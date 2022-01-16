Почему наушники Xiaomi работают по отдельности и что с этим делать

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Иван Кузнецов 0

TWS-наушники хороши всем. Они компактны, удобны и, самое главное, звучат совершенно не хуже, а зачастую даже лучше аналогов, скреплённых кабелем. Но именно отсутствие соединительного провода зачастую становится ключевой причиной всех проблем этих наушников. Нет, я не говорю про риск случайной утери. В конце концов, это зависит от владельца и его внимательности. Я говорю про риск рассинхронизации наушников, когда один из них либо перестаёт работать вообще, либо продолжает работать, но при воспроизведении музыки немного отстаёт от другого. Разбираемся, почему так происходит и как с этим быть.

наушники

Наушники Xiaomi могут рассинхронизироваться и работать по одному

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На самом деле рассинхронизация, ведущая к тому, что наушники работают по одному, — это одна из наиболее характерных проблем для TWS-наушников. Из-за того, что они не объединены между собой соединительным кабелем, им приходится искусственно поддерживать синхронизацию программно.

Не работает один наушник Xiaomi

Наушники начали работать по одному? Это поправимо

Да, это не слишком распространённый сбой, потому что производители научились с этим справляться. Но, если помните, в 2016-м году Apple была вынуждена отложить запуск AirPods именно потому, что не могла заставить их работать в унисон друг с другом. Продукция Xiaomi тоже оказалась подвержена этой проблеме. Во всяком случае, если вы почитаете тематические форумы, посвящённые устройствам бренда, то обнаружите, что время от времени пользователи жалуются на рассинхрон своих наушников.

Наушники Redmi AirDots работали нормально, а теперь почему-то начали работать по одному. Я ничего не делал, это произошло само по себе. Подскажите, что нужно сделать, чтобы они опять начали работать в паре?

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Никогда больше не куплю TWS-наушники Xiaomi, потому что они постоянно рассинхронизируются, начиная работать по одному. Такое уже бывало, но проходило само, а после последнего обновления они просто перестали работать как одно целое.

Уже не знаю, к кому обратиться, в поддержке не отвечают. На одном телефоне работают оба наушника, а при подключении к другому — только один. Когда работающий наушник убираю в кейс, включается тот, который не работал.

Не могу сказать, что с этой проблемой сталкивается каждый второй или даже третий. Но спорить с тем, что сбой имеет место, практически бесполезно. А раз так, у неё должно быть какое-то решение, выработанное либо производителем, либо самими пользователями. Так оно и есть. К счастью для нас всех, устранить эту проблему можно и притом довольно легко.

Как сбросить наушники Xiaomi

  • Для начала необходимо отвязать наушники от смартфона:
  • Перейдите в «Настройки» своего Android-смартфона;
  • Выберите вкладку Bluetooth и найдите свои наушники;
отключение наушников

Сначала придётся отключить наушники от смартфона

  • Нажмите на название наушников, чтобы открыть их;
  • В открывшемся окне нажмите «Отменить сопряжение».

На следующем этапе нам потребуется сбросить Bluetooth-наушники. Это необходимо для того, чтобы сбросить их до заводских настроек и заставить применить базовую версию прошивки с предустановленными производителем конфигурациями воспроизведения. В зависимости от модели наушников способ сброса может отличаться, но, как правило, у одних и тех же производителей (а мы говорим именно о Xiaomi) они довольно схожи.

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  • Зарядите наушники и извлеките их из футляра;
  • Зажмите сенсорные панели управления на дужках или тыльной стороне;
  • Удерживайте их в течение примерно 30-40 секунд;
  • За это время их индикатор сначала замигает белым, потом начнёт меняться с белого на красный, а затем погаснет (это значит, что наушники сброшены);
Сброс наушников

Все TWS-наушники сбрасывают плюс-минус одинаково

  • Поместите их обратно в комплектный футляр на 5-10 секунд;
  • Повторно извлеките наушники из кейса и дождитесь их синхронизации друг с другом (произойдёт автоматически);
  • После того как наушники издадут короткий звуковой сигнал, установите сопряжение со смартфоном.

Несмотря на кажущуюся сложность процедуры, она довольно проста. Поэтому ничего не может пойти не так. Разве что вы по случайности не выполните всех положений из приведённой выше инструкции. Потому что, если пропустить хотя бы один этап и подключить наушники к смартфону обратно, они так и продолжат работать независимо друг от друга. А, если что-то не получилось, просто попробуйте повторить всю процедуру сначала. Я уверен, у вас всё получится.

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