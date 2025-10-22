Почему не работает WhatsApp в России

В последнее время жители России все чаще сталкиваются с проблемами WhatsApp. Летом в мессенджере были де-факто заблокированы звонки, а в конце октября начались проблемы с отправкой и получением сообщений. Можно сказать, что WhatsApp не работает, и многие люди не могут связаться с родными и близкими посредством самого популярного мессенджера. Но почему это происходит?
Сбой в работе WhatsApp
Всегда, когда у вас не работает WhatsApp, в первую очередь важно уточнять, является ли проблема массовой. Если да — решить ее переустановкой или обновлением приложения не получится. Также не поможет перезагрузка смартфона.
Проверить наличие сбоев WhatsApp помогают специализированные сервисы. Например, Detector404, который фиксирует проблемы на территории России.
Наличие сбоев ярко иллюстрирует диаграмма. Если линия поползла вверх — значит, проблема носит массовый характер, и она заключается не в вашем смартфоне.
Также подобные сервисы предоставляют возможность увидеть карту сбоев WhatsApp, чтобы понять, в каких регионах чаще всего возникают трудности с доступом к мессенджеру.
Поиск новых сообщений WhatsApp
При возникновении массовых сбоев проблема обычно выражается в появлении на экране смартфона уведомления «Поиск новых сообщений WhatsApp». Оно означает, что приложение не может подключиться к серверам мессенджера для приема или отправки сообщений.
Поэтому, если у вас не отправляются сообщения в WhatsApp, подобное уведомление является наглядным свидетельством повсеместной проблемы, с которой столкнулись не только вы, но и другие жители России.
Блокировка WhatsApp в России
Главная причина, почему не работает WhatsApp, — действия Роскомнадзора. Так, 22 октября 2025 года регулятор сообщил об ограничении работы иностранных мессенджеров. Заявление пресс-службы РКН передает ТАСС:
Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров.
Несмотря на то, что ограничения носят точечный характер, они предвещают полную блокировку WhatsApp в России. Сейчас она является лишь вопросом времени. Наиболее вероятный предлог для окончательного ограничения работы мессенджера — отказ в локализации персональных данных пользователей, которая невозможна даже технически по причине использования WhatsApp сквозного шифрования.