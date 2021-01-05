Почему не переносятся чаты в ватсапе

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Иван Кузнецов 0

Думаю, вы помните, как в прошлом году Павел Дуров, основатель Telegram, наезжал на WhatsApp. Он обвинял конкурирующий мессенджер в самых разных грехах, но основная его претензия была к безопасности. По мнению Дурова, руководство WhatsApp не только не уделяет должного внимания защите переписки своих пользователей, но ещё и, очевидно, сливает её спецслужбам, позволяя им устанавливать слежку практически за любым человеком. Сложно сказать, насколько обоснованы эти обвинения, но по части защитных механизмов у WhatsApp, как по мне, всё в полном порядке.

WhatsApp

Чаты в WhatsApp не переносятся из соображений безопасности

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Многих пользователей издавна интересует вопрос, почему WhatsApp не переносит чаты с одного устройства на другое. Ведь это так удобно – залогинился на новом смартфоне и получил всю свою переписку в исходном виде. Так нет же, нужно заставить пользователя заморачиваться с восстановлением резервных копий, которые непонятно кому нужны. А что, если я скажу вам, что это тщательно проработанный и оправданный метод защиты переписки от несанкционированного ознакомления и вмешательства?

Как восстановить чаты в WhatsApp

На самом деле всё так и есть. WhatsApp не позволяет переносить переписку с устройства на устройство именно из соображений безопасности. Ведь разве есть гарантия, что кто-нибудь посторонний не сможет завладеть вашим телефоном или хотя бы сим-картой? Достав что-нибудь одно из этого, злоумышленник смог бы пройти авторизацию в учётной записи WhatsApp своей жертвы и получить всю информацию, которая ему может быть интересна. А резервные копии, защищённые продвинутыми алгоритмами шифрования, не позволяют этого сделать, потому что придётся получить доступ ещё и к ним, что практически невозможно.

  • Скачайте WhatsApp на новое устройство и авторизуйтесь;
  • Выберите функцию восстановления данных из копии;
Резервные копии WhatsApp

WhatsApp сам предложит восстановить резервную копию, если она есть

  • Пройдите авторизацию в своём аккаунте Google;
  • Подтвердите восстановление и дождитесь загрузки данных.

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Несколько лет назад WhatsApp договорилась с Google об использовании Google Drive в качестве платформы для хранения резервных копий с переписками своих пользователей. В результате пользователи, которые хотели восстановить все свои чаты и историю переписки, могли сделать это легко и непринуждённо, не рискуя при этом раскрытием конфиденциальной информации. Достаточно просто залогиниться в WhatsApp на новом устройстве, как сервис сам предложит вам восстановить резервную копию.

Как сохранить резервную копию в WhatsApp

После завершения загрузки, которая происходит довольно быстро, все ваши чаты и их содержимое появятся на новом устройстве. Правда, чтобы восстановить резервную копию, нужно предварительно озаботиться её сохранением. А то, как показывает практика, очень многие используют WhatsApp и даже не подозревают о том, что функция резервного копирования у них не включена. В результате, когда они пересаживаются на новое устройство – особенно, если доступ к старому теряется, — то лишаются всего массива переписки и очень из-за этого страдают.

  • Перейдите в контекстное меню, а оттуда в «Настройки»;
  • Здесь откройте раздел «Чаты» — «Резервная копия чатов»;
Чаты в WhatsApp

Не забудьте настроить сохранение резервных копий, чтобы было что восстанавливать

  • Выберите аккаунт Google для сохранения резервных копий;
  • При необходимости сохраните копию вручную нажатием на зелёную кнопку».

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Возможно, работа с резервными копиями WhatsApp – это не очень удобно, особенно в сравнении с Telegram, который подтягивает все чаты автоматически при первом входе на устройство. Но, если подумать, подход, который выбрали в WhatsApp, даёт пользователям большую уверенность в том, что их переписку не прочтёт посторонний, что особенно актуально в эпоху борьбы за конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни. Поэтому, не знаю, как вы, но я готов потерпеть.

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