhatsApp также не работают в России, а среди доступных функций де-факто остаются лишь настройки профиля, что делает мессенджер практически бесполезными.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Почему заблокировали WhatsApp

Причина блокировки WhatsApp — отказ мессенджера выполнять требования отечественного регулятора о «приземлении» инфраструктуры, то есть хранения всех данных пользователей на российских серверах. Об этом же на своей недавней пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин, отвечавший на вопрос техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom):

Проблема только в одном: в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению и так далее.

При этом важно учитывать важный нюанс: WhatsApp чисто технически не способен обеспечить хранение данных пользователей на серверах какой-либо страны, поскольку основан на сквозном шифровании, когда сообщения хранятся исключительно на устройствах собеседников.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Чем заменить WhatsApp в России

Полная блокировка WhatsApp в России — вопрос времени. Вероятно, вскоре приложение совсем перестанет запускаться. Поэтому, если вы хотите найти аналог WhatsApp, чтобы не потерять связь с близкими, уже сейчас пора пересаживаться на другие мессенджеры. Два основных варианта:

Учтите, что Telegram не является российским мессенджером, и его работа по аналогии с WhatsApp постепенно ограничиваются: уже сейчас заблокированы звонки, а файлы загружаются и скачиваются с большим скрипом. Таким образом, единственная альтернатива, которая может чувствовать себя вольготно, — национальный мессенджер MAX, созданный по указу президента.

Теги
Новости по теме
Нейросеть Алиса AI в Telegram и MAX крупно обновилась. Что изменилось и как добавить бот себе
Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать
Почему не работает Ватсап на Андроиде
Лонгриды для вас
Как защитить Android: советы от МВД России

В тему безопасности Android решило зайти Министерство внутренних дел Российской Федерации. Киберотдел ведомства опубликовал перечень советов, которые должны помочь защитить смартфон и сделать его почти неуязвимым перед внешними угрозами. Сегодня выясним, насколько эффективны рекомендации МВД, и стоит ли ими пользоваться. Может, есть способы лучше?

Читать далее
Чем заряжать Android-смартфон: зарядка и повербанк Aukey, которые подойдут всем

Производители смартфонов все чаще предлагают ограниченный комплект поставки, оставляя нас без адаптеров. А емкость аккумуляторов мобильных устройств хоть и немного увеличивается от поколения к поколению, но все-таки не поспевает за постоянно растущей мощностью процессоров и повышением требований ПО. Из-за этого мы оказываемся в ситуации, когда каждому из нас необходимо самостоятельно докупать адаптер питания и повербанк, что нередко приводит к ошибкам: то протокол зарядки не тот, то внешний аккумулятор отказываются брать на борт самолета, то качество ниже плинтуса. И тогда чем заряжать смартфон?

Читать далее
Роскомнадзор запустил блокировку WhatsApp и назвал причины

Самый популярный мессенджер, которым ежемесячно пользуется порядка 80% населения России старше 12 лет, доживает свои последние дни. Многие догадывались о таком финале и раньше, но лишь 28 ноября информация подтвердилась официально: Роскомнадзор блокирует WhatsApp. Очевидно, в скором времени приложение полностью перестанет выполнять свои функции на территории России, и в стране почти не останется альтернатив мессенджеру MAX.

Читать далее
Новости партнеров
Почему слоны боятся мышей: правда, о которой мало кто знает
Почему слоны боятся мышей: правда, о которой мало кто знает
Биткоин упал до 85 тысяч долларов. Что спровоцировало очередную крупную ликвидацию на крипторынке?
Биткоин упал до 85 тысяч долларов. Что спровоцировало очередную крупную ликвидацию на крипторынке?
Как мировое повышение цен на оперативку повлияет на стоимость iPhone и другой техники Apple
Как мировое повышение цен на оперативку повлияет на стоимость iPhone и другой техники Apple