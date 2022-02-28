Почему не работает Google Pay и чем его заменить

Начиная с пятницы читатели нашего Telegram-чата делились своими наблюдениями как работает Google Pay в России: кто-то не мог оплатить покупку, у некоторых не проходила оплата в метро картой. Мы в редакции собственноручно попытались оплатить Google Pay и не столкнулись с проблемами. Позже ЦБ РФ и сами банки объяснили, почему так происходит и как избежать проблем. Бежать снимать наличку совершенно не нужно — все намного проще. Рассказываем, что нужно знать о происходящем и чем заменить Google Pay, если это потребуется.

Санкции Google Pay

25 февраля Центральный банк сообщил, что Google Pay перестанет работать для карт банков, которые попали под санкции. Все должно было ограничиться тем, что клиенты не смогут расплачиваться картами банков за границей и зарубежных интернет-магазинах. Речи о полноценной блокировке Google Pay нет — только ограничения подсанкционных банков.

Правда, проблема в другом: наши читатели сообщили о том, что оплата Google Pay не проходит даже с карт тех банков, которые не испытывают проблем с санкциями. Выяснилось, в чем проблема, а позже всеобщие догадки подтвердил Центробанк РФ.

Карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

То есть, клиентам переживать за свои карты и средства не стоит.

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Google Pay заблокирован в России

Сервис продолжает штатно функционировать в нашей стране. По крайней мере, на момент написания статьи. Если испытываете проблему с оплатой, то все дело в терминале для оплаты: если его обслуживает банк, находящийся под санкциями, то платеж через Google Pay проходить не будет. Яркий пример — терминалы для оплаты в московском метро, который обслуживает попавший под санкции ВТБ.

Выход из ситуации максимально прост: используйте пластиковые карты банков и всегда держите их при себе, чтобы оплатить покупку без Google Pay или проезд в транспорте. Для оплаты поездок рекомендуем использовать транспортные карты — зачастую поездки по «Тройке» или «Стрелке» даже выгоднее, чем при оплате банковской картой или Google Pay.

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Чем заменить Google Pay

Переживать за то, что Google Pay отключат в России точно не стоит: у сервиса есть много отечественных аналогов.

Samsung Pay до сих пор нигде не был упомянут — и это хорошо. Впрочем, надеяться на него точно не стоит.

до сих пор нигде не был упомянут — и это хорошо. Впрочем, надеяться на него точно не стоит. SberPay — удобный сервис «Сбербанка». Платежная система будет работать в любом случае: она поддерживает все карты, кроме Maestro и Visa Electron.

— удобный сервис «Сбербанка». Платежная система будет работать в любом случае: она поддерживает все карты, кроме Maestro и Visa Electron. Mir Pay — еще один надежный аналог, чтобы платить картами МИР на Android. Достаточно скачать приложение и добавить туда свою карту. Большой плюс — то, что у всех банков можно заказать пластиковую карту МИР и добавить ее туда.

Подробнее о работе этих сервисов рассказал журналист AndroidInsider.ru Артем Сутягин в своем материале.

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Что делать, если Google Pay не работает

Если же вы не являетесь фанатом оплаты со смартфона, то все намного проще: используйте пластиковые карты, которые в любом случае работают. Если Google Pay не работает при оплате в магазине, задумайтесь о том, чтобы использовать альтернативные сервисы.

Например, в супермаркетах «Магнит» давно есть платежная система Magnit Pay: в приложении вам достаточно всего лишь пополнить собственный счет с карты и предъявить QR-код на кассе для оплаты покупки. Этот способ не только удобен, но еще и помогает неплохо «кэшбэчить» — если при оплате Google Pay или банковской картой вам возвращается в среднем 0.5-1% на карту «Магнита», то при оплате Magnit Pay реально вернуть до 6% от покупки.

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Оказалось, не все так уж и страшно, а заменить Google Pay есть чем. Способы вполне просты и привычны, не требуют дополнительных знаний. Мы призываем вас не поддаваться панике и не верить слухам о полной блокировке Google Pay в России. Постарайтесь держать под рукой пластиковую карту, чтобы избежать неловкостей при оплате на кассе.