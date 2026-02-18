Почему нужно заряжать смартфон от 20% до 80%

Герман Вологжанин

Несмотря на то, что аккумулятор — расходный компонент, почти каждый человек задумывается о том, как правильно заряжать телефон. Ведь от этого напрямую зависит его срок службы, а потому многие из нас ищут способы продления жизни мобильного устройства. Один из популярных советов — заряжать смартфон от 20% до 80%. Но почему, и что будет, если проигнорировать правило?

Объясняем, как правильно заряжать смартфон

Почему нужно заряжать смартфон до 80%

Ранее бытовало мнение, что смартфоны нужно заряжать строго от 0% до 100%, но это — миф. Вызван он особенностями никель-кадмиевых аккумуляторов, которые использовались в технике на рубеже XX и XXI века. Их особенностью был так называемый эффект памяти, но современным литий-ионным АКБ он не свойственен.

Но зачем заряжать телефон до 80%? Тут в игру включается особенность современного типа аккумуляторов. При зарядке примерно от 80% до 100% ускоряются побочные химические реакции, которые приводят к преждевременному износу батареи. Происходит это из-за увеличения напряжения, и вы можете почувствовать, что телефон греется на зарядке.

Старайтесь не заряжать смартфон полностью

Производители стараются бороться с этим, искусственно снижая напряжение на последнем этапе при помощи встроенного в устройство контроллера. Однако помогает это не всегда, в связи с чем не рекомендуется заряжать смартфон до 100%.

Почему нельзя полностью разряжать смартфон

Также не рекомендуется полностью разряжать смартфон. Здесь проявляется обратная ситуация. Из-за низкого напряжения может возникнуть глубокая разрядка, которая часто приводит к тому, что телефон не включается на зарядке. Чем дольше устройство остается в таком состоянии, тем выше шанс неутешительного исхода.

Низкое напряжение сохраняется на всем отрезке от 0% до 20%. Это приводит к деградации анода. В итоге аккумулятор смартфона сохраняет высокую энергоемкость не обещанные 5 лет, а всего 2-3 года.

Как правильно заряжать смартфон

Правило зарядки смартфона от 20% до 80% помогает максимально продлить срок службы аккумулятора. Но обязательно ли его соблюдать? Ответ зависит от того, как и сколько вы планируете пользоваться смартфоном.

Учимся правильно заряжать смартфон

Если вы принципиально хотите выжать из его аккумулятора 5 лет — тогда да, рекомендацию стоит соблюдать. Но, если у вас нет возможности постоянно подключать смартфон к источнику питания, и для вас не составит проблемы заменить АКБ через 2-3 года эксплуатации, то придерживаться данного правила не обязательно.

Кроме того, не забывайте, что помимо правила 20-80% существуют другие рекомендации по зарядке смартфона:

  • используйте только исправные аксессуары (кабель и блок питания) хорошего качества;
  • по возможности отключите быструю зарядку в настройках или используйте блок питания меньшей мощности;
  • не допускайте попадания на смартфон прямых солнечных лучей и не заряжайте его в условиях высокой окружающей температуры.

Все это поможет продлить срок службы смартфона, но очевидным образом скажется на комфорте его использования. Если вы считаете диапазон 20-80% неприемлемым, то можете расширить рамку до 10-90%, но в то же время старайтесь следить за температурой устройства на зарядке. Это самое важное.

