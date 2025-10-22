Почему не работает WhatsApp в России

Герман Вологжанин

В последнее время жители России все чаще сталкиваются с проблемами WhatsApp. Летом в мессенджере были де-факто заблокированы звонки, а в конце октября начались проблемы с отправкой и получением сообщений. Можно сказать, что WhatsApp не работает, и многие люди не могут связаться с родными и близкими посредством самого популярного мессенджера. Но почему это происходит?

Почему не работает WhatsApp в России. Что делать, если не работает WhatsApp. Изображение: techradar.com. Фото.

Что делать, если не работает WhatsApp. Изображение: techradar.com

Сбой в работе WhatsApp

Всегда, когда у вас не работает WhatsApp, в первую очередь важно уточнять, является ли проблема массовой. Если да — решить ее переустановкой или обновлением приложения не получится. Также не поможет перезагрузка смартфона.

Проверить наличие сбоев WhatsApp помогают специализированные сервисы. Например, Detector404, который фиксирует проблемы на территории России.

Узнать, работает ли WhatsApp

Наличие сбоев ярко иллюстрирует диаграмма. Если линия поползла вверх — значит, проблема носит массовый характер, и она заключается не в вашем смартфоне.

Сбой в работе WhatsApp. Подтверждение массовых сбоев. Источник: Detector404. Фото.

Подтверждение массовых сбоев. Источник: Detector404

Также подобные сервисы предоставляют возможность увидеть карту сбоев WhatsApp, чтобы понять, в каких регионах чаще всего возникают трудности с доступом к мессенджеру.

Поиск новых сообщений WhatsApp

При возникновении массовых сбоев проблема обычно выражается в появлении на экране смартфона уведомления «Поиск новых сообщений WhatsApp». Оно означает, что приложение не может подключиться к серверам мессенджера для приема или отправки сообщений.

Поиск новых сообщений WhatsApp. Такое уведомление появляется, когда не работает WhatsApp. Фото.

Такое уведомление появляется, когда не работает WhatsApp

Поэтому, если у вас не отправляются сообщения в WhatsApp, подобное уведомление является наглядным свидетельством повсеместной проблемы, с которой столкнулись не только вы, но и другие жители России.

Блокировка WhatsApp в России

Главная причина, почему не работает WhatsApp, — действия Роскомнадзора. Так, 22 октября 2025 года регулятор сообщил об ограничении работы иностранных мессенджеров. Заявление пресс-службы РКН передает ТАСС:

Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров.

Несмотря на то, что ограничения носят точечный характер, они предвещают полную блокировку WhatsApp в России. Сейчас она является лишь вопросом времени. Наиболее вероятный предлог для окончательного ограничения работы мессенджера — отказ в локализации персональных данных пользователей, которая невозможна даже технически по причине использования WhatsApp сквозного шифрования.

Лонгриды для вас
Что умеет нейросеть Gemini бесплатно и для чего нужна подписка

Несмотря на то, что нейросеть Gemini, которая является встроенным компонентом Android, доступна всем владельцам смартфонов, ее бесплатная версия имеет целый ряд ограничений. Чтобы их снять, пользователь должен оформить подписку Google AI. Но стоит ли оно того? Сегодня ответим на этот вопрос, разобравшись в ограничениях бесплатной версии Gemini, а также возможностях платных функций.

Читать далее
Можно ли брать повербанк в самолет

Каждый, кто хотя бы раз пользовался услугами гражданской авиации, знает, насколько строгие правила провоза вещей в самолете. На борт воздушного судна нельзя брать жидкости в таре более 100 мл, острые предметы и газовые баллончики. Ограничения касаются в том числе внешних аккумуляторов, без которых многие из нас не представляют путешествие. Рассказываем, можно ли повербанк в самолет, или же такой вид техники запрещен из-за угрозы воспламенения.

Читать далее
Откуда взялись смартфоны Nothing и кто их делает

В мире технологий, где одно устройство похоже на другое, смартфоны Nothing воспринимаются как нечто уникальное и по-настоящему самобытное. В отличие от других брендов, эта компания не боится экспериментировать и выпускает модели с необычным дизайном, которые позволяют владельцам выделиться из толпы. Но откуда взялись смартфоны Nothing Phone, кто за ними стоит, и действительно ли их делают в Лондоне? Давайте разбираться.

Читать далее
