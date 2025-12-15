Почему не отправляются сообщения в WhatsApp

После того, как в России появился мессенджер, который ловит даже на парковке, у его конкурентов начали возникать проблемы. Сначала перестали проходить звонки, а теперь люди столкнулись с новой проблемой: не отправляются сообщения в WhatsApp. Когда ты жмешь кнопку отправки, вместо привычных галочек в окне чата появляется иконка с часами. Разбираемся, с чем это связано, и что происходит с WhatsApp в России.

Почему WhatsApp не отправляет сообщения

На протяжении всех последних дней WhatsApp испытывает серьезные проблемы. Так, сайт detector404.ru показывает стабильно высокую активность сбоев мессенджера.

Основная проблема — невозможно отправить сообщение в WhatsApp. Причем не важно, пытаетесь вы послать видео или обычный текст. Сообщения не обрабатываются мессенджером, а потому не доходят до адресата, что делает общение практически невозможным.

Жалобы на WhatsApp поступают со всех регионов России. При этом с иностранных IP мессенджер продолжает работать, как ни в чем не бывало: люди продолжают вести деловую переписку, а бабушки — отправляют открытки внукам.

Блокировка WhatsApp в России

Причина возникновения сбоев — блокировка WhatsApp в России. Она началась 28 ноября 2025 года и была официально подтверждена Роскомнадзором, который выступил с заявлением:

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено.

Таким образом, проблема с отправкой сообщений в WhatsApp — лишь вершина айсберга. В будущем, вероятно, мессенджер и вовсе перестанет запускаться, превратившись из безоговорочно самого популярного средства коммуникации в нишевое приложение для тех, кто знает, что делать.