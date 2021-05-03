Почему не делается скриншот на Android. Что делать

Все знают, что такое скриншоты и зачем они нужны. Это снимки экрана смартфона или другого устройства, которые призваны показать, что в данный момент происходит на экране. Как правило, их делают не для себя, а для кого-то другого. Например, скриншоты – неотъемлемая часть всех наших инструкций, потому что это сильно повышает их информативность. Куда лучше сдобрить словесное объяснение ещё и изображением того, куда именно нужно нажать. Другое дело, что иногда телефон просто не даёт сделать скриншот. Разберёмся, почему.

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На самом деле причин тому, почему не создаются скриншоты, может быть много – от ошибок самого пользователя до технических ограничений, установленных производителями или разработчиками ПО. В этой статье мы постараемся вспомнить о самых распространённых ошибках и ограничениях, которые не позволяют вам сделать снимок рабочего стола, и найдём пути их решения.

Не делается скриншот. Что делать

Начнём с банального. Если телефон не даёт сделать скриншот, а на экране не появляется никаких уведомлений, скорее всего, всё дело в комбинации клавиш, которые вы нажимаете. Тут дело может быть либо в том, что вы нажимаете не те кнопки, либо в том, что одна из кнопок, которые отвечают за создание скриншота вышли из строя.

Как правило, скриншот на телефоне можно сделать по нажатию клавиши питания и клавиши уменьшения (а в отдельных случаях увеличения) громкости. Чтобы понять, работают ли они, попробуйте понажимать на них по отдельности. Если всё в порядке, приложите пальцы к каждой из клавиш (питание+уменьшение громкости) и одновременно на них нажмите – результатом должен стать скриншот.

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Как понять, что сделал скриншот? На самом деле всё просто. Чаще всего смартфон сам сообщает об этом – либо уведомлением, которое можно увидеть в шторке уведомлений, либо миниатюрой скриншота, которая появляется в углу экрана, позволяя нажать на неё, чтобы отредактировать или быстро отправить кому-то через мессенджеры, соцсети или по почте. Но, если уведомлений не было, попробуйте поискать скриншоты в Галерее. Как правило, они хранятся в отдельном альбоме, который так и называется – «Скриншоты».

Приложение для скриншотов на Android

Но, если вы поняли, что скриншот не создаётся, потому что что-то не работает, вам поможет виртуальная кнопка создания снимков экрана, которую можно добавить с помощью приложения Screen Master:

Скачайте приложение Screen Master из Google Play;

Запустите его и раздайте необходимые разрешения;

Выйдите на рабочий стол и нажмите на кнопку съёмки;

Отредактируйте скриншот и отправьте по адресу.

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Благодаря Screen Master вы сможете создавать скриншоты, даже если кнопки создания скриншотов у вас не работают. Правда, придётся мириться с тем, что на экране постоянно будет находиться полупрозрачная кнопка съёмки, которая будет активна постоянно. А раз так, нужно быть осторожным, чтобы ненароком её не нажать и не наделать скриншотов, когда это на самом деле и не нужно вовсе.

Не удалось сохранить скриншот

Но есть ещё один сценарий, когда скриншот не создаётся. В этом случае на экране появляется уведомление с текстом: «Не удалось сохранить скриншот. Невозможность сделать скриншот личного контента». Как правило, такое уведомление появляется в те моменты, когда вы пытаетесь сделать скриншот каких-то сугубо секретных данных, которые обычно не принято разглашать.

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Такое может происходить, когда вы пытаетесь сделать скриншот своего кабинета в банковском приложении. Android считает, что это секретная информация и скриншотить её нельзя. Скорее всего, это ограничение установлено не от пользователя, а от вредоносных приложений. Но, как бы там ни было, обойти его легально нельзя. А единственный способ сделать скриншот кабинета банковского приложения – получить рут-права, то есть взломать свой смартфон.