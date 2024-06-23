Почему не стоит пользоваться разблокировкой по лицу на Андроид

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Герман Вологжанин

В своем нынешнем виде операционная система Android предлагает много способов разблокировки экрана телефона. Считается, что одним из самых удобных вариантов получения доступа к рабочему столу является распознавание лица. Достаточно посмотреть в камеру своего устройства, как менее чем за секунду оно подтвердит личность владельца и откроет главный экран. Технология Face Unlock кажется реально удобной, однако в действительности она имеет массу недостатков, не позволяющих ей конкурировать с разблокировкой по отпечатку пальца.

Почему не стоит пользоваться разблокировкой по лицу на Андроид. Все, что нужно знать о недостатках распознавания лица на Android. Фото.

Все, что нужно знать о недостатках распознавания лица на Android

Важное уточнение. Сегодня мы будем говорить о разблокировке экрана по лицу на устройствах, использующих для работы функции Face Unlock исключительно данные с фронтальной камеры. А потому имейте в виду, что модели смартфонов с дополнительными датчиками лишены некоторых рассмотренных недостатков.

Как работает разблокировка по лицу на телефоне

Распознавание лица на Андроид могло бы стать отличным способом разблокировки экрана без прикосновения к нему. Увы, это так не работает. Чтобы подтвердить разблокировку, не на всех, но на большинстве смартфонов все равно нужно провести по экрану. Это замедляет процесс и нивелирует потенциальное преимущество в сравнении с распознаванием отпечатка.

Как работает разблокировка по лицу на телефоне. Для полной разблокировки после распознания лица нужно провести пальцем по экрану, а при отключении этой опции возможна случайная разблокировка смартфона. Фото.

Для полной разблокировки после распознания лица нужно провести пальцем по экрану, а при отключении этой опции возможна случайная разблокировка смартфона

Почему распознавание лица в большинстве случаев требует физического контакта, вполне понятно. Это своего рода защита от непреднамеренной разблокировки. Но опять же: из-за нее процесс доступа к главному экрану не становится удобнее и быстрее, чем при использовании отпечатка.

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Работает ли распознавание лица в темноте

В некоторых сценариях разблокировка телефона по лицу вчистую сливает распознаванию отпечатка. В частности, при недостатке света, без которого камера попросту не увидит владельца. Единственный выход в такой ситуации — выкручивание яркости на экране, чтобы он своей подсветкой хоть как-то выделил лицо. Однако все это не имеет ничего общего с реальным комфортом.

Работает ли распознавание лица в темноте. В темноте распознавание лица сработает только при выкрученной на максимум яркости экрана. Фото.

В темноте распознавание лица сработает только при выкрученной на максимум яркости экрана

Работа сканера отпечатков никак не зависит от окружающего освещения. Он разблокирует смартфон в любое время: хоть днем, хоть ночью. Причем это касается как емкостного дактилоскопа, расположенного в кнопке или на спинке, так и оптического или ультразвукового аналога в экране.

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Безопасность разблокировки по лицу

Главный недостаток Face Unlock — безопасность. Уже на этапе настройки распознавания лица на Андроид смартфон предупреждает, что при использовании этого метода доступа к экрану устройство может быть разблокировано фотографией владельца или даже человеком с похожей внешностью.

Безопасность разблокировки по лицу. Смартфон сам предупреждает о низком уровне безопасности при использовании разблокировки по лицу. Фото.

Смартфон сам предупреждает о низком уровне безопасности при использовании разблокировки по лицу

Конечно, не факт, что на свете есть люди, которые жаждут заполучить ваш смартфон и разблокировать его. Но, если распознавание лица на телефоне не работает в темноте, не имеет никаких преимуществ над отпечатком в плане удобства и к тому же почти не защищает устройство, то зачем вообще использовать такой метод доступа к экрану?

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Вход в приложения по лицу

О низком уровне защиты при разблокировке по лицу прекрасно знают разработчики банковских и платежных приложений, а потому блокируют возможность доступа к персональным данным таким способом. Нужно либо вводить код-пароль, либо использовать отпечаток пальца.

Вход в приложения по лицу. Приложения для оплаты пускают только по коду или отпечатку. Фото.

Приложения для оплаты пускают только по коду или отпечатку

Да, почти на каждом смартфоне есть отдельная функция, позволяющая настроить вход в приложение по лицу. Однако она работает в связке с предусмотренным разработчиками методом защиты. То есть, когда лицо будет распознано, вам все равно придется ввести код-пароль или прикладывать палец к сканеру.

Какой способ разблокировки экрана Андроид лучше

Бесспорно, функция Face Unlock удобнее ввода пароля или графического ключа, но она сильно уступает всем остальным способам блокировки экрана в плане обеспечения безопасности. А в сравнении со сканером отпечатков проигрывает даже по уровню удобства.

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Лишь в очень редких случаях распознавание лица на телефоне оказывается удобнее разблокировки по отпечатку. Например, когда наши руки грязные и мокрые. Однако ее стоит использовать лишь в комбинации с другим способом доступа к рабочему столу, помня о том, что разблокировка Андроид по лицу небезопасна и может сделать персональные данные владельца смартфона легкой добычей для злоумышленника.

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