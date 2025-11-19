Почему не работает мессенджер MAX и что делать

Появившись буквально из ниоткуда, мессенджер MAX всего за несколько месяцев обрел невиданную популярность и наряду с восторженными отзывами собрал кучу жалоб. Причем многие из них касаются не столько политики конфиденциальности в приложении, сколько его работоспособности. В частности, люди то и дело говорят, что у них не работает MAX. Разберемся, с чем связана эта проблема, и как ее решить.

Что делать, если не устанавливается MAX

Проблемы с MAX могут возникнуть даже на этапе установки приложения, ведь у многих людей оно просто не загружается. Одни замечают в Google Play сообщение «Недоступно в вашей стране», а у других мессенджер отказывается скачиваться.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Эти и другие проблемы мы подробно разобрали в тексте о том, почему не устанавливается MAX. Если вкратце, то вам стоит проверить наличие 10-15 ГБ памяти на телефоне, а также загрузить приложение через RuStore:

Откройте страницу MAX в RuStore. Нажмите кнопку «Скачать». Дождитесь завершения загрузки. Подтвердите установку через всплывающее окно.

Кроме того, вы можете установить MAX через APK. То есть при возникновении любых проблем с загрузкой и установкой приложения важно пробовать альтернативные варианты его инсталляции.

Почему не приходят СМС от MAX

Даже в случае успешной установки многие люди жалуются, что не получается войти в MAX. Как правило, эта проблема проявляется в отсутствии SMS с кодом подтверждения, который нужен для авторизации.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Сам мессенджер MAX при возникновении таких ошибок советует делать следующее:

проверить правильность ввода номера;

уточнить баланс на телефоне;

проверить папку «Спам» в приложении «Сообщения».

От себя добавим, что зачастую помогает банальная перезагрузка смартфона, которая вообще решает большинство проблем, даже не связанных с приложением MAX.

Что делать, если MAX не работает сегодня

Случае успешного входа периодически возникает другая проблема — MAX не работает. То есть не загружаются или не отправляются сообщения, не проходят звонки и многое другое. Это может быть связано с масштабным сбоем MAX. Поэтому первым делом посетите сайт Downdetector и уточните, работает ли MAX сегодня.

Наличие большого количества жалоб свидетельствует о том, что проблема носит массовый характер. Значит, с вашей стороны остается лишь ждать, когда неполадки будут устранены разработчиками. Если сложности возникают только у вас, сделайте следующее:

перезагрузите смартфон;

проверьте работоспособность интернета на телефоне;

обновите приложение MAX;

выполните очистку кэша MAX и заново авторизуйтесь в приложении.

Обычно такие нехитрые действия позволяют устранить неисправности. Но только в том случае, если проблема не является массовой и связана исключительно с работой вашего устройства.

Почему не проходят звонки в MAX

Наконец, у вас могут возникнуть проблемы с уведомлениями в MAX. Бывает, что они не отображаются, а также не проходят звонки. Все это связано с разрешениями MAX, которых вы выдали недостаточно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Решение проблемы подробно описано в нашем тексте про уведомления и звонки в MAX. Прочитайте его, чтобы устранить неисправность и вернуть отображение всех входящих оповещений в мессенджере.