Почему не стоит пользоваться разблокировкой по лицу на Андроид

В своем нынешнем виде операционная система Android предлагает много способов разблокировки экрана телефона. Считается, что одним из самых удобных вариантов получения доступа к рабочему столу является распознавание лица. Достаточно посмотреть в камеру своего устройства, как менее чем за секунду оно подтвердит личность владельца и откроет главный экран. Технология Face Unlock кажется реально удобной, однако в действительности она имеет массу недостатков, не позволяющих ей конкурировать с разблокировкой по отпечатку пальца.

Важное уточнение. Сегодня мы будем говорить о разблокировке экрана по лицу на устройствах, использующих для работы функции Face Unlock исключительно данные с фронтальной камеры. А потому имейте в виду, что модели смартфонов с дополнительными датчиками лишены некоторых рассмотренных недостатков.

Как работает разблокировка по лицу на телефоне

Распознавание лица на Андроид могло бы стать отличным способом разблокировки экрана без прикосновения к нему. Увы, это так не работает. Чтобы подтвердить разблокировку, не на всех, но на большинстве смартфонов все равно нужно провести по экрану. Это замедляет процесс и нивелирует потенциальное преимущество в сравнении с распознаванием отпечатка.

Почему распознавание лица в большинстве случаев требует физического контакта, вполне понятно. Это своего рода защита от непреднамеренной разблокировки. Но опять же: из-за нее процесс доступа к главному экрану не становится удобнее и быстрее, чем при использовании отпечатка.

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Работает ли распознавание лица в темноте

В некоторых сценариях разблокировка телефона по лицу вчистую сливает распознаванию отпечатка. В частности, при недостатке света, без которого камера попросту не увидит владельца. Единственный выход в такой ситуации — выкручивание яркости на экране, чтобы он своей подсветкой хоть как-то выделил лицо. Однако все это не имеет ничего общего с реальным комфортом.

Работа сканера отпечатков никак не зависит от окружающего освещения. Он разблокирует смартфон в любое время: хоть днем, хоть ночью. Причем это касается как емкостного дактилоскопа, расположенного в кнопке или на спинке, так и оптического или ультразвукового аналога в экране.

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Безопасность разблокировки по лицу

Главный недостаток Face Unlock — безопасность. Уже на этапе настройки распознавания лица на Андроид смартфон предупреждает, что при использовании этого метода доступа к экрану устройство может быть разблокировано фотографией владельца или даже человеком с похожей внешностью.

Конечно, не факт, что на свете есть люди, которые жаждут заполучить ваш смартфон и разблокировать его. Но, если распознавание лица на телефоне не работает в темноте, не имеет никаких преимуществ над отпечатком в плане удобства и к тому же почти не защищает устройство, то зачем вообще использовать такой метод доступа к экрану?

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Вход в приложения по лицу

О низком уровне защиты при разблокировке по лицу прекрасно знают разработчики банковских и платежных приложений, а потому блокируют возможность доступа к персональным данным таким способом. Нужно либо вводить код-пароль, либо использовать отпечаток пальца.

Да, почти на каждом смартфоне есть отдельная функция, позволяющая настроить вход в приложение по лицу. Однако она работает в связке с предусмотренным разработчиками методом защиты. То есть, когда лицо будет распознано, вам все равно придется ввести код-пароль или прикладывать палец к сканеру.

Какой способ разблокировки экрана Андроид лучше

Бесспорно, функция Face Unlock удобнее ввода пароля или графического ключа, но она сильно уступает всем остальным способам блокировки экрана в плане обеспечения безопасности. А в сравнении со сканером отпечатков проигрывает даже по уровню удобства.

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Лишь в очень редких случаях распознавание лица на телефоне оказывается удобнее разблокировки по отпечатку. Например, когда наши руки грязные и мокрые. Однако ее стоит использовать лишь в комбинации с другим способом доступа к рабочему столу, помня о том, что разблокировка Андроид по лицу небезопасна и может сделать персональные данные владельца смартфона легкой добычей для злоумышленника.