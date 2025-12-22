Почему на самом деле не работает WhatsApp

Самый популярный мессенджер, которым в 2025 году пользовалось подавляющее большинство россиян, испытывает серьезные проблемы на территории нашей страны. Люди все чаще жалуются, что у них плохо работает WhatsApp или не работает вовсе. Это лишает миллионы пользователей основного средства коммуникации и оставляет в голове непонимание от происходящего. Но мы выяснили, почему не работает WhatsApp, и стоит ли ждать положительных изменений в будущем.

Почему не работает WhatsApp

Жалобы на то, что WhatsApp не работает, — это следствие блокировки мессенджера, объявленной Роскомнадзором еще в ноябре 2025 года. Тогда регулятор анонсировал постепенный ввод ограничений, А теперь выполняет свое обещание:

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено.

Таким образом, если у вас не отправляются сообщения в WhatsApp, или возникают другие проблемы с мессенджером, ждать положительных изменений в обозримом будущем не стоит.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как узнать, работает ли WhatsApp

Убедиться в том, что WhatsApp не работает в России, можно при помощи специальных сервисов отслеживания сбоев наподобие detector404.ru. По его данным на момент публикации материала, проблемы с доступом к основным функциям мессенджера испытывает до 70% пользователей мессенджера.

Две основные жалобы:

не отправляются сообщения в WhatsApp;

не приходят сообщения в WhatsApp.

Обе проблемы взаимосвязаны и являются звеньями одной цепи. Звонки в WhatsApp также не работают в России, а среди доступных функций де-факто остаются лишь настройки профиля, что делает мессенджер практически бесполезными.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Почему заблокировали WhatsApp

Причина блокировки WhatsApp — отказ мессенджера выполнять требования отечественного регулятора о «приземлении» инфраструктуры, то есть хранения всех данных пользователей на российских серверах. Об этом же на своей недавней пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин, отвечавший на вопрос техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom):

Проблема только в одном: в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению и так далее.

При этом важно учитывать важный нюанс: WhatsApp чисто технически не способен обеспечить хранение данных пользователей на серверах какой-либо страны, поскольку основан на сквозном шифровании, когда сообщения хранятся исключительно на устройствах собеседников.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Чем заменить WhatsApp в России

Полная блокировка WhatsApp в России — вопрос времени. Вероятно, вскоре приложение совсем перестанет запускаться. Поэтому, если вы хотите найти аналог WhatsApp, чтобы не потерять связь с близкими, уже сейчас пора пересаживаться на другие мессенджеры. Два основных варианта:

Учтите, что Telegram не является российским мессенджером, и его работа по аналогии с WhatsApp постепенно ограничиваются: уже сейчас заблокированы звонки, а файлы загружаются и скачиваются с большим скрипом. Таким образом, единственная альтернатива, которая может чувствовать себя вольготно, — национальный мессенджер MAX, созданный по указу президента.