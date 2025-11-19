Почему не работает мессенджер MAX и что делать

Появившись буквально из ниоткуда, мессенджер MAX всего за несколько месяцев обрел невиданную популярность и наряду с восторженными отзывами собрал кучу жалоб. Причем многие из них касаются не столько политики конфиденциальности в приложении, сколько его работоспособности. В частности, люди то и дело говорят, что у них не работает MAX. Разберемся, с чем связана эта проблема, и как ее решить.

Почему не работает мессенджер MAX и что делать. Решаем проблемы мессенджера MAX. Фото.

Решаем проблемы мессенджера MAX

Что делать, если не устанавливается MAX

Проблемы с MAX могут возникнуть даже на этапе установки приложения, ведь у многих людей оно просто не загружается. Одни замечают в Google Play сообщение «Недоступно в вашей стране», а у других мессенджер отказывается скачиваться.

Эти и другие проблемы мы подробно разобрали в тексте о том, почему не устанавливается MAX. Если вкратце, то вам стоит проверить наличие 10-15 ГБ памяти на телефоне, а также загрузить приложение через RuStore:

  1. Откройте страницу MAX в RuStore.
  2. Нажмите кнопку «Скачать».
  3. Дождитесь завершения загрузки.
  4. Подтвердите установку через всплывающее окно.
Что делать, если не устанавливается MAX. MAX можно установить не только через Google Play. Фото.

MAX можно установить не только через Google Play

Кроме того, вы можете установить MAX через APK. То есть при возникновении любых проблем с загрузкой и установкой приложения важно пробовать альтернативные варианты его инсталляции.

Почему не приходят СМС от MAX

Даже в случае успешной установки многие люди жалуются, что не получается войти в MAX. Как правило, эта проблема проявляется в отсутствии SMS с кодом подтверждения, который нужен для авторизации.

Сам мессенджер MAX при возникновении таких ошибок советует делать следующее:

  • проверить правильность ввода номера;
  • уточнить баланс на телефоне;
  • проверить папку «Спам» в приложении «Сообщения».

От себя добавим, что зачастую помогает банальная перезагрузка смартфона, которая вообще решает большинство проблем, даже не связанных с приложением MAX.

Что делать, если MAX не работает сегодня

Случае успешного входа периодически возникает другая проблема — MAX не работает. То есть не загружаются или не отправляются сообщения, не проходят звонки и многое другое. Это может быть связано с масштабным сбоем MAX. Поэтому первым делом посетите сайт Downdetector и уточните, работает ли MAX сегодня.

Что делать, если MAX не работает сегодня. Отслеживать работоспособность MAX можно на специальных сайтах. Фото.

Отслеживать работоспособность MAX можно на специальных сайтах

Наличие большого количества жалоб свидетельствует о том, что проблема носит массовый характер. Значит, с вашей стороны остается лишь ждать, когда неполадки будут устранены разработчиками. Если сложности возникают только у вас, сделайте следующее:

  • перезагрузите смартфон;
  • проверьте работоспособность интернета на телефоне;
  • обновите приложение MAX;
  • выполните очистку кэша MAX и заново авторизуйтесь в приложении.

Обычно такие нехитрые действия позволяют устранить неисправности. Но только в том случае, если проблема не является массовой и связана исключительно с работой вашего устройства.

Почему не проходят звонки в MAX

Наконец, у вас могут возникнуть проблемы с уведомлениями в MAX. Бывает, что они не отображаются, а также не проходят звонки. Все это связано с разрешениями MAX, которых вы выдали недостаточно.

Решение проблемы подробно описано в нашем тексте про уведомления и звонки в MAX. Прочитайте его, чтобы устранить неисправность и вернуть отображение всех входящих оповещений в мессенджере.

