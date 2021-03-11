Почему не стоит гнаться за дисплеями с частотой 120 Гц

Несмотря на то что производители смартфонов сегодня в основном уделяют внимание только процессорам и камерам, не меньшее значение в восприятии аппарата играет его дисплей. Ведь помимо очевидных факторов вроде цветопередачи, яркости и контрастности, которые отвечают непосредственно за формирование картинки, дисплеи обладают рядом скрытых особенностей. Например, склонность к выгоранию, от которой зависит, будут на экране появляться остаточные изображения, или энергоэффективность, напрямую влияющая на автономность смартфона. Я уже не говорю про частоту обновления в 120 Гц. Но стоит ли за ней гнаться?

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Наверное, все знают, зачем нужна повышенная частота обновления экрана. Благодаря ей элементы интерфейса обновляются быстрее, чем при стандартной частоте в 60 Гц. За счёт этого получается, что картинка как бы двигается более плавно, без малейшего намёка на рывки.

Нужны ли экраны с частотой 120 Гц

Это особенно заметно при быстром пролистывании, когда анимация не сливается в одно целое, а позволяет чётко различать движущиеся элементы. То же самое касается и игр, где 120 Гц очень сильно помогают в моментах, требующих хорошей реакции: стрельба, удары, увороты в драках.

Но вот проблема – многие приложения не поддерживают повышенную частоту обновления. То есть, купив смартфон с экраном 120 Гц, вы не сможете ощутить его преимущества где-либо за пределами системного интерфейса. То есть никакого практического смысла в повышенной частоте нет.

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Это как купить смартфон с 5G, а пользоваться 3G или, того хуже, 2G. Потому что если смартфон поддерживает 120 Гц, а приложение – 90, это ещё куда ни шло. Но если вам доступна частота 120 Гц, а приложение поддерживает только 60, это серьёзный повод для разочарования.

Недорогие смартфоны с дисплеем 120 Гц

Этот вопрос становится всё более актуальным, потому что смартфонов с экранами 120 Гц сегодня становится всё больше и больше. Причём если ещё год назад это были только флагманы, то сегодня полноправными членами этой касты стали откровенно недорогие аппараты:

И это я отобрал ещё самые недорогие модели. А, если увеличить цену хотя бы до 30 тысяч и выше, то практически каждый второй смартфон будет иметь дисплей с частотой 120 Гц.

Как проверить частоту обновления экрана

К сожалению, выяснить заранее, поддерживают ли приложения, которыми вы пользуетесь на постоянной основе, частоту обновления на уровне 120 Гц, невозможно. Как правило, разработчики не уделяют этому большого внимания и не пишут ни в спецификациях приложений, ни добавляют соответствующий пункт в настройки. Поэтому единственная возможность узнать, совместимо ли приложение с экраном вашего смартфона, — проверить самостоятельно.

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Для этого вам понадобится активировать в настройках соответствующий параметр:

Перейдите в «Настройки», пролистайте вниз и откройте раздел «Об этом устройстве»;

Несколько раз подряд кликните на строчку «Номер сборки», пока не появится надпись «Вы разработчик»;

Перейдите в меню «Для разработчиков» — «Отладка»;

Активируйте параметр «Частота обновления» (может называться так же «Счётчик частоты обновления» или как-то похоже, т.к. зависит от прошивки).

После этого в левом верхнем углу экрана у вас появится зелёный счётчик, который будет в реальном времени отслеживать и демонстрировать текущую частоту обновления. Проверьте его в интерфейсе системы, чтобы убедиться, на какой отметке установлен максимум, а потом поочерёдно запускайте приложения, которыми обычно пользуетесь, и проверяйте, поддерживают ли они 120 (90) Гц или нет.