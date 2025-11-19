Почему не работает мессенджер MAX и что делать

Появившись буквально из ниоткуда, мессенджер MAX всего за несколько месяцев обрел невиданную популярность и наряду с восторженными отзывами собрал кучу жалоб. Причем многие из них касаются не столько политики конфиденциальности в приложении, сколько его работоспособности. В частности, люди то и дело говорят, что у них не работает MAX. Разберемся, с чем связана эта проблема, и как ее решить.
Содержание
Что делать, если не устанавливается MAX
Проблемы с MAX могут возникнуть даже на этапе установки приложения, ведь у многих людей оно просто не загружается. Одни замечают в Google Play сообщение «Недоступно в вашей стране», а у других мессенджер отказывается скачиваться.
Эти и другие проблемы мы подробно разобрали в тексте о том, почему не устанавливается MAX. Если вкратце, то вам стоит проверить наличие 10-15 ГБ памяти на телефоне, а также загрузить приложение через RuStore:
- Откройте страницу MAX в RuStore.
- Нажмите кнопку «Скачать».
- Дождитесь завершения загрузки.
- Подтвердите установку через всплывающее окно.
Кроме того, вы можете установить MAX через APK. То есть при возникновении любых проблем с загрузкой и установкой приложения важно пробовать альтернативные варианты его инсталляции.
Почему не приходят СМС от MAX
Даже в случае успешной установки многие люди жалуются, что не получается войти в MAX. Как правило, эта проблема проявляется в отсутствии SMS с кодом подтверждения, который нужен для авторизации.
Сам мессенджер MAX при возникновении таких ошибок советует делать следующее:
- проверить правильность ввода номера;
- уточнить баланс на телефоне;
- проверить папку «Спам» в приложении «Сообщения».
От себя добавим, что зачастую помогает банальная перезагрузка смартфона, которая вообще решает большинство проблем, даже не связанных с приложением MAX.
Что делать, если MAX не работает сегодня
Случае успешного входа периодически возникает другая проблема — MAX не работает. То есть не загружаются или не отправляются сообщения, не проходят звонки и многое другое. Это может быть связано с масштабным сбоем MAX. Поэтому первым делом посетите сайт Downdetector и уточните, работает ли MAX сегодня.
Наличие большого количества жалоб свидетельствует о том, что проблема носит массовый характер. Значит, с вашей стороны остается лишь ждать, когда неполадки будут устранены разработчиками. Если сложности возникают только у вас, сделайте следующее:
- перезагрузите смартфон;
- проверьте работоспособность интернета на телефоне;
- обновите приложение MAX;
- выполните очистку кэша MAX и заново авторизуйтесь в приложении.
Обычно такие нехитрые действия позволяют устранить неисправности. Но только в том случае, если проблема не является массовой и связана исключительно с работой вашего устройства.
Почему не проходят звонки в MAX
Наконец, у вас могут возникнуть проблемы с уведомлениями в MAX. Бывает, что они не отображаются, а также не проходят звонки. Все это связано с разрешениями MAX, которых вы выдали недостаточно.
Решение проблемы подробно описано в нашем тексте про уведомления и звонки в MAX. Прочитайте его, чтобы устранить неисправность и вернуть отображение всех входящих оповещений в мессенджере.