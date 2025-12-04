Почему нельзя устанавливать много приложений на Android-смартфон

Герман Вологжанин

Смартфоны в том виде, котором мы их знаем, удовлетворяют наши потребности исключительно за счет приложений. Сама система — это лишь интерфейс, а все функции от звонков и работы камеры до прослушивания музыки и выхода в интернет осуществляются за счет отдельных программ. И на смартфоне среднестатистического пользователя таких приложений накапливается не одна сотня. С одной стороны, круто: Android буквально превращается в супер-устройство. С другой — устанавливать много приложений на телефон не рекомендуется, и на то есть несколько причин.

Почему нельзя устанавливать много приложений на Android-смартфон. Много приложений — не всегда хорошо. Фото.

Много приложений — не всегда хорошо

Приложения занимают много места на телефоне

Самая банальная причина — свободное место на телефоне. При установке одно приложение в среднем занимает 100-200 МБ, что совсем немного по нынешним меркам. Но со временем оно начинает разрастаться, когда загружает данные. В итоге браузер и мессенджер занимают в общей сложности больше 10 ГБ, и это лишь два приложения. А таких программ на нашем устройстве десятки.

Когда памяти на телефоне становится мало, он начинает работать медленнее. Файловая система хуже справляется с чтением и записью, а система уже не может хранить кэш. И это не говоря о других проблемах вроде отсутствия возможности загрузить обновление или сделать фото на камеру из-за недостатка места.

Оперативная память и приложения на Android

Каждое приложение на Android, даже если вы его не открываете, работает в фоне. Оно постоянно синхронизируется с серверами и периодически отправляет уведомление. И каждое такое приложение занимает место в оперативной памяти смартфона.

Оперативная память и приложения на Android. В фоне работает много приложений. Фото.

В фоне работает много приложений

Когда оперативки становится мало, приложения начинают медленнее запускаться, появляются фризы интерфейса. Порой доходит до того, что программы вылетают, или смартфон вовсе зависает. И все это происходит из-за избытка установленных приложений.

Почему тормозит телефон на Android

Работая в фоне, приложения не только занимают оперативную память, но и потребляют ресурсы процессора, заставляя его работать на повышенных оборотах. Когда чипсет отдает свои силы фоновым процессам, при выполнении активных задач он слабеет.

Из-за большого количества приложений смартфон начинает работать медленнее. А еще появляется нагрев. Корпус устройства становится теплее, и само по себе подобное может показаться стандартной практикой. Но в реальности нагрев — свидетельство более серьезных проблем.

Почему Android-смартфон быстро разряжается

Нагрев корпуса происходит из-за активной работы процессора, а он в свою очередь потребляет энергию аккумулятора. Смартфон начинает быстрее разряжаться просто из-за того, что его железо вынуждено обрабатывать фоновые процессы.

Почему Android-смартфон быстро разряжается. Фоновые процессы — очевидная причина быстрой разрядки. Фото.

Фоновые процессы — очевидная причина быстрой разрядки

И чем больше таких процессов, тем сильнее будет проседать автономность устройства даже при заблокированном экране. Поэтому постарайтесь удалить все ненужные программы, а из тех, что останутся на смартфоне, найдите наименее полезные и ограничьте работу приложений в фоне.

