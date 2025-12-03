Почему не работает Ватсап на Андроиде

Иногда завидую людям, которые не читают новости и не знают, что происходит вокруг них. С понедельника практически без остановки получаю сообщения от друзей и знакомых, почему не работает Ватсап или работает из рук вон плохо. Для меня в силу профессии это не новость, но если вы до сих пор не знаете, что происходит с зеленым мессенджером в нашей стране, то сейчас вместе будем разбираться.

В пятницу, 28 ноября, Роскомнадзор объявил, что за несоблюдение российского законодательства к мессенджеру WhatsApp начинают применяться ограничительные меры. С конца прошлой недели пользователи отметили, что фотографии, видео и документы стали уходить с огромной задержкой или не уходить вообще, а текстовые сообщения прогружаются далеко не сразу.

Но это всё были лишь цветочки, ведь более-менее сносно переписываться через мессенджер всё-таки можно было. Ситуацию изменило начало декабря. Пользователи отмечают, что сегодня Ватсап не работает, и ситуация не меняется. У кого-то просто висит ромашка со статусом «Подключение», у кого-то войти получается, но сообщения просто не уходят, и галочки об отправке и доставке на них не появляются. Поэтому, если у вас не работает «Ватсап» на телефоне, то удивляться этому не стоит.

Мессенджер не просто ограничивают, а местами даже блокируют. Рекомендую всем задуматься об альтернативах и перевести на них всю семью, друзей и знакомых. Для владельцев Android таких вариантов на самом деле не слишком много: Telegram, MAX и ВК Мессенджер. Если вы знаете еще какие-то приложения, которые могут заменить Ватсап в России, то делитесь в нашем чатике в Телеграме.

Ну и не забудьте по нашей инструкции сохранить из WhatsApp на Android все важные для вас фотографии, видео, документы и переписки, пока приложение еще полностью не заблокировали в нашей стране и время от времени оно все-таки работает.