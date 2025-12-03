Почему не работает Ватсап на Андроиде

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Иногда завидую людям, которые не читают новости и не знают, что происходит вокруг них. С понедельника практически без остановки получаю сообщения от друзей и знакомых, почему не работает Ватсап или работает из рук вон плохо. Для меня в силу профессии это не новость, но если вы до сих пор не знаете, что происходит с зеленым мессенджером в нашей стране, то сейчас вместе будем разбираться.

Почему не работает Ватсап на Андроиде. Ватсап в России практически перестал работать. Изображение: rbc.ru. Фото.

Ватсап в России практически перестал работать. Изображение: rbc.ru

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ

В пятницу, 28 ноября, Роскомнадзор объявил, что за несоблюдение российского законодательства к мессенджеру WhatsApp начинают применяться ограничительные меры. С конца прошлой недели пользователи отметили, что фотографии, видео и документы стали уходить с огромной задержкой или не уходить вообще, а текстовые сообщения прогружаются далеко не сразу.

Но это всё были лишь цветочки, ведь более-менее сносно переписываться через мессенджер всё-таки можно было. Ситуацию изменило начало декабря. Пользователи отмечают, что сегодня Ватсап не работает, и ситуация не меняется. У кого-то просто висит ромашка со статусом «Подключение», у кого-то войти получается, но сообщения просто не уходят, и галочки об отправке и доставке на них не появляются. Поэтому, если у вас не работает «Ватсап» на телефоне, то удивляться этому не стоит.

Почему не работает Ватсап на Андроиде. Сообщения просто не уходят и висят с часами, а не галочками. Фото.

Сообщения просто не уходят и висят с часами, а не галочками

Мессенджер не просто ограничивают, а местами даже блокируют. Рекомендую всем задуматься об альтернативах и перевести на них всю семью, друзей и знакомых. Для владельцев Android таких вариантов на самом деле не слишком много: Telegram, MAX и ВК Мессенджер. Если вы знаете еще какие-то приложения, которые могут заменить Ватсап в России, то делитесь в нашем чатике в Телеграме.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Ну и не забудьте по нашей инструкции сохранить из WhatsApp на Android все важные для вас фотографии, видео, документы и переписки, пока приложение еще полностью не заблокировали в нашей стране и время от времени оно все-таки работает.

Теги
Новости по теме
Что дает подписка Клуб VIP на Wildberries, и как ее подключить
Как отключить стеклянный эффект Liquid Glass в Telegram на Android
Правда ли, что в России полностью запретят звонки с иностранных номеров
Лонгриды для вас
Что будет, если установить мессенджер MAX на свой смартфон

Мессенджер MAX плодит вокруг себя огромное количество слухов, большинство из которых нарекают его едва ли не самым опасным приложением на Android. Очевидно, многие догадки пользователей являются ложными, а какие-то — чистой выдумкой. Но так ли безопасен национальный мессенджер, как о нем говорят разработчики? Сегодня мы постараемся развенчать мифы про MAX и объяснить, в чем заключаются плюсы и минусы набирающего популярность приложения.

Читать далее
Чем магнитная беспроводная зарядка смартфона отличается от обычной беспроводной

Беспроводная зарядка — удобная штука, которая позволяет восстановить энергию смартфона без подключения кабеля, то и дело путающегося под ногами. Положил устройство на катушку — ток пошел. Однако стоит смартфону чуточку сдвинуться с базы, как наутро вместо заветных 100% появляется сообщение «Батарея разряжена». Проблема распространенная, и ей уже давно придумали решение, получившее название магнитная беспроводная зарядка.

Читать далее
Как сбросить настройки Android, если на смартфоне стоит родительский контроль

На Android есть удобная функция родительского контроля, которая позволяет взрослым ограничивать действия детей на смартфоне, тем самым защищая их от негативного влияния гаджетов. Однако особенности такого режима работы способны доставить проблемы даже маме и папе. Например, если потребуется выполнить сброс настроек при родительском контроле, когда нужно «обнулить» смартфон для его передачи другому человеку. Попытавшись сделать это через детский аккаунт, взрослый увидит на экране сообщение «Нужна помощь родителя» без каких-либо указаний к дальнейшим действиям. Как тогда сбросить настройки на телефоне ребенка?

Читать далее
Новости партнеров
В каком возрасте человек начинает быстро стареть?
В каком возрасте человек начинает быстро стареть?
Roblox не работает в России. Роскомнадзор подтвердил блокировку
Roblox не работает в России. Роскомнадзор подтвердил блокировку
Стратегии устойчивости: как компании Strategy и Tether готовятся к новому циклу крипторынка
Стратегии устойчивости: как компании Strategy и Tether готовятся к новому циклу крипторынка