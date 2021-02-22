Почему надо всегда выключать звук на смартфоне

Помните, как раньше мы сидели с кем-то рядом и вдруг на все помещение начинала играть мелодия из ”Бригады” или из ”Бумера”? Так уж было принято, что звонок должен был быть громким, раскатистым и желательно из популярного фильма. Ну, или просто часть новой песни. Времена поменялись. Теперь делать так не просто не обязательно, но и вообще не нужно. Многие отказались от звонков полностью и даже не выводят смартфон из беззвучного режима. Например, к таким людям отношусь я. Я уверен, что можно спокойно выпускать смартфоны без функции звонка или уведомления о входящем сообщении, и мир от этого не станет намного хуже. В некоторые моменты он, наоборот, только улучшится. Сейчас объясню, что я имею в виду, и уверен, что многие из вас со мной согласятся.

Зачем нужен звонок

Для начала надо понять, для чего вообще существует звук на телефоне. Самое простое, что приходит в голову, это возможность не пропустить важный звонок или сообщение. Соглашусь, это действительно неприятно и не хотелось бы, чтобы кто-то написал или позвонил, но не получил ответа.

Виброзвонок в телефоне

При этом не стоит забывать, что современные смартфоны в отличии от ”мобильников” прошлого имеют отличные системы виброзвонка. Пока телефон в кармане или в руках, пропустить вибрацию сложно. Даже если вы в каком-то месте, где не почувствуете вибро, скорее всего, вы не обратите внимание и на звонок. Если смартфон не в руках и не в кармане, вы все равно можете его услышать. Часто характерное ”бзззз” слышно даже из соседней комнаты.

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Отсюда первая причина намного реже включать звук. Вибрации зачастую бывает более чем достаточно для того, чтобы понять, что вам звонят. Но сообщения приходят моментально, и вы не успеваете услышать дребезжание из соседней комнаты. На этот случай есть свой ответ.

Смартфон всегда перед глазами

Не так давно я писал, что мы все чаще и чаще пользуемся своими смартфонами. Они постоянно у нас в руках и/или перед глазами. Даже если мы не пользуемся телефоном долго, мы часто берем его в руки. Проверка сообщений, времени, погоды, почты, счета в матче, телепрограммы и много чего еще. Все это привлекает наше внимание к смартфону.

Посмотрите счетчик использования смартфона. Все, кого я знаю, даже в свободные дни все равно берут гаджет в руки минимум около 100 раз. В среднем это 5-15 минут. Если звонки бывают важными, то сообщения часто могут немного подождать и проверить их можно через 15 и даже более минут. Поэтому, если вы не ушли из дома без телефона или не прилегли отдохнуть, то есть в те моменты, когда вы и на звонок не среагируете, вы все равно будете часто проверять экран и увидите уведомление.

Смарт-часы и фитнес трекеры

Допустим, это тоже не ваш случай. Для таких ситуаций есть смарт-часы и браслеты. Они намного удобнее и практичнее обычного звонка. Такой гаджет всегда на руке, на него придет уведомление и его вибрация оповестит вас о том, что надо взять смартфон в руки.

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В пользу такого способа не пропускать уведомления надо сказать, что у современных часов есть и другие очень удобные функции. Если же вы не хотите пользоваться дорогими часами, то есть с десяток недорогих трекеров, цена которых начинается от нескольких сотен рублей. Чуть более дорогие, но очень популярные Xiaomi Mi Band тоже стоят не так дорого на фоне цены среднего смартфона.

Во многом это мой случай. Первые два тоже основаны на личном опыте, но именно смарт-часы дают мне возможность не пропускать звонки. Если они на руке, смартфон можно даже положить не в карман, а в сумку или рюкзак, и вы ничего не пропустите. Даже дома бывают случаи, когда звонок не будет слышен, зато часы всегда скажут, что для час что-то есть.

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Как перестать раздражать окружающих

Если и это все вас не убедило, подумайте об окружающих. В недавнем опросе путешественников примерно пятая часть призналась, что их больше всего в дороге раздражают попутчики, которые смотрят видео со звуком или у которых постоянно звонит телефон. Чтобы не быть таким человеком, лучше просто выключить звук и найти другой способ не пропускать звонки и сообщения.

Я понимаю, что бывают ситуации, когда звонок действительно нельзя пропустить. Но придуманы способы не пропустить ни одно уведомление. Просто держите смартфон ближе к себе или носите умные гаджеты из категории ”носимая электроника” — часы или трекеры.

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Когда надо выключить звук на телефоне? Всегда

Сейчас же не то время, когда надо хвалиться перед всеми, что у тебя есть телефон и тебе кто-то на него звонит. Наоборот, использование звонка стало правилом дурного тона. Поэтому не ведите себя так. Выключите звук и вы заметите, что для вас почти ничего не изменилось. Вы сами не заметите, как подстроитесь и не будете пропускать ничего важного, а вас, как и миллионы других пользователей, начнет раздражать ”Туру-туру-туру-туру-туру-ру-ру”, доносящееся из чьего-то кармана.