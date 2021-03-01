Почему нельзя пользоваться бесплатными VPN

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Иван Кузнецов 1

Наверное, все знают, что такое VPN. Не в последнюю очередь на это повлияла блокировка Telegram в России. Пользователи поневоле были вынуждены научиться работать либо с прокси, которые очень часто отваливались, либо с VPN. Само собой, многие выбрали бесплатные сервисы, потому что платить за «просто доступ в интернет» через якобы безопасный шлюз им оказалось не с руки. Это и понятно, ведь стоимость подписки на некоторые VPN действительно кусается. Но, сказать по совести, платить там действительно есть за что. Честно-честно.

Бесплатный VPN

Бесплатные VPN — это зло. Не сомневайтесь в этом

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VPN – это в буквальном переводе виртуальная частная сеть. Такие службы выступают в роли своего рода шлюза, который шифрует трафик пользователей и не позволяет прочесть его ни провайдерам, ни сторонним веб-сервисам. Они просто прогоняют его через собственные сервера, а выдают уже зашифрованным. То есть их основное предназначение – это обеспечение безопасности веб-сёрфинга пользователей вне зависимости от подключения, которое они используют, или сайтов, на которые заходят.

Почему VPN не может быть бесплатным

Само собой, прогонять миллионы терабайт трафика ежедневно – это не только не бесплатно, но даже не дёшево. Владельцам VPN-сервисов приходится задействовать огромное количество дата-центров, обеспечивать их работу, работу сотрудников, разработчиков, оплачивать коммунальные услуги и делать много чего ещё.

Утечка данных

Более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN стали жертвами утечки их данных

Поэтому нет ничего удивительного в том, что они просят вас за это заплатить. Где-то это 200 рублей в месяц, а где-то 600. Всё зависит от ареала дата-центров, к которым можно подключиться для более быстрой работы интернета.

Несмотря на это, существует большое количество бесплатных VPN-сервисов. Как правило, они предлагают меньше серверов, не так быстры, но, что самое главное, зачастую они довольно халатно обходятся с данными пользователей, сливая их рекламодателям.

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Ведь это невероятно ценная кладезь сведений о предпочтениях и интересах каждого, кто пользуется таким сервисов, и рекламные сети бывают очень этому рады. Да, с одной стороны, VPN-сервисы шифруют трафик пользователей, но шифруют его только для провайдеров, тогда как сами имеют к нему свободный доступ.

Лучшее доказательство того, насколько владельцам бесплатных VPN-сервисов плевать на вашу безопасность, доказывает недавний случай с утечкой данных пользователей GeckoVPN, SuperVPN, ChatVPN и др.

Всё это – бесплатные сервисы. По данным экспертов в области кибербезопасности CyberNews, общее число пострадавших может достигать 21 миллиона человек. Это реально одна из самых (если вообще не самая) крупнейших утечек данных пользователей VPN за всю историю.

Какой VPN выбрать

Кто-то скажет, что на 100% от утечки не застрахованы даже платные VPN-сервисы. Безусловно, это так. Но вся разница в том, что бесплатные сервисы не рискуют вообще ни чем, а платные могут потерять аудиторию, которая и обеспечивает их работу. Соответственно, в их интересах не допускать ничего подобного, а значит, в теории вероятность, что у них случится утечка, в целом ниже, чем у бесплатных сервисов.

Windscribe

Windscribe и TunnelBear — классные сервисы, которые позволяют пользоваться ими условно бесплатно и платить, если бесплатного трафика будет мало

Если вам есть хоть какое-то дело до собственной безопасности (а если вы пользуетесь VPN-сервисами, то, вероятно, всё-таки есть), я бы рекомендовал вам выбирать что-то платное. Нет, не потому что я такой сноб и считаю, что оплачивать нужно вообще каждый свой чих в интернете, а потому, что даже среди платных сервисов есть много тех, которые предлагают довольно выгодные условия.

Например, сам я пользуюсь сервисами WindScribe или TunnelBear. Они позволяют насобирать бесплатного трафика, который можно использовать без оплаты. Путём несложных манипуляций его можно довести до 50 ГБ, а это уже внушительный объём, и, только если его не хватит, начинать платить.

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Пользователи Android как никто другой должны понимать, что бесплатный сервис означает, что его пользователи – это не клиенты, а товар. Ведь с них не берут плату только потому, что они расплачиваются за доступ к такого рода службам чем-то другим.

Как правило, это личные данные, которые сервисы продают рекламодателям, подрывая право людей на конфиденциальность и зачастую даже тайну личной переписки. Так что подумайте сами и решите, что вам важнее: халява или безопасность?

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1 комментарий Оставить свой
  1. maclex

    Хорошая статья — спасибо

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