Почему нужно пользоваться автоблокировкой экрана на Android, и что будет, если этого не делать

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Герман Вологжанин

Автоблокировка экрана — пожалуй, самая неоднозначная функция Android. Многие люди предусмотрительно ее отключают, жалуясь на то, что дисплей устройства гаснет сам по себе, и до определенного времени я тоже испытывал подобный дискомфорт. Как только ко мне в руки попадал новый смартфон, я сразу же открывал настройки и убирал автоматический переход в спящий режим. Но теперь мое мнение изменилось. Возможно, изменится и ваше, если вы узнаете, для чего на самом деле нужна автоблокировка.

Почему нужно пользоваться автоблокировкой экрана на Android, и что будет, если этого не делать. Спящий режим на Android полезнее, чем вы думаете. Фото.

Спящий режим на Android полезнее, чем вы думаете

Что делать, если быстро разряжается батарея на телефоне

Экран — самый прожорливый компонент смартфона. Именно он потребляет больше всего энергии, из-за чего наши гаджеты быстро разряжаются. И если во время игры или просмотра видео это можно понять, то тратить заряд аккумулятора на бездействие, забыв своевременно нажать кнопку блокировки, довольно глупо. А потому необходимо включить автоблокировку экрана, если вы не позаботились об этом раньше:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Блокировка экрана», а затем — «Спящий режим».
  3. Установите нужный таймер.
Что делать, если быстро разряжается батарея на телефоне. Не устанавливайте большой тайм-аут до автоблокировки. Фото.

Не устанавливайте большой тайм-аут до автоблокировки

Советую выбирать тайм-аут через 15-30 секунд, и в таком случае вы заметно сэкономите заряд аккумулятора, если лишены привычки нажимать кнопку питания для ручной блокировки экрана. А больший промежуток времени может спровоцировать появление остаточного изображения.

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Почему появляется остаточное изображение на экране

В начале этого года я рассказывал, как на моем Redmi Note 10 Pro выгорел экран. Суть проблемы: после полутора лет эксплуатации на нейтральном фоне стали заметны силуэты иконок приложений. Они сделали отображение цветов неравномерным, из-за чего испортилось впечатление от экрана.

Почему появляется остаточное изображение на экране. Остаточное изображение — признак выгорания матрицы. Фото.

Остаточное изображение — признак выгорания матрицы

Стоит признать, что подобная ситуация свойственна только смартфонам с AMOLED-экраном. А во избежание появления остаточного изображения нужно не только настроить автоматический переход в спящий режим, но и включить автояркость на Android.

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Защита от случайных нажатий в кармане

Если вы из тех, кто забывает своевременно блокировать экран смартфона, отсутствие автоматического перехода в спящий режим на Андроид может стать причиной возникновения самых разных проблем, которые провоцируют случайные нажатия. То позвонишь кому-нибудь, то приложение запустишь, а иногда и вовсе устройству с активным дисплеем удается заказать какой-нибудь товар на маркетплейсе. Бывает всякое.

Защита от случайных нажатий в кармане. Хорошо, когда смартфон не разблокируется в кармане. Фото.

Хорошо, когда смартфон не разблокируется в кармане

Автоматическая блокировка экрана является своего рода защитой от случайных нажатий. Кроме того, в разделе настроек, где активируется эта функция, также может присутствовать пункт «Режим в кармане». Включите эту опцию, чтобы смартфон уходил в спящий режим до истечения тайм-аута.

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Защита данных на смартфоне

Логично предположить, что, оставляя экран активным, вы оставляете на виду все свои данные от личных фотографий до доступа к банковским картам. Этого не произойдет, если дополнить автоматический переход смартфона в спящий режим настройкой блокировки экрана через отпечаток или пароль.

Защита данных на смартфоне. Автоблокировка спасет вашу конфиденциальность. Фото.

Автоблокировка спасет вашу конфиденциальность

В свою очередь автоблокировка телефона поможет избежать ситуации, когда вы забываете нажать кнопку питания. Смартфон сам будет уходить в спящий режим, а для доступа к рабочему столу понадобится ввести пароль, приложить палец к сканеру отпечатков или просто поднести устройство к своему лицу для распознавания владельца.

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Почему гаснет экран телефона

Главной причиной, почему я был из тех, кто всегда отключал спящий режим на телефоне, была некорректная работа автоблокировки. Экран гас сам по себе в самых разных сценариях от просмотра видео до пролистывания браузера. Но так было на старых смартфонах, оставивших в памяти негативные эмоции от работы этой функции.

Почему гаснет экран телефона. Экран не погаснет в неподходящий момент. Фото.

Экран не погаснет в неподходящий момент

Сейчас спящий режим на Андроид работает более корректно. Экран не гаснет при просмотре видео, а во время чтения текста мы то и дело касаемся дисплея, демонстрируя свою активность, оттого тайм-аута на 30 секунд становится вполне достаточно, чтобы не испытывать дискомфорт от автоблокировки.

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